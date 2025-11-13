Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Viên kim cương" của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang muốn phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 22,5%, nâng vốn điều lệ lên gần 13.000 tỷ đồng

13-11-2025 - 15:01 PM | Doanh nghiệp

"Viên kim cương" của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang muốn phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 22,5%, nâng vốn điều lệ lên gần 13.000 tỷ đồng

Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MCH dự kiến phát hành thêm 237,8 triệu cổ phiếu thưởng.

Ngày 12/11, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, UpCOM: MCH) đã thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 22,5%, tức  cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận thêm 225 cổ phiếu mới.

Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MCH dự kiến phát hành thêm 237,8 triệu cổ phiếu thưởng, nâng vốn điều lệ sau phát hành lên 12.945 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận chưa phân phối hơn 3.835 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 5/11, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã chính thức nhận hồ sơ niêm yết lần đầu của Masan Consumer. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 1,067 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 10.676 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn đăng ký niêm yết là Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap.﻿

Theo quy định, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE sẽ được xác định dựa trên bình quân giá 30 phiên cuối trên UPCoM. ﻿

Lãnh đạo Masan Consumer kỳ vọng cổ phiếu sẽ lọt vào rổ VN30 ngay trong kỳ cơ cấu tháng 7/2026. ﻿

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch ngày 13/11, cổ phiếu MCH có giá là 217.100 đồng/cp, tăng 54% so với phiên ngày 21/10. ﻿

"Viên kim cương" của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang muốn phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 22,5%, nâng vốn điều lệ lên gần 13.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, MCH ghi nhận doanh thu thuần 7.516 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng giảm 19% về mức 1.698 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Masan Consumer ghi nhận doanh thu thuần 21.281 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Qua đó, lợi nhuận sau thuế giảm về còn 4.660 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ.

Masan Consumer nộp hồ sơ niêm yết hơn 1 tỷ cổ phiếu lên HoSE

Phương Anh

