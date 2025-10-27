Vì sao nhiều ngân hàng báo lãi cao nhất lịch sử hoạt động?

Nhiều ngân hàng báo lãi "khủng"

Mới nhất tính đến thời điểm hiện tại là Ngân hàng Quân đội (MB) báo cáo đến hết tháng 9-2025, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng này đạt tới 1,329 triệu tỉ đồng, tăng 17,7% so với đầu năm, nằm trong nhóm ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất hệ thống.

Dư nợ tín dụng và đầu tư trái phiếu tổ chức kinh tế tăng 18,6%, trong đó dư nợ cho vay các lĩnh vực ưu tiên như doanh nghiệp vừa và nhỏ, bán lẻ đều tăng 2 con số nhằm chủ động cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt ở các lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng và đầu tư hạ tầng.

Những yếu tố này giúp MB đạt lợi nhuận trước thuế hơn 23.100 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tỉ lệ nợ xấu hợp nhất chỉ 1,87%, giảm 0,36% so với cùng kỳ.

Năm 2025 Năm 2024 Techcombank 23400 22842 MB 23139 20736 VPBank 20396 13861 LPBank 9612 8818 SHB 12307 9048 Nam A Bank 3800 3323 ACB 16000 15335

Thống kê của Báo Người Lao Động đến thời điểm này, đã có một loạt ngân hàng thương mại công bố kết quả kinh doanh 9 tháng như MB, ACB, Agribank, SHB, Techcombank, VPBank, Kienlongbank, NCB, Nam A Bank, LPBank…

Bức tranh kết quả kinh doanh của ngành ngân hàng tới hiện tại tiếp tục nổi bật, trong bối cảnh tín dụng tăng cao và doanh thu từ dịch vụ bứt phá, tỉ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) tăng giúp chi phí đầu vào của ngân hàng giảm.

Đáng chú ý, nhiều ngân hàng báo lãi tăng trưởng 2 con số, thậm chí báo lãi quý III/2025 hoặc báo lãi trong 9 tháng cao nhất lịch sử hoạt động.

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cho biết lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt tới 23.400 tỉ đồng và riêng quý III/2025 đạt 8.300 tỉ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ, mức lợi nhuận quý cao nhất từ trước tới nay của ngân hàng này. Lợi nhuận của Techcombank đến từ việc tăng trưởng mạnh ở cả thu nhập lãi, phí dịch vụ và kinh doanh ngoại hối.

Theo Tổng Giám đốc Techcombank, ông Jens Lottner, kết quả tích cực này được thúc đẩy bởi nhu cầu tín dụng mạnh mẽ, cùng với chiến lược "lấy khách hàng làm trọng tâm" và đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Sự kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty chứng khoán Kỹ thương (mã TCX) với lượng đăng ký mua vượt mức chào bán là một cột mốc lịch sử đối với Techcombank và thị trường vốn Việt Nam.

Lãi cao nhất qua các năm

Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank), trong 9 tháng đầu năm 2025, ngân hàng này đạt lợi nhuận trước thuế hơn 9.600 tỉ đồng, cũng là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Động lực để LPBank có mức lãi cao kỷ lục đến từ mức lãi trước thuế trong quý III đạt 3.448 tỉ đồng, tăng 15,3% so với quý trước, nhờ thu nhập lãi thuần duy trì ổn định; thu nhập ngoài lãi tăng cao.

Các ngân hàng quy mô nhỏ hơn cũng vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm hoặc tăng trưởng lợi nhuận đạt 3 con số. Như Ngân hàng Quốc Dân (NCB) ghi nhận hoạt động kinh doanh tích cực trong quý III khi thu nhập lãi thuần ước đạt hơn 685 tỉ đồng, tăng 150%; thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng tới 370% so với cùng kỳ. Kết thúc quý III, lợi nhuận toàn quý sau thuế của NCB ước đạt gần 190 tỉ đồng.

"Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của NCB ước đạt hơn 652 tỉ đồng, đánh dấu bước chuyển mình rõ nét và mạnh mẽ so với kết quả âm của cùng kỳ năm 2024. So với kế hoạch cả năm nay, NCB đã chính thức cán đích và vượt kế hoạch kinh doanh chỉ sau 9 tháng" – đại diện ngân hàng này nói.

Tương tự, Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank) cũng có mức tăng trưởng lợi nhuận chạm 3 con số. Ngân hàng này cho biết lãi sau thuế hợp nhất quý III đạt tới 491,8 tỉ đồng, tăng hơn 194% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của ngân hàng hơn 1.128 tỉ đồng, tăng hơn 102% so với cùng kỳ, đến từ yếu tố mở rộng dịch vụ phi tín dụng, phát triển hệ sinh thái số toàn diện kết hợp kiểm soát chi phí, tăng cường quản trị rủi ro…