Vinahud tổ chức đại hội cổ đông bất thành

Sáng 22/8, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (mã: VHD) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Tuy nhiên, tính đến 8h, trong số 209 cổ đông được triệu tập, chỉ có 18 cổ đông tham dự trực tiếp, đại diện cho 31,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do không đủ tỷ lệ theo quy định, đại hội không thể tiến hành.

Năm 2025, Vinahud đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu hơn 248 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 13 tỷ đồng.

Theo chương trình dự kiến trình cổ đông, Vinahud sẽ tiếp tục kế hoạch tái cấu trúc danh mục đầu tư thông qua chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends với giá không dưới 1.200 tỷ đồng. Đồng thời, công ty dự kiến thoái 99,99% vốn tại CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân Phú Hải với giá chuyển nhượng không dưới 286 tỷ đồng.

Cả hai doanh nghiệp này đều liên quan đến dự án khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam (nay thuộc phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng), mang tên thương mại Grand Mercure Hội An. Số tiền thu về từ hoạt động chuyển nhượng sẽ được Vinahud sử dụng để tất toán các khoản vay tại TPBank, qua đó giảm áp lực tài chính và cân đối lại cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp.

Chiến lược phát triển trong giai đoạn tới của Vinahud được định hướng theo tầm nhìn trung và dài hạn, đòi hỏi thời gian để hoàn tất các thủ tục pháp lý, triển khai xây dựng và tổ chức bán hàng theo lộ trình.

Hiện nay, dự án Khu đô thị sinh thái và vui chơi giải trí Viên Nam tại xã Quang Tiến, TP Hòa Bình (nay là xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ) đã cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai.

Dự án Viên Nam có quy mô khoảng 65 ha. Vinahud đang phối hợp chặt chẽ với các liên danh nhà đầu tư để cùng triển khai các hạng mục phát triển dự án, hướng tới mục tiêu tạo dòng tiền trong giai đoạn 2025–2027.



