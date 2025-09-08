Vịnh biển Việt Nam được vinh danh "tốt nhất thế giới": Du khách nhận xét: Hiếm đâu như ở đây!

Nhắc tới những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam, nhiều người sẽ nhớ ngay đến Hạ Long (Quảng Ninh) hay Nha Trang (Khánh Hòa) – những điểm đến đã nổi tiếng toàn cầu. Thế nhưng, vẫn còn một vịnh biển khác ở Khánh Hòa, được giới chuyên môn và báo chí quốc tế đánh giá là "tốt nhất thế giới" nhờ địa hình độc đáo, cảnh quan nguyên sơ và tiềm năng nghỉ dưỡng cao cấp. Đó là vịnh Cam Ranh.

Theo Báo Khánh Hòa, vịnh Cam Ranh được xem là một trong ba vịnh nước sâu tự nhiên tốt nhất hành tinh, sở hữu diện tích mặt nước khoảng 60km², độ sâu trung bình từ 18 - 32 m và được bao bọc bởi dãy núi, tạo thành vùng kín gió, sóng êm quanh năm. Năm 2019, chuyên trang du lịch The Culture Trip (Anh) đã liệt kê Cam Ranh vào danh sách những điểm đến ven biển tiềm năng hàng đầu Đông Nam Á, nhấn mạnh đây là "viên ngọc thô đang dần được đánh thức".

Cảnh quan hiếm có: Cát trắng, nước trong, thiên nhiên nguyên sơ

Khác với vẻ sôi động của Nha Trang, vịnh Cam Ranh mang đến cho du khách một cảm giác yên bình, mộc mạc. Bãi cát trải dài hàng chục km, nước biển xanh ngắt, từng đợt sóng nhẹ vỗ bờ đã tạo nên một khung cảnh nên thơ, được nhiều người ví như "Maldives phiên bản Việt".

Trong số đó, Bãi Dài nổi bật nhất với dải cát trắng mịn kéo dài bất tận, nhiều đoạn bờ biển còn giữ được nét nguyên sơ, chưa bị khai thác ồ ạt. Báo Khánh Hòa mô tả: "Biển Bãi Dài trong xanh như pha lê, những hàng phi lao chạy dài theo bờ cát khiến nơi đây trở thành một trong những bãi biển đẹp nhất miền Trung".

Bên cạnh đó, Cam Ranh còn có Bình Lập, Cam Lập, Bình Tiên – những vùng biển kín gió, sóng lặng, rất phù hợp cho du khách tìm sự tĩnh lặng. Không gian hoang sơ, ít du khách đại chúng, là lý do khiến nhiều người nước ngoài lựa chọn Cam Ranh cho kỳ nghỉ dài ngày thay vì các bãi biển nổi tiếng khác.

Đảo Bình Lập, một trong những hòn đảo đẹp du khách có thể tới du lịch trong vịnh Cam Ranh (Ảnh Nha Trang Travel)

Một du khách người Đức từng chia sẻ trên : "Điều tôi ấn tượng nhất là sự thanh bình. Ở Cam Ranh, bạn có thể lắng nghe tiếng sóng và tận hưởng bãi cát vắng, hiếm nơi nào ở châu Á còn giữ được như vậy".

Trải nghiệm nghỉ dưỡng và khám phá ở vịnh Cam Ranh

Không chỉ có cảnh quan, vịnh Cam Ranh còn gây ấn tượng bởi chuỗi trải nghiệm phong phú dành cho du khách.

Thiên đường nghỉ dưỡng cao cấp

Kể từ khi sân bay quốc tế Cam Ranh được nâng cấp, hàng loạt khu nghỉ dưỡng 4–5 sao đã mọc lên dọc Bãi Dài. Những tên tuổi như The Anam, Radisson Blu, Alma Resort, Fusion Maia đã biến Cam Ranh thành cụm resort biển cao cấp bậc nhất Việt Nam.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cam Ranh hiện là một trong những trung tâm nghỉ dưỡng phát triển nhanh nhất cả nước, thu hút lượng lớn khách quốc tế từ Hàn Quốc, Nga, châu Âu.

Ảnh Radisson Blue Resort

Cam Ranh tập trung nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng hạng sang (Ảnh Crystal Bay Card)

Ẩm thực biển đặc sắc

Trải nghiệm du lịch Cam Ranh không thể thiếu ẩm thực. Khu vực đầm Thủy Triều nổi tiếng với sò huyết thơm ngọt, còn vùng biển Cam Lập có nhiều loại cá, mực, ốc được chế biến dân dã. Du khách có thể thưởng thức hải sản tươi vừa đánh bắt, ngồi bên làng chài và tận hưởng cảm giác gắn kết với đời sống ngư dân.

Báo Khánh Hòa từng nhận xét: "Ẩm thực Cam Ranh không chỉ ngon bởi hải sản phong phú mà còn ở cách chế biến giản dị, giữ trọn hương vị biển cả".

Du lịch sinh thái và cộng đồng

Nhiều tour tại Cam Ranh còn đưa du khách tham gia chèo thuyền thúng, đi thuyền kayak, lặn ngắm san hô, hoặc cùng ngư dân thả lưới. Đây chính là điểm khác biệt giúp Cam Ranh không chỉ là nơi nghỉ dưỡng sang trọng mà còn là nơi du khách có thể trải nghiệm đời sống biển bản địa.

Chính quyền Khánh Hòa xác định, Cam Ranh không chỉ là trung tâm du lịch mà còn là khu vực phát triển đô thị – dịch vụ – logistics trong tương lai. Với cảnh quan nguyên sơ hiếm có, bãi cát trắng trải dài, làn nước trong xanh, cùng chuỗi nghỉ dưỡng cao cấp và trải nghiệm bản địa đặc sắc, vịnh Cam Ranh đang dần khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất Việt Nam.

Nhiều hoạt động trải nghiệm ở Cam Ranh dành cho du khách (Ảnh IViVu)

Như lời một du khách từng nhận xét: "Hiếm có nơi nào hội tụ cả sự bình yên, sang trọng và bản sắc bản địa như Cam Ranh". Và chính sự "hiếm có" ấy đã giúp Cam Ranh được vinh danh trong danh sách những vịnh biển đẹp nhất thế giới, xứng đáng là lựa chọn cho những ai tìm kiếm một kỳ nghỉ vừa thư giãn vừa đáng nhớ.