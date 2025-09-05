Vì sao Trấn Thành liên tục bị chỉ trích?

Trấn Thành một lần nữa thiếu thận trọng câu chữ

Trấn Thành đã đăng tải lên trang cá nhân những cảm xúc hân hoan, chúc mừng khán giả đón một đại lễ A80 vui vẻ bên người thân và gia đình vào ngày 2-9.

Sau đó, anh cũng dành nhiều lời khen cho phim "Mưa đỏ", tác phẩm gây sốt tại rạp suốt thời gian qua.

"Tôi phải tự nhiên vô thức thốt lên "hay quá" ít nhất 20 lần trong quá trình xem phim. Xem xong, tôi đứng thẫn thờ vỗ tay cả 1 phút. Bộ phim chạm thật sự! Cảm giác xem xong thấy dâng thêm lòng yêu nước là hoàn toàn có thật quý vị ạ!" – Trấn Thành nhận định.

Tuy nhiên, anh lại lần nữa thiếu thận trọng khi viết: "Không nói ngoa, nhưng đây là bộ phim lịch sử làm về đề tài chiến tranh Việt Nam "hay nhất" mà Trấn Thành từng xem cho đến thời điểm này (đối với riêng Trấn Thành thôi nha, đó là ý kiến cá nhân)".

Trấn Thành bị chỉ trích vì viết "chiến tranh Việt Nam"

Anh đã sửa lại thành "chiến tranh của Việt Nam"

Trấn Thành bị "soi" kỹ bởi hành xử bị chỉ trích của mình

Cụm từ "chiến tranh Việt Nam" ngay lập tức bị cộng đồng mạng "soi" rằng nó không phù hợp bởi lịch sử không gọi là "chiến tranh Việt Nam" mà đây là "cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước". Những chỉ trích lại tiếp tục xuất hiện nhắm vào Trấn Thành.

Những người hâm mộ anh lên tiếng bênh vực, nhận định việc bắt bẻ câu chữ như thế là khắt khe với nam MC khi anh đang hết lời khen ngợi phim "Mưa đỏ".

Tuy nhiên, những ý kiến phản bác lại cho rằng Trấn Thành nổi tiếng với lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội Facebook. Mọi câu chữ anh viết ra đều cần cẩn trọng hết mức có thể để tránh những hiểu lầm sai lệch với người hâm mộ, nhất là những người nhỏ tuổi, người trẻ.

Trước những phản ứng mạnh mẽ này, Trấn Thành đã chỉnh sửa lại bài đăng, thêm từ "của" vào giữa thành "chiến tranh của Việt Nam".

Trấn Thành bị "soi" kỹ bởi sự những lùm xùm liên tiếp, trách nhiệm của người nổi tiếng

Không ngẫu nhiên khi Trấn Thành bị "soi" kỹ như thế, trước đó, anh đã bị gọi tên là "nốt trầm" lệch pha trong bài viết trên trang báo Công an nhân dân. Bởi trong lúc cả nước đang hân hoan chào mừng đại lễ A80, người người hạnh phúc, vui vẻ thì Trấn Thành đăng bài thương tiếc một nghệ sĩ đàn bầu.

Bài thương tiếc nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành của Trấn Thành

Anh đã gỡ bỏ bài đăng

Đây không phải lần đầu Trấn Thành vướng ồn ào

Thay vì dòng chia buồn ngắn gọn, thể hiện cảm xúc cá nhân của mình mà không ảnh hưởng không khí chung, Trấn Thành lại viết một bài dài, có đoạn hồi tưởng về Paris By Night, sân khấu Thúy Nga, ngợi ca các ca sĩ hải ngoại.

Đặc biệt, anh viết: "Con cháu đời sau, liệu ai sẽ "chịu tiếp nối" và nếu có chịu, thì có mấy ai "đủ bản lĩnh" để khảy tiếp những tiếng đàn ai oán và da diết này?". Những dòng bi lụy đi ngược với không khí chung của đất nước.

Vì thế, Trấn Thành đã bị chỉ trích dữ dội đến mức anh gỡ bài viết khỏi trang cá nhân. Nhiều khán giả nhận định là người nổi tiếng như Trấn Thành, mọi hành động, cách ứng xử trước công chúng cần cân nhắc cẩn trọng.

Anh nên đặt lợi ích chung của đất nước lên hàng đầu, tránh những hành động, phát ngôn dễ bị lợi dụng, xuyên tạc và dùng nó để gây ảnh hưởng tiêu cực ngược lại với lợi ích đất nước.

Nghệ sĩ nổi tiếng cần nhận rõ trách nhiệm của mình bởi theo sau họ là lượng người hâm mộ đông đảo mà trong đó có cả những người trẻ tuổi.