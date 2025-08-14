Văn phòng Chính phủ gửi văn bản hỏa tốc về việc xây dựng các hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Theo đó, Bộ Xây dựng được yêu cầu, trong phạm vi thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nghiên cứu, tổ chức đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm khai thác đồng bộ, hiệu quả tuyến đường, chống thất thoát, lãng phí.

Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai và báo cáo kết quả theo yêu cầu.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 7723/BXD-KTQLXD ngày 1/8/2025, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành văn bản gửi các khu quản lý đường bộ, ban quản lý dự án, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các đơn vị liên quan, yêu cầu tập trung triển khai ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn khi đưa các đoạn tuyến vào khai thác.

1. Hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, lắp đặt đầy đủ báo hiệu đường bộ Các đơn vị phải khẩn trương lập, trình thẩm định và phê duyệt phương án tổ chức giao thông trước khi khai thác, tuân thủ Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các quy định liên quan. Chủ đầu tư phải lắp đặt đầy đủ biển báo, vạch kẻ đường, công trình an toàn giao thông theo QCVN 41:2024/BGTVT. Hồ sơ trình duyệt phương án cần được gửi trước ngày 10/8/2025 đối với các dự án dự kiến khánh thành dịp 19/8/2025.

2. Rà soát, điều chỉnh lý trình, hoàn thiện hồ sơ quản lý và quy trình bảo trì Chủ đầu tư phải thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông; lập và trình phê duyệt quy trình quản lý, khai thác, bảo trì công trình theo Thông tư 41/2024/TT-BGTVT. Việc rà soát, điều chỉnh lý trình toàn tuyến theo chỉ đạo tại văn bản số 1836/BXD-KTQLXD ngày 10/4/2025 được xem là nhiệm vụ then chốt.

3. Phân công rõ trách nhiệm các đơn vị, vận hành đồng bộ toàn tuyến Các khu quản lý đường bộ phối hợp rà soát, bổ sung báo hiệu, công trình an toàn giao thông, thẩm định phương án tổ chức giao thông, quy trình bảo trì và chuẩn bị tiếp nhận tuyến đường. Đối với các dự án kết nối với tuyến đường đang khai thác, chủ đầu tư phải lấy ý kiến đơn vị quản lý tuyến hiện hữu và nhận phản hồi đúng thời hạn.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên được nêu là một trong những đoạn tuyến trọng điểm của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đòi hỏi vừa bảo đảm tiến độ thi công vừa tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông.

Việc phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan được kỳ vọng sẽ giúp dự án hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả, góp phần phục vụ các dịp lễ lớn như 19/8 và Quốc khánh 2/9.