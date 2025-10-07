Vì sao Sữa Quốc tế Lof bị xử phạt?

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 307/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof (Sữa Quốc tế Lof; MCK: IDP); trụ sở tại: Lô C - 13A - CN, đường N16, khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, xã Long Hoà, TP.HCM.

Theo đó, Sữa Quốc tế Lof bị xử phạt 77,5 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể, theo Công văn số 1888/VSDC-ĐK.NV ngày 21/02/2024 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổng số lượng cổ đông của Công ty tại ngày 19/02/2024 là 62 cổ đông. Theo quy định tại Điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Công ty có trách nhiệm gửi UBCKNN văn bản thông báo kèm danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Tuy nhiên, Công ty không gửi văn bản thông báo việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định.

Ngoài ra, IDP còn bị phạt tiền 85 triệu đồng do chưa công bố thông tin về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2023; công bố thông tin không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính riêng quý III/2023, Báo cáo thường niên năm 2023, giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP

Phạt tiền 22,5 triệu đồng đối với hành vi không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên.

Theo Thuyết minh số 28 tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2023, Công ty thuyết minh thu nhập của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trong năm là 15.395.057.861 đồng. Tuy nhiên, Công ty không thuyết minh thù lao của từng thành viên HĐQT và tiền lương của Tổng Giám đốc. Đồng thời, công ty không báo cáo nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024), theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP.

Tổng số tiền phạt là 185 triệu đồng.



