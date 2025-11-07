Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tham gia vào lĩnh vực hàng không vũ trụ

Ngày 3/11/2025, CTCP Vinspace được thành lập với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng góp phần lớn nhất với 213 tỷ đồng, tương đương 71%; Vingroup với 57 tỷ đồng tương đương 19%. ﻿Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp 15 tỷ đồng tương đương 5% mỗi người.

﻿Công ty này hoạt động ở 6 ngành nghề, nổi bật nhất là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan; vận tải hàng hóa hàng không.

Việc tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập Vinspace đã chính thức đặt tên ông vào danh sách những doanh nhân dấn thân vào lĩnh vực hàng không vũ trụ bên cạnh Elon Musk (SpaceX), Jeff Bezos (Blue Origin) và Richard Branson (Virgin Galactic)..., không tính đến ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT LPBank, nhà sáng lập CTCP Thaiholdings.

Ông Thụy cũng từng thành lập CTCP Thaispace vào cuối năm 2021 với vốn điều lệ lên đến 26.688 tỷ đồng, nhằm thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ tại Phú Quốc nếu được các cơ quan quản lý cấp phép.

Tuy nhiên sau đó công ty này đã giảm vốn, đổi loại hình doanh nghiệp từ CTCP sang TNHH và cổ đông cũ bao gồm cả ông Thụy không còn xuất hiện.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chỉ còn thua Elon Musk﻿ lĩnh vực công nghệ thần kinh

Khi Vingroup liên tục mở rộng sang ô tô điện (VinFast), trí tuệ nhân tạo, công nghệ (VinIT, giờ đổi tên là Vin Smart Future), hạ tầng giao thông (VinSpeed) và gần đây nhất là công nghệ vũ trụ (Vinspace), có thể thấy một sự tương đồng rõ rệt về mặt hệ sinh thái các công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và người giàu nhất thế giới Elon Musk.

Nếu tỷ phú Elon Musk có Tesla – biểu tượng toàn cầu của ngành xe điện, thì ông Phạm Nhật Vượng có VinFast – mũi nhọn tiên phong của Việt Nam, đặt cược vào tương lai di chuyển bằng xe điện.

Tương tự, để giải quyết các vấn đề hạ tầng giao thông đô thị và xây dựng các hệ thống giao thông tốc độ cao, tỷ phú Elon Musk có The Boring Company với các dự án đường hầm, còn Vượng có thể được kỳ vọng sẽ phát triển VinSpeed – hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy, toa xe, và phát triển hạ tầng vận tải tốc độ cao.

Trong cuộc đua AI, tỷ phú Elon Musk sáng lập xAI, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có Vin Smart Future (tên cũ là VinIT) – những trụ cột nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo, tạo ra nền tảng công nghệ lõi cho toàn bộ hệ sinh thái.

Elon Musk có mạng ﻿xã hội X (trước đây là Twitter), mới đây ông Vượng cũng thành lập các công ty trong lĩnh vực truyền thông giải trí như V-film, V-Culture Talents và V-Spirit.

Và bây giờ, khía cạnh khám phá và chinh phục không gian, trong khi tỷ phú Elon Musk có SpaceX thì tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã có VinSpace. Tại SpaceX, Elon Musk còn nổi tiếng với dịch vụ Internet vệ tinh (Starlink).

Ngoài ra, tỷ phú Elon Musk còn đang kinh doanh trong lĩnh vực ﻿công nghệ thần kinh với Neuralink đang phát triển công nghệ giao diện não-máy tính, với mục tiêu kết nối não người với máy tính.

Cuộc đua trong lĩnh vực vũ trụ còn có sự tham gia sâu rộng của các tỷ phú toàn cầu. Jeff Bezos, sau thành công vang dội với Amazon, đã sáng lập Blue Origin để xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài Trái Đất.

Hay như Richard Branson, người sáng lập Tập đoàn Virgin, đã bước vào lĩnh vực này với Virgin Galactic, tập trung vào việc thương mại hóa du lịch không gian cận quỹ đạo. ﻿