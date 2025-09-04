Báo cáo tài chính soát xét nửa đầu năm 2025 của Vingroup (HoSE: VIC) đã tiết lộ nhiều thông tin về mảng giáo dục. Cụ thể, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có 3 thương hiệu lớn là trường liên cấp Vinschool, đại học VinUni, và trường quốc tế Brighton.

﻿Mảng giáo dục mang về doanh thu thuần là 3.204 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước.

Con số này ﻿cao hơn kết quả của mảng y tế với 2.571 tỷ đồng và thấp hơn các mảng khác như chuyển nhượng bất động sản, sản xuất, kinh doanh khách sạn du lịch, và các hoạt động khác.

Giá vốn hàng bán và dịch vụ từ mảng giáo dục của Vingroup là 2.464 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, cao hơn con số 2.095 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024.

Mảng giáo dục đạt được thu nhập thuần trước thuế là 351 tỷ đồng trong nửa đầu năm, là một đầu tàu mang về thu nhập cùng với kinh doanh chuyển nhượng bất động sản với kết quả 24.351 tỷ đồng.

Báo cáo của Vingroup cũng cho biết tại ngày 30/6, Công ty Vinschool có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2.451 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo các quy định đối với doanh nghiệp xã hội, Công ty Vinschool không được chia lợi nhuận cho chủ sở hữu và công ty cam kết tái đầu tư lợi nhuận để nâng cấp, phát triển hệ thống giáo dục.

﻿Ngoài ra, Vingroup cho biết Vinschool được áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% đối với thu nhập thực hiện từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục.

Tính đến 30/6/2025, Vingroup nắm 100% tỷ lệ biểu quyết và 61,43% tỷ lệ lợi ích tại Vinschool.