Vietbank hoàn tất kế hoạch tăng vốn điều lệ 2025

26-12-2025 - 13:32 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, MCK: VBB) vừa có báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 331/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/9/2025.

Trước đó, Vietbank công bố kết quả đợt chào bán 270,9 triệu cổ phiếu ra công chúng, kết thúc vào ngày 19/12/2025 với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Kết quả, có 255,8 triệu cổ phiếu được đăng ký và phân phối cho 603 nhà đầu tư, tương đương tỷ lệ phân phối 94,44%; còn lại khoảng 15 triệu cổ phiếu không bán hết.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Vietbank tăng thêm 2.558 tỷ đồng, lên 10.769 tỷ đồng; số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành đạt hơn 1 tỷ đơn vị. Cơ cấu sở hữu sau phát hành cho thấy ngân hàng hiện không có cổ đông lớn theo quy định. Ông Dương Ngọc Hòa - cổ đông sáng lập - đang nắm giữ 31,25 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,86% vốn.

Bản thân Chủ tịch Dương Nhất Nguyên cũng nâng tỷ lệ sở hữu khi mua thêm hơn 11 triệu cổ phiếu, đưa tổng lượng nắm giữ lên 51,65 triệu đơn vị, tương đương 4,73% vốn.

Tính cả người liên quan, nhóm của ông Nguyên hiện sở hữu hơn 140,8 triệu cổ phiếu, khoảng 12,9% vốn Vietbank. Trong số này, bà Dương Mai Anh, em gái ông Nguyên nắm 14,47 triệu cổ phiếu (1,33%). Bà Dương Bảo Anh, em gái ông Nguyên sở hữu 11,67 triệu (1,07%). Ông Dương Ngọc Hòa 31,25 triệu (2,86%) và bà Trần Thị Lâm, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm, sở hữu 218.000 cổ phiếu (0,02%).

Trước đó, Vietbank vừa công bố BCTC quý 3/2025 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt 866 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ 2024. Tổng tài sản tăng 16% so với đầu năm, đạt 188.133 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ giảm nhẹ từ 2,75% xuống còn 2,69%.

PV

An ninh tiền tệ

