Vì sao ngủ đủ giấc cơ thể vẫn mệt rã rời? Chuyên gia Nhật Bản chỉ rõ 3 sai lầm nhiều người mắc ngay trong bữa ăn

Nhiều người dù ngủ đủ giấc vẫn thường xuyên cảm thấy uể oải, thiếu năng lượng và khó tập trung. Theo trang tin trực tuyến ESSE của Nhật Bản, tình trạng “luôn mệt mỏi” này có thể liên quan đến viêm mãn tính trong cơ thể, trong đó chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng.

Giáo sư Atsuhiro Ichihara của Đại học Y khoa Phụ nữ Tokyo cho biết, mỗi ngày cơ thể hấp thụ một lượng lớn oxy và một phần trong đó chuyển hóa thành các gốc oxy phản ứng (ROS), có thể gây tổn thương tế bào và kích hoạt phản ứng viêm. Khi căng thẳng, thiếu ngủ và ăn uống mất cân bằng diễn ra cùng lúc, khả năng phục hồi của cơ thể suy giảm, khiến cảm giác mệt mỏi tích tụ kéo dài.

Ông nhấn mạnh rằng để phục hồi thể lực thực sự, không chỉ cần nghỉ ngơi mà còn phải duy trì chế độ ăn cân bằng, cung cấp đủ dưỡng chất cho quá trình sửa chữa tế bào. Một số nghiên cứu cho thấy chỉ cần điều chỉnh thói quen ăn uống đúng cách cũng có thể giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi đáng kể.

1. Mệt mỏi tinh thần: ăn rau trước

Khi cảm thấy đầu óc nặng nề, khó tập trung, chuyên gia khuyên nên bắt đầu bữa ăn bằng rau củ, sau đó đến protein và cuối cùng mới ăn cơm, bánh mì hoặc các nguồn carbohydrate khác. Cách ăn này giúp làm chậm biến động đường huyết, hạn chế cảm giác “đuối sức” do đường huyết tăng giảm thất thường.

2. Mệt mỏi thể chất: tận dụng “cửa sổ vàng” sau vận động

Nếu cơ thể mỏi mệt sau tập luyện hoặc lao động nặng, nên bổ sung carbohydrate và protein trong vòng 30 phút sau hoạt động thể chất. Ví dụ, chuối ăn kèm sữa chua là một lựa chọn đơn giản giúp nạp năng lượng và hỗ trợ phục hồi cơ bắp.

3. Căng thẳng, tâm trạng kém: ưu tiên sức khỏe đường ruột

Khi căng thẳng kéo dài hoặc tâm trạng đi xuống, giáo sư Ichihara cho rằng cần chú ý đến hệ tiêu hóa, bởi đường ruột và não bộ có mối liên hệ chặt chẽ. Các thực phẩm lên men như sữa chua, miso, kim chi, cùng rau củ quả giàu chất xơ có thể hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột và góp phần giảm stress. Ngoài ra, cá giàu omega-3 như cá hồi, cá thu cũng được cho là có lợi cho não bộ và tâm trạng.

Bên cạnh đó, chuyên gia cũng lưu ý việc ăn đồ ngọt không đúng thời điểm có thể khiến tình trạng mệt mỏi trở nên nghiêm trọng hơn. Ông khuyến cáo nên hạn chế bánh ngọt, kẹo và các loại đường tinh luyện sau 16 giờ, vì lượng đường cao có thể ảnh hưởng đến melatonin và làm giảm chất lượng giấc ngủ ban đêm. Uống nước ép trái cây hoặc đồ uống có đường khi bụng đói cũng có thể khiến đường huyết tăng giảm đột ngột, làm cơ thể càng mệt hơn.

Về món tráng miệng, thời điểm phù hợp được gợi ý là ít nhất một giờ sau bữa ăn chính. Đồng thời, nên kiểm soát khẩu phần và ưu tiên nguồn đường tự nhiên như trái cây, thay vì lạm dụng đường chế biến sẵn. Nói cách khác, đồ ngọt không phải “cấm tuyệt đối”, nhưng cần tuân thủ nguyên tắc vừa phải, đúng thời điểm và hạn chế chế biến.

Giáo sư Ichihara nhấn mạnh: chỉ ngủ thôi chưa đủ để xua tan mệt mỏi. Điều chỉnh chế độ ăn và thói quen ăn uống ngay từ các bữa ăn hằng ngày mới là chìa khóa giúp cơ thể phục hồi bền vững và giảm cảm giác kiệt sức kéo dài.

Theo Aboluowang