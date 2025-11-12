Hành trình từ nợ thuế hơn 800 tỷ đến có lãi của doanh nghiệp sở hữu 17 ha đất vàng giữa phường Sài Gòn

SK Group thoái vốn Vingroup, Masan, Imexpharm để chuyển hướng sang chip, AI và pin xe điện

Từ khi hiện diện tại Việt Nam, SK Group đã đầu tư hơn 3,5 tỷ USD, chủ yếu dưới hình thức góp vốn và mua cổ phần tại các doanh nghiệp lớn như Vingroup, Masan, Petrolimex, PV OIL, Imexpharm.... Tuy nhiên, sau nhiều năm điều chỉnh chiến lược, tập đoàn này đã lần lượt thoái vốn, hiện tổng giá trị đầu tư còn khoảng 650 triệu USD.

Theo tờ Korea JoongAng Daily, sự thay đổi trong danh mục đầu tư của SK diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn đang thực hiện chiến lược "tái cân bằng tài chính" để chuyển hướng sang chip, AI và pin xe điện.﻿

SK Group đã công bố kế hoạch đầu tư 80.000 tỷ won (58 tỷ USD) vào trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn vào năm 2026 sau cuộc họp quản lý cấp cao vào tháng 6/2024. Kết quả cốt lõi của cuộc họp chiến lược là tập trung toàn bộ năng lực của tập đoàn vào AI và chất bán dẫn.

Theo những người theo dõi thị trường dự đoán số tiền thu được từ việc thoái vốn sẽ được sử dụng để củng cố các công ty con đang mắc nợ lớn và tài trợ cho các khoản đầu tư cơ sở vật chất cho SK Hynix, đơn vị sản xuất chip nhớ, và SK On, đơn vị sản xuất pin xe điện.﻿

Cụ thể về các khoản đầu tư tại Việt Nam, năm 2018, SK chi khoảng 11.000 tỷ đồng để sở hữu 9,5% cổ phần Masan Group, trở thành cổ đông chiến lược. Theo thỏa thuận, SK có quyền chọn bán lại số cổ phần này cho Masan vào năm 2024. Đến tháng 9/2024, hai bên thống nhất gia hạn thời gian quyền chọn bán thêm tối đa 5 năm, đồng thời đại diện của SK Investment Vina I rút khỏi HĐQT Masan.



Đến tháng 10/2025, SK Invest VINA II Pte. Ltd – công ty con của SK Group – bán ra 42,6 triệu cổ phiếu MSN, trị giá khoảng 127 triệu USD, hoàn tất thanh toán vào 20/10/2025. Sau thương vụ này, SK Group gần như rút toàn bộ vốn khỏi Masan, chỉ còn nắm giữ 1.000 cổ phiếu. Động thái này được xem là bước ngoặt khép lại hơn 7 năm hợp tác giữa hai tập đoàn Hàn – Việt.



Tương tự, năm 2019, SK và Vingroup ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, trong đó SK đầu tư 23.300 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD) để mua cổ phiếu Vingroup. Tuy nhiên, đến ngày 5/8/2025, SK đã bán toàn bộ số cổ phần này.



Ngoài ra, SK cũng rút khỏi Imexpharm, chuyển nhượng toàn bộ phần vốn cho một doanh nghiệp Trung Quốc, khép lại giai đoạn đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

SK đề xuất triển khai nhiều dự án trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ cao ﻿

Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng về kết quả đánh giá năng lực của Tập đoàn SK, tập đoàn đang đề xuất triển khai nhiều dự án trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ cao tại Việt Nam.﻿

Theo Bộ Tài chính, cơ quan này đang đóng vai trò đầu mối của Tổ công tác hỗ trợ các dự án của SK tại Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đặc biệt là Thanh Hóa và Nghệ An, để hướng dẫn, nghiên cứu và xem xét đề xuất đầu tư.



“Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Bộ Tài chính tiếp tục hướng dẫn các thủ tục chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi để SK triển khai các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững ngành năng lượng Việt Nam trong giai đoạn mới,” báo cáo nêu rõ.

Tại Thanh Hóa, Công ty TNHH SK Innovation đã đề xuất đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn theo phương án tích hợp cụm Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập - Nghi Sơn.﻿ Dự án có công suất 1.500 MW tại Khu kinh tế Nghi Sơn, sử dụng 33,09 hecta đất và 8,46 hecta mặt nước, đồng thời đầu tư tuyến ống kết nối đến kho cảng LNG Quỳnh Lập (Nghệ An).

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 51.585 tỷ đồng (gần 2 tỷ USD), dự kiến khởi công tháng 1/2027 và vận hành quý IV/2030.

Tại Nghệ An, Tập đoàn SK đều xuất đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập (nay đặt tại phường Tân Mai). ﻿Dự án có công suất 1.500MW (gồm 2 tổ máy x 750MW) sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp, kho và hệ thống tái hóa LNG; Bến cảng tiếp nhận LNG cho tàu có trọng tải từ 100.000DWT đến 150.000DWT và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự kiến tổng mức đầu tư của Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập khoảng 2,11 tỷ USD, bao gồm các hạng mục: Nhà máy điện khí LNG, kho chứa khí, cảng tiếp nhận, đê chắn sóng và các công trình phụ trợ trên tổng diện tích khoảng 210 - 360 ha và cảng tiếp nhận tàu có trọng tải khoảng 100.000 DWT.

Trước đó, trong tháng 5, trong khuôn khổ chuyến công tác dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 30 tại Tokyo, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác của Chính phủ đã có cuộc gặp gỡ và làm việc với Chủ tịch Tập đoàn SK Tae-Won Chey.

Theo đó, SK đang nghiên cứu một số dự án trong lĩnh vực điện khí LNG, bao gồm 3 dự án đang đề xuất đưa vào danh mục dự án tăng trưởng xanh và triển khai gói giải pháp năng lượng toàn diện tại Việt Nam.﻿

Về hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc SK tham gia sâu, hỗ trợ tích cực Việt Nam đào tạo kỹ sư ngành bán dẫn và chia sẻ về các giải pháp đổi mới sáng tạo trong một số ngành công nghiệp.