VinFast dự kiến tiêu hao tiền khoảng 400 - 600 triệu USD mỗi quý trong ngắn hạn

Vietcap mới đây có báo cáo về cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý 2/2025 của VinFast (Nasdaq: VFS) tổ chức vào ngày 4/9/2025.

Về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, VinFast đã khánh thành 2 nhà máy lắp ráp mới. Nhà máy tại Hà Tĩnh có công suất giai đoạn 1 là 200.000 xe/năm; tập trung sản xuất VF 3, EC Van và một số mẫu xe khác khánh thành vào tháng 6/2025. Và nhà máy tại Ấn Độ có công suất giai đoạn 1 là 50.000 xe/năm; tập trung sản xuất VF 6 và VF 7 khánh thành vào tháng 7/2025.

Ngoài ra, nhà máy lắp ráp tại Indonesia có công suất 50.000 xe/năm; tập trung sản xuất VF 3, VF 5, VF 6, VF 7 và các mẫu khác sẽ cơ bản đi vào hoạt động vào cuối năm 2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của VinFast đạt 8.900 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ), trong khi chi phí R&D là 4.400 tỷ đồng (giảm 17% so với cùng kỳ).

Ban lãnh đạo dự kiến tổng mức tiêu hao tiền (tiền cho hoạt động kinh doanh và vốn đầu tư xây dựng cơ bản) của VinFast sẽ đạt khoảng 400–600 triệu USD/quý trong ngắn hạn , chủ yếu do hoạt động mở rộng quốc tế, chi phí R&D cho các mẫu xe thế hệ mới và chi phí vận hành toàn cầu. Các khoản chi phí phát sinh này được kỳ vọng sẽ dần giảm khi sử dụng đòn bẩy hoạt động hiệu quả và biên lợi nhuận được cải thiện.﻿

Về kết quả kinh doanh, trong quý 2/2025, VinFast đã bàn giao tổng cộng 35.837 ô tô điện trên toàn cầu, đi ngang so với quý trước và tăng 172% so với cùng kỳ, trong đó 22% bán cho các bên liên quan (so với 21% trong quý 1/2025 và 28% trong năm 2024).

Doanh số bán lẻ (doanh số B2C) tiếp tục chiếm hơn 70% tổng số xe giao trong quý thứ 4 liên tiếp. Các mẫu xe VF 3 và VF 5 đóng góp 61% tổng số xe bàn giao, dòng Green series mới chiếm 15%, và VF 6 chiếm 12%.

Thị trường Việt Nam chiếm khoảng 91% tổng số xe bàn giao, trong khi Indonesia chiếm khoảng 5%.

Trong 6 tháng đầu năm, VinFast công bố tổng số xe bàn giao toàn cầu đạt 72.170 ô tô (so với 97.000 chiếc của cả năm 2024; trong đó khoảng 21% là bán cho các bên liên quan của VinFast), thị trường Việt Nam chiếm 94% sản lượng.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, VinFast công bố tổng số xe bàn giao tại Việt Nam đạt khoảng 79.000 ô tô, tương đương 33% tổng doanh số bán lẻ xe du lịch của cả nước, theo ước tính của Vietcap từ dữ liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam và Hyundai Thành Công.

Ban lãnh đạo VinFast duy trì mục tiêu bàn giao toàn cầu năm 2025 sẽ ít nhất gấp đôi so với năm 2024, đạt khoảng 200.000 ô tô điện, với tăng trưởng nửa cuối năm dự kiến được thúc đẩy bởi nhu cầu lớn tại Việt Nam, mở rộng ra thị trường quốc tế và thúc đẩy doanh số bán cho GSM và các bên vận hành vận tải khác.

Đối với mảng xe máy điện, ban lãnh đạo kỳ vọng sản lượng bàn giao trong nửa cuối năm 2025 tại Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi các chính sách ưu đãi bán hàng.

Vào tháng 8/2025, VinFast công bố kế hoạch tách một số tài sản R&D đã hoàn thành sang công ty mới là Novatech và chuyển nhượng phần vốn góp tại Novatech cho Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng với giá trị 39.800 tỷ đồng. Giao dịch dự kiến sẽ được hoàn tất trong nửa cuối năm 2025. Kế hoạch này thể hiện cam kết hỗ trợ liên tục của ông Phạm Nhật Vượng đối với VinFast — bên cạnh các khoản tài trợ đã thực hiện kể từ năm 2023.