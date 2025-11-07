Chiều 7/11, ĐHĐCĐ bất thường Vietcap (VCI) đã thông qua kế hoạch chào bán 127,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ và thành lập công ty con tại Singapore. Công ty cũng dự kiến vượt 10-20% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Theo tờ trình được cổ đông thông qua, Vietcap sẽ triển khai phương án chào bán tối đa 127,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 18.026 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt phát hành thành công, Vietcap dự kiến thu về tối thiểu 2.298 tỷ đồng . Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm.

Về phương án sử dụng vốn, công ty dự kiến phân bổ 80% số tiền thu được (khoảng 1.838,6 tỷ đồng) để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin) và 20% còn lại (khoảng 459,6 tỷ đồng) cho hoạt động tự doanh.

Ban lãnh đạo VCI cho biết, bối cảnh thị trường tích cực sau khi FTSE Russell thông báo nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp cùng thanh khoản tăng mạnh là lý do công ty cần sớm nâng quy mô vốn điều lệ.

Ảnh: Vietcap

Về triển vọng kinh doanh 2025, ông Đinh Quang Hoàn - Phó Chủ tịch HĐQT cho biết kế hoạch lợi nhuận trước thuế đầu năm là 1.400 tỷ đồng. Với tình hình thị trường thuận lợi, Vietcap dự kiến sẽ vượt kế hoạch đã đặt ra khoảng 10% đến 20% .

Thành lập công ty con tại Singapore với vốn 29 triệu USD

Cổ đông cũng thông qua kế hoạch thành lập công ty con tại nước ngoài. Cụ thể, Vietcap sẽ thành lập công ty con tại Singapore với tên dự kiến là Vietcap Singapore Pte. Ltd. Vốn đầu tư ra nước ngoài của Vietcap cho pháp nhân này là 29 triệu USD (khoảng 740 tỷ đồng), lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.

Mục tiêu của việc thành lập công ty con là để phục vụ các khách hàng quốc tế, tham gia các dự án tư vấn, đầu tư và thực hiện hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp. Về thủ tục thành lập công ty có thể hoàn tất trong năm 2026.

Thông qua sửa đổi điều lệ công ty

Bên cạnh hai kế hoạch trên, ĐHĐCĐ cũng thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong điều lệ công ty. Một thay đổi đáng chú ý là giảm tỷ lệ thông qua nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nghị quyết sẽ được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành, thay vì 65% như quy định cũ.

Ngoài ra, điều lệ sửa đổi cũng bổ sung thẩm quyền cho HĐQT trong việc quyết định phát hành trái phiếu ra công chúng.

Thảo luận: Ông Tô Hải tin tưởng ban điều hành mới sẽ "làm tốt hơn"

Phần thảo luận tại đại hội xoay quanh việc thay đổi nhân sự cấp cao và các kế hoạch đầu tư.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh Vietcap có sự thay đổi lớn về nhân sự cấp cao. Cụ thể, ông Tô Hải đã có đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật vì lý do cá nhân, hiệu lực từ ngày 18/11/2025. Cùng đợt này, ông Đinh Quang Hoàn cũng có đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 3/11.

Người kế nhiệm ông Hải là bà Tôn Minh Phương, Giám đốc điều hành Bộ phận Ngân hàng đầu tư.

"Sau 18 năm làm việc với cương vị là người sáng lập thì khi tôi nghỉ rất nhiều anh em nuối tiếc nhưng đã đến lúc. Khi rời đi đúng lúc thì cái chúng ta để lại là di sản. .. Nếu chúng ta cứ ngồi một chỗ thì có thể là vấn đề là chính chúng ta chứ không phải là giải pháp. Tôi tin đội ngũ lãnh đạo mới trong năm sau sẽ làm tốt hơn tôi nhiều", ông Hải chia sẻ.

Bà Tôn Minh Phương - Tân Tổng Giám đốc Vietcap

Bà Tôn Minh Phương - Tân Tổng Giám đốc Vietcap - chia sẻ rằng bà là Ban Điều hành mới đã được ông Tô Hải và bà Nguyễn Thanh Phượng (Chủ tịch HĐQT) đào tạo, đã hiểu rõ về văn hóa, chiến lược đầu tư của Vietcap.

Bà khẳng định chiến lược tự doanh của Vietcap vẫn tập trung vào "cơ hội dài hạn" và giá trị "fundamental" (cơ bản) của các khoản đầu tư, chứ không nhìn vào biến động nhất thời của thị trường.

Liên quan đến triển vọng vốn ngoại, ông Tuấn Nhan, Tân Phó Tổng Giám đốc, chia sẻ thông tin từ buổi họp với quỹ đầu tư Vanguard và FTSE. Ông cho biết các quỹ và nhà đâu tư nước ngoài có thể mang 1,5 tỷ USD vốn đầu tư vào Việt Nam trong năm sau.

Ông Tuấn bày tỏ quan điểm lạc quan, kỳ vọng dòng vốn mới sẽ giúp cân bằng lại động thái bán ròng của khối ngoại trong năm vừa qua. Ông cũng ghi nhận sự quan tâm ngày càng tăng từ các nhà đầu tư mới tại Singapore và Hong Kong.

﻿Không tham gia lĩnh vực tiền số

﻿Vietcap có ý định tham gia thị trường tài sản số sau khi Việt Nam cấp phép cho các sàn giao dịch không? Vietcap có cân nhắc liên kết với đối tác nước ngoài để tham gia không, và nhận định về tiềm năng mảng này?



Ông Tô Hải: Ban đầu, chúng ta có tiềm năng và có khả năng tham gia thành lập sàn giao dịch tài sản số. Theo dự kiến ban đầu, Chính phủ dự kiến cho 4 đơn vị tham gia và chúng ta cũng là một đơn vị được xem xét. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi quyết định rút ra khỏi dự án vì quy định vốn điều lệ quá lớn, lên tới 10.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của cả Vietcap đang hy vọng năm sau sẽ lên khoảng 20.000 tỷ đồng. Vì vậy, chúng ta không thể nào bỏ quá nhiều tiền vào một lĩnh vực quá mới. Chúng tôi đã quyết định dừng lại.



Câu hỏi về việc tiếp tục trong tương lai hay không, tôi sẽ để lại cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Chúng ta đã tham gia thành lập và có đội ngũ chuẩn bị kỹ lưỡng từ tháng 2 năm ngoái. Đến tháng 8 vừa rồi, chúng ta quyết định rút và bỏ, vì tôi nghĩ rằng dự án này thực sự là quá tầm và quá khả năng của Vietcap.



Về việc liên kết với nước ngoài, khi có sự kiện của Chính Phủ, tất cả các công ty lớn và tập đoàn lớn nhất liên quan tới tài sản số đều liên hệ sẵn sàng làm đối tác của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta đã chủ động dừng.