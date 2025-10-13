Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại lập thêm kỷ lục mới chưa từng có ở Việt Nam, thậm chí đứng top 2 thế giới

Phiên giao dịch ngày 13/10, ngay từ khi mở cửa, cổ phiếu VIC của Vingroup đã tăng trưởng tích cực, tính đến nay, cổ phiếu VIC đã tăng 4,7% lên mức giá 201.100 đồng/cp. Số lượng cổ phiếu VIC đã được giao dịch là hơn 2 triệu cổ phiếu.

Việc cổ phiếu VIC tăng cũng giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng theo. Với giá cổ phiếu 201.100 đồng/cp, tổng giá trị số cổ phiếu VIC của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt gần 452.000 tỷ đồng.

Theo số liệu trên bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, ﻿tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm 680 triệu USD trong 1 ngày, là người có tài sản tăng mạnh nhất thứ 2 trên thế giới, chỉ đứng sau tỷ phú Prajogo Pangestu với số tài sản tăng thêm trong 1 ngày là 1,9 tỷ USD.

Hiện nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang có khối tài sản 18,8 tỷ USD, xếp hạng 126 trên thế giới.

Hiện nay, tổng giá trị cổ phần Vingroup (mã VIC) do ông Phạm Nhật Vượng và các thành viên trong gia đình nắm giữ trực tiếp và gián tiếp đạt gần 491.000 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Phạm Nhật Vượng hiện trực tiếp sở hữu gần 390 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 10% vốn, trị giá gần 74.900 tỷ đồng.

Vào ngày 9/10, ông Vượng vừa hoàn tất chuyển nhượng ﻿60 triệu cổ phiếu sang cho VinEnergo để thực hiện góp vốn bằng cổ phiếu vào doanh nghiệp này.

Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng nắm gần 170 triệu cổ phiếu, trị giá 32.600 tỷ đồng; con trai Phạm Nhật Quân Anh sở hữu 150.000 cổ phiếu, khoảng 29 tỷ đồng.

Ngoài ra, các pháp nhân liên quan như CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Quản lý và Đầu tư BĐS Hưng Long, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, CTCP Năng lượng Vinenergo, CTCP Đầu tư & Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed... cũng nắm giữ lượng lớn cổ phần VIC, tổng cộng hơn 2,55 tỷ cổ phiếu, tương đương 65,9% vốn điều lệ Vingroup.

Chỉ riêng CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (công ty đầu tư cá nhân chủ chốt của ông Vượng) cũng pháp nhân lớn nhất trong nhóm đang nắm tới 1,26 tỷ cổ phiếu VIC, tương đương 32,5% vốn.