Vì rau đắt hơn thịt nên càng cần chọn đúng: Ăn 3 loại rau cực giàu collagen này vừa đẹp da, lại bảo vệ tim mạch, thần kinh

Giá rau xanh vẫn đang ở mức cao, khiến nhiều gia đình có xu hướng "ăn dè" hoặc chọn ngẫu nhiên cho đủ bữa. Nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, thời điểm rau đắt lên cũng là lúc người tiêu dùng càng cần chọn đúng loại, ưu tiên những thực phẩm có giá trị sức khỏe vượt trội thay vì ăn số lượng lớn mà lợi ích lại thấp.

Trong nhóm này, ba loại rau gồm rau bina (spinach), măng tây và bông cải xanh được xem là "siêu thực phẩm" vì giàu collagen thực vật, đồng thời hỗ trợ tim mạch và thần kinh hiệu quả - bộ ba cơ quan quyết định sức khỏe và vẻ ngoài của con người.

Rau bina: "Máy kích collagen" từ tự nhiên

Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng quốc tế xếp rau bina vào nhóm rau xanh hàng đầu cho sắc đẹp. Loại rau này chứa lượng vitamin C và vitamin A dồi dào – hai yếu tố then chốt giúp cơ thể tự tổng hợp collagen, duy trì độ đàn hồi và sáng khỏe của làn da.

Không chỉ "ghi điểm" về làm đẹp, rau bina còn nổi bật ở khả năng bảo vệ tim mạch. Nhờ giàu folate, magie và kali, rau bina giúp ổn định dẫn truyền thần kinh, giảm căng thẳng và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Lượng nitrate tự nhiên trong rau còn giúp mạch máu đàn hồi tốt hơn, giảm nguy cơ xơ cứng động mạch.

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ sau 30 tuổi hoặc người làm việc nhiều với máy tính nên bổ sung rau bina 2-3 lần/tuần để cải thiện da và giảm mệt mỏi thần kinh.

Măng tây: "Siêu rau" chống lão hóa được ưa chuộng toàn cầu

Từng là loại rau đắt đỏ, măng tây hiện đã phổ biến hơn trong bếp Việt nhờ giá trị dinh dưỡng cao. Điểm nổi bật nhất của măng tây là chứa vitamin C, vitamin E và glutathione – bộ ba chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào da trước tác hại của ánh nắng và môi trường ô nhiễm, từ đó hỗ trợ cơ thể sản sinh collagen hiệu quả hơn.

Măng tây cũng được giới y khoa đánh giá cao vì tốt cho tim mạch và thần kinh. Hàm lượng folate và vitamin B6 trong măng tây giúp giảm mệt mỏi trí óc, cải thiện khả năng tập trung và hỗ trợ dẫn truyền thần kinh ổn định. Trong khi đó, vitamin K lại góp phần giảm nguy cơ vôi hóa và tổn thương mạch máu.

Không ngẫu nhiên mà măng tây được coi là "rau của dân văn phòng" - vừa giàu dinh dưỡng, vừa giúp giải tỏa stress sau nhiều giờ làm việc căng thẳng.

Bông cải xanh: món rau rẻ nhưng giá trị sức khỏe không rẻ

So với nhiều loại rau nhập khẩu, bông cải xanh là lựa chọn tiết kiệm nhưng giàu dưỡng chất mà nhiều người vẫn xem nhẹ. Đây là một trong những loại rau có hàm lượng vitamin C cao, hỗ trợ quá trình hình thành collagen tự nhiên trong cơ thể. Ngoài ra, chất sulforaphane trong bông cải xanh còn giúp bảo vệ da trước lão hóa do tia UV và các gốc tự do.

Đối với tim mạch, bông cải xanh cung cấp chất xơ hòa tan, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch. Loại rau này còn chứa choline và vitamin K, hai dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe não bộ, cải thiện trí nhớ nhẹ và giảm tình trạng mệt mỏi tinh thần.

Trong bối cảnh nhiều người Việt gặp các vấn đề về mỡ máu và căng thẳng tâm lý, việc thêm bông cải xanh vào thực đơn hằng ngày được đánh giá là thói quen đơn giản nhưng hiệu quả.

Ăn rau thông minh trong giai đoạn thực phẩm leo giá

Các chuyên gia dinh dưỡng chung quan điểm: Khi giá rau tăng, người tiêu dùng không cần ăn nhiều loại, mà nên chọn những loại rau giàu dinh dưỡng nhất để tối ưu lợi ích cho da, tim mạch và hệ thần kinh.

Rau bina - măng tây - bông cải xanh là bộ ba đáp ứng đủ ba tiêu chí:

- Giàu collagen thực vật;

- Bảo vệ tim mạch - thần kinh;

- Phù hợp cho cả gia đình, đặc biệt là phụ nữ sau 30 tuổi.

Một chế độ ăn thông minh không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn là "bảo hiểm sức khỏe" bền vững trong dài hạn.