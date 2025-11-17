VĐV Thu Hoài cầu cứu

Vận động viên bóng chuyền Nguyễn Thu Hoài mới đây đã lên tiếng cảnh báo về việc cô bị kẻ gian mạo danh nhằm lừa đảo vay tiền trên mạng xã hội. Bài đăng của nữ tuyển thủ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng, cho thấy mức độ nguy hiểm của các hình thức lừa đảo tinh vi qua Facebook.

Theo chia sẻ trên trang cá nhân, Thu Hoài cho biết đây không phải lần đầu tiên cô bị giả mạo. Nhiều kẻ xấu đã sử dụng hình ảnh và tên của cô để lập tài khoản Facebook giả, sau đó nhắn tin cho bạn bè, người thân của nữ VĐV nhằm vay những khoản tiền nhỏ, phổ biến từ 5 đến 10 triệu đồng. Chúng thường nhắn tin gấp gáp, viện lý do cần tiền trong đêm và hứa sẽ trả lại vào sáng hôm sau.

VĐV Thu Hoài cảnh báo trên trang cá nhân

Trong bài đăng, Thu Hoài công khai loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn mà cô nhận được từ người quen, cho thấy đối tượng giả mạo thường: Chủ động bắt chuyện thân mật để tạo tin tưởng; đặt vấn đề vay tiền gấp; thúc giục chuyển khoản “trong tối”; luôn né tránh cuộc gọi; viện cớ đang bận hoặc không nghe máy; Sử dụng hình đại diện và tên giống hệt tài khoản thật.

Nữ VĐV khẳng định rõ ràng: “Hoài chỉ dùng duy nhất một tài khoản Facebook có tích xanh và không vay tiền của bất kỳ ai. Mọi người hãy thật cẩn thận".

Thu Hoài xác nhận chỉ dùng một tài khoản Facebook

Thu Hoài cũng cho biết đã có một số người quen suýt bị lừa nếu không kịp thời xác minh lại. Cô mong mọi người nâng cao cảnh giác khi nhận được tin nhắn liên quan đến việc vay mượn, đặc biệt từ những tài khoản không có tích xanh hoặc từ chối nghe điện thoại.

Vấn nạn giả mạo trên mạng xã hội đang ngày càng phổ biến, nhất là với những người có ảnh hưởng như nghệ sĩ, vận động viên hay người của công chúng. Người dùng phải luôn kiểm tra kỹ thông tin tài khoản gửi tin nhắn; yêu cầu gọi video để xác minh danh tính; không chuyển khoản khi chưa xác nhận rõ ràng

Việc Thu Hoài chủ động cảnh báo không chỉ bảo vệ bản thân mà còn giúp cộng đồng tránh rơi vào bẫy của kẻ gian. Sự cảnh giác của người dùng là lá chắn tốt nhất để hạn chế những vụ lừa đảo tương tự trong thời gian tới.