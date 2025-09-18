Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo

18-09-2025 - 18:04 PM | Thị trường

Đây là lần thứ hai VinFast Minio Green lộ diện với không một lớp nguỵ trang.

Chiều nay (18/9), VinFast VinFast Minio Green bất ngờ lộ diện tại Hà Nội mà không một lớp nguỵ trang. Giống lần xuất hiện trước đó, nhiều khả năng đây là phiên bản hoàn thiện khi các chi tiết giống hệt ảnh đồ họa được VinFast công bố trước đó. Trên website chính hãng, VinFast Minio Green có giá bán 269 triệu đồng, rẻ hơn “đàn anh” VF 3 30 triệu. 

VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 1.

VinFast Minio Green ở Cung thể thao Quần Ngựa. Ảnh: Hoàng Dũng

Quan sát trực diện, Minio Green mang dáng dấp của dòng xe kei car vốn nổi tiếng tại Nhật Bản. Những chi tiết đặc trưng như đầu xe ngắn, kính lái dựng đứng, phần hông vuông vắn.

Điểm nhấn “ăn tiền” nhất ở ngoại thất là đèn chiếu sáng LED projector. Ngoài ra, xe còn có ốp nhựa đen nhám quanh gầm theo phong cách crossover, đèn hậu halogen, gạt mưa đơn, mâm 13 inch và gương chiếu hậu chỉnh cơ.

VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 2.
VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 3.
VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 4.
VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 5.

Xe có kích thước nhỏ gọn. Ảnh: Hoàng Dũng

Nhìn vào bên trong, nội thất nội thất Minio Green thực tế không khác gì hình ảnh đồ họa được VinFast công bố trước đó. Xe sử dụng ghế nỉ, vật liệu hoàn thiện trông giống trên VF 3. Ghế lái chỉnh cơ 4 hướng.

VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 6.
VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 7.
VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 8.
VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 9.
VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 10.

Nội thất Minio Green tương đối đơn giản. Ảnh: Hoàng Dũng

Hệ thống đa thông tin kèm giải trí nằm ở phía sau vô-lăng với màn hình màu lớn. Âm thanh xe có 2 loa. Mẫu xe này chỉ có đài FM, không có kết nối Bluetooth. Vô lăng của Minio Green có tích hợp nút bấm. Chìa khoá dạng vặn cơ truyền thống. Hàng ghế sau bố trí sát kính sau.

VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 11.

Xe không có cốp khi sử dụng đủ 2 hàng ghế. Ảnh: Hoàng Dũng

Về trang bị an toàn, mẫu xe này có phanh đĩa trước, phanh tang trống phía sau. Hệ thống treo trước và sau đều là MacPherson. Các hệ thống an toàn khác còn có ABS, kiểm soát lực kéo và túi khí người lái.

Theo công bố từ VinFast, Minio Green dùng động cơ có công suất 27 mã lực, mô-men xoắn 65Nm, vận tốc tối đa 80km/h. Xe dùng pin dung lượng 18,5 kWh, quãng đường di chuyển lên tới 210km sau một lần sạc đầy, theo chuẩn NEDC. Công suất sạc tối đa của xe là 12kW. Cổng sạc đặt ở phía sau, bên phụ.

VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 12.

Đây gần như là phiên bản thương mại của VinFast Minio Green. Ảnh: Hoàng Dũng

Với ngoại hình nhỏ gọn, giá rẻ, lại có nhiều chi tiết để dân chơi dễ dàng “độ chế”, VinFast Minio Green hứa hẹn trở thành lựa chọn hợp lý cho những người mới bước vào thế giới ô tô điện hoặc tìm kiếm một phương tiện linh hoạt, tiết kiệm để di chuyển trong đô thị chật hẹp.

Một số hình ảnh khác của VinFast Minio Green: 

VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 13.
VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 14.
VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 15.
VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 16.
VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 17.
VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 18.
VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 19.
VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 20.
VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 21.
VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 22.
VinFast Minio Green 'không che' tại Hà Nội: Giá 269 triệu, cụm đèn ‘ăn tiền’, chìa khoá cơ, dân độ xe thoả sức sáng tạo- Ảnh 23.

Theo Bảo Lâm - Hoàng Dũng

Đời sống và Pháp luật

