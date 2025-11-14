Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam có loại lá được ví như “nhân sâm của người nghèo”: Giúp hạ đường huyết, chống viêm hiệu quả nhưng ít người dùng tới

14-11-2025 - 19:59 PM | Sống

Việt Nam có loại lá được ví như “nhân sâm của người nghèo”: Giúp hạ đường huyết, chống viêm hiệu quả nhưng ít người dùng tới

Không chỉ có quả chín ngon ngọt của nó, lá của loài cây này còn mang đến rất nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe con người.

Từ lâu, đu đủ đã được biết đến là loại quả giàu dinh dưỡng, được người dân Việt Nam yêu thích nhờ hương vị ngọt mát và dễ chế biến. Tuy nhiên, nhiều người chỉ tập trung thưởng thức quả mà quên mất rằng lá đu đủ cũng là bộ phận mang lại giá trị sức khỏe đáng kể. Thậm chí, trong dân gian, lá đu đủ còn được ví như “nhân sâm của người nghèo” nhờ nhiều lợi ích vượt trội và dễ tìm, bởi đu đủ được trồng phổ biến ở hầu hết các vùng tại Việt Nam.

Đu đủ có nguồn gốc từ Nam Mexico và Trung Mỹ, nhưng hiện nay được trồng rộng rãi ở các vùng nhiệt đới trên thế giới. Từ lần đầu nhìn thấy loại quả này, nhà thám hiểm Christopher Columbus đã gọi nó là “fruit of the angels” - “quả của thiên thần”, thể hiện sự ngưỡng mộ đối với hương vị đặc biệt của nó. Quả đu đủ chứa nhiều vitamin C, vitamin E, beta-carotene và nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe, được khoa học chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính.

Dù quả đu đủ thường được chú ý nhiều hơn, song lá đu đủ lại là bộ phận mang giá trị dược liệu đáng kể. Nghiên cứu hiện đại cho thấy lá đu đủ chứa nhiều vitamin tan trong chất béo (A, D, E, K), các nhóm vitamin B, vitamin C cùng nhiều khoáng chất quan trọng như sắt, natri, magie. Những thành phần này giúp lá đu đủ trở thành vị thuốc tự nhiên được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian và y học cổ truyền.

Việt Nam có loại lá được ví như “nhân sâm của người nghèo”: Giúp hạ đường huyết, chống viêm hiệu quả nhưng ít người dùng tới- Ảnh 1.

Hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện các triệu chứng đường ruột

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của lá đu đủ là khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa. Lá đu đủ, dùng tươi hoặc phơi khô pha trà, thường được sử dụng để giảm các triệu chứng khó chịu như đầy hơi, ợ nóng hay tiêu hóa kém. Lượng chất xơ dồi dào trong lá đu đủ giúp tăng nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hạn chế táo bón một cách tự nhiên.

Ngoài ra, lá đu đủ chứa papain - một loại enzyme có khả năng phân hủy protein lớn thành các peptide nhỏ và axit amin giúp cơ thể dễ hấp thu hơn. Nhờ tính năng này, papain còn được dùng trong chế biến thực phẩm như một chất làm mềm thịt, giúp thịt nhanh mềm mà không cần hầm lâu.

Theo nghiên cứu đăng trên Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, chiết xuất lá đu đủ có tác dụng tích cực đối với hệ tiêu hóa, đặc biệt trong việc hỗ trợ phân giải protein và làm dịu các rối loạn tiêu hóa.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Nhiều nghiên cứu ghi nhận chiết xuất từ lá đu đủ có đặc tính chống oxy hóa và tác dụng hạ đường huyết. Những hợp chất có trong lá đu đủ giúp bảo vệ các tế bào beta của tuyến tụy - nơi sản sinh insulin - tránh khỏi tổn thương do stress oxy hóa.

Trong y học cổ truyền Mexico, lá đu đủ được sử dụng như một bài thuốc hỗ trợ điều trị tiểu đường. Khi đun lấy nước uống, lá đu đủ cung cấp các hoạt chất tự nhiên có khả năng kích thích insulin hoạt động hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ cơ thể kiểm soát đường máu tốt hơn. Một số chuyên gia dinh dưỡng cho biết việc sử dụng nước lá đu đủ đúng cách có thể giúp giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường type 2 và các bệnh tim mạch liên quan.

Việt Nam có loại lá được ví như “nhân sâm của người nghèo”: Giúp hạ đường huyết, chống viêm hiệu quả nhưng ít người dùng tới- Ảnh 2.

Khả năng chống viêm tự nhiên

Không chỉ quả đu đủ, lá đu đủ cũng sở hữu các hoạt chất có tác dụng giảm viêm mạnh mẽ. Trong lá chứa papain, flavonoid và vitamin E - những chất có đặc tính chống viêm và kháng oxy hóa.

Các chế phẩm từ lá đu đủ được dùng để hỗ trợ điều trị một số tình trạng viêm như phát ban, đau cơ, đau khớp. Nghiên cứu công bố trên Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine cho thấy chiết xuất lá đu đủ có thể giảm đáng kể mức độ viêm và sưng ở mô, đặc biệt trong các trường hợp viêm khớp thực nghiệm.

Hỗ trợ điều trị triệu chứng sốt xuất huyết

Một trong những lợi ích được nhắc tới nhiều nhất của lá đu đủ là khả năng làm tăng lượng tiểu cầu trong máu, hỗ trợ hạ sốt, giảm mệt mỏi và giảm bớt các triệu chứng liên quan đến sốt xuất huyết. Nhiều bệnh nhân ghi nhận sự cải thiện rõ rệt sau vài ngày sử dụng nước ép hoặc chiết xuất lá đu đủ theo hướng dẫn. Đáng chú ý, các sản phẩm từ lá đu đủ thường ít tác dụng phụ và được đánh giá là an toàn hơn nhiều biện pháp điều trị hỗ trợ khác.

Lưu ý quan trọng khi dùng lá đu đủ:

- Dù mang lại nhiều lợi ích, lá đu đủ không phù hợp cho tất cả mọi người. Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người viêm loét dạ dày không nên dùng nước lá đu đủ. Một số nghiên cứu cho thấy papain trong lá đu đủ có thể kích thích tử cung, tăng nguy cơ sảy thai và ảnh hưởng đến thai nhi.

- Phụ nữ cho con bú cũng cần thận trọng vì các hoạt chất trong lá đu đủ có thể ảnh hưởng đến chất lượng sữa.

- Người có bệnh lý dạ dày - tá tràng cần tránh dùng vì papain có khả năng gây kích ứng niêm mạc, khiến tình trạng viêm loét nặng hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu muốn sử dụng lá đu đủ với mục đích chữa bệnh hoặc hỗ trợ sức khỏe, người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để tránh rủi ro không mong muốn.

(Tổng hợp)

5 ngày cuối tháng 9 Âm lịch, 4 con giáp bắt được vận tài lộc: Đầu tư là lãi, top 2 giàu càng thêm giàu

Nguyên An

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ y tế thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

Bộ y tế thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng Nổi bật

Từ cậu nhóc quậy phá đến quán quân học bổng 700 triệu của ĐH Quốc tế: Khi “trái tim sư tử” thức giấc

Từ cậu nhóc quậy phá đến quán quân học bổng 700 triệu của ĐH Quốc tế: Khi “trái tim sư tử” thức giấc Nổi bật

Người đàn ông đào được khúc gỗ đen sì tỏa ra mùi thơm, dài hơn 30m, nặng 60.000 kg: Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường

Người đàn ông đào được khúc gỗ đen sì tỏa ra mùi thơm, dài hơn 30m, nặng 60.000 kg: Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường

19:37 , 14/11/2025
Chỉ từ 30.000 đồng, hội sành ăn tha hồ "phá đảo" vô vàn món ngon từ loạt thương hiệu xịn sò

Chỉ từ 30.000 đồng, hội sành ăn tha hồ "phá đảo" vô vàn món ngon từ loạt thương hiệu xịn sò

19:30 , 14/11/2025
Sống đời rực rỡ – Chọn bảo vệ tương lai ngay từ hôm nay

Sống đời rực rỡ – Chọn bảo vệ tương lai ngay từ hôm nay

19:30 , 14/11/2025
Tập đoàn Nam Long - 33 năm vun đắp, kiến tạo “Di sản sống” bền vững cho người Việt

Tập đoàn Nam Long - 33 năm vun đắp, kiến tạo “Di sản sống” bền vững cho người Việt

19:30 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên