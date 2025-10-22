VCCI kiến nghị "mở" trần cá cược bóng đá quốc tế gấp 10 lần lên 100 triệu/ngày, 'room' ngoại lên 50%

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản tổng hợp góp ý gửi Bộ Tài chính về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Văn bản của VCCI nêu bật một số kiến nghị quan trọng nhằm tăng tính cạnh tranh và hấp dẫn đầu tư cho lĩnh vực này.

Về giới hạn mức đặt cược, VCCI ghi nhận việc dự thảo nâng mức tối đa mỗi người chơi từ 1 triệu đồng (theo Nghị định 06) lên 10 triệu đồng/ngày là tích cực. Tuy nhiên, theo phản ánh từ doanh nghiệp và chuyên gia, mức trần này vẫn được coi là "quá thấp so với thực tiễn thị trường".

VCCI phân tích, hiện nay các sàn cá cược bất hợp pháp đang hoạt động tại Việt Nam không bị giới hạn mức đặt cược, điều này khiến người chơi có xu hướng chuyển sang các nền tảng bất hợp pháp. Thực tế này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn làm suy yếu hiệu lực của cơ chế quản lý, khi doanh nghiệp hợp pháp không tiếp cận được nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao – vốn là nguồn doanh thu chính tại các thị trường phát triển.

Từ đó, các doanh nghiệp đề xuất xem xét nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng/người/ngày . Một phương án khác được đưa ra là cho phép doanh nghiệp áp dụng mức 10 triệu đồng/ngày cho từng sản phẩm đặt cược, thay vì giới hạn tổng mức đặt cược theo ngày.

Một kiến nghị quan trọng khác liên quan đến giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, hiện dự thảo quy định không vượt quá 49%. Theo VCCI, mức giới hạn này "chưa tạo đủ động lực cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia", trong khi lĩnh vực kinh doanh đặt cược đòi hỏi mức đầu tư lớn, công nghệ hiện đại và kinh nghiệm quản lý quốc tế.

Văn bản của VCCI nhận định: "Sự khác biệt giữa 49% và 50% tuy nhỏ về mặt con số, nhưng rất lớn về mặt kiểm soát và tâm lý nhà đầu tư". Do đó, tổ chức này kiến nghị nâng giới hạn sở hữu nước ngoài lên 50%. VCCI cho rằng mức này vẫn đảm bảo cân bằng quyền lực giữa các nhà đầu tư nhưng sẽ tăng sức hấp dẫn, tạo thông điệp tích cực về thu hút đầu tư cho lĩnh vực còn mới mẻ này.

Để tăng khả năng cạnh tranh, VCCI cũng đề xuất "mở rộng nội dung quảng cáo" và "cho phép doanh nghiệp thực hiện khuyến mại có kiểm soát", vốn đang bị cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt trong dự thảo. VCCI lập luận, nếu không có các công cụ này, doanh nghiệp hợp pháp sẽ yếu thế trước các nền tảng bất hợp pháp đang quảng bá mạnh mẽ trên không gian mạng.

Đồng thời, VCCI đề nghị giảm mức đóng góp ngân sách tối thiểu (ngoài các nghĩa vụ thuế) xuống còn 5% doanh thu sau trả thưởng (GGR) trong giai đoạn thí điểm, thay vì 10% như dự thảo. Lý do là tổng nghĩa vụ tài chính hiện ở mức hơn 40% GGR (bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt 30%) được cho là "quá lớn", đặc biệt trong giai đoạn đầu tư công nghệ và vận hành.

Các góp ý trên của VCCI được đưa ra trong bối cảnh dự thảo của Bộ Tài chính quy định chỉ cho phép duy nhất 1 doanh nghiệp được thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Thời gian thí điểm là 5 năm. Doanh nghiệp này phải đáp ứng các điều kiện như có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng và tuân thủ giới hạn sở hữu nước ngoài không quá 49%. Theo một số đánh giá, thị trường cá cược Việt Nam (cả chính thức và không chính thức) hiện có tiềm năng tương đương 3-5% GDP.