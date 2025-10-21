Vinhomes chi hơn 3.600 tỷ đồng tất toán 2 lô trái phiếu

Công ty CP Vinhomes (MCK: VHM) vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn.

Theo đó, ngày 17/10/2025, doanh nghiệp đã hoàn tất thanh toán gốc và lãi cho hai lô trái phiếu mã VHMB2325002 và VHMB232503.

Cụ thể, tổng số tiền Vinhomes đã chi trả gồm: hơn 1.545 tỷ đồng (1.500 tỷ đồng tiền gốc và hơn 45 tỷ đồng tiền lãi) cho lô VHMB2325002 và 2.060 tỷ đồng (gồm 2.000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 60 tỷ đồng tiền lãi) cho lô VHMB2325003.

Nguồn: HNX

Liên quan đến tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Vinhomes, mới đây, doanh nghiệp này đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 16 (từ và bao gồm ngày 25/08/2025 đến và không bao gồm ngày 25/11/2025) của trái phiếu VHMB2126003.

Ngày đăng ký cuối cùng là 11/11/2025, với lãi suất trái phiếu 8,875%/năm; tương ứng tỷ lệ thanh toán: 1 trái phiếu được nhận 2.236,986 đồng. Ngày thanh toán thực tế là 25/11/2025.

Trong một diễn biến khác, ngày 17/10/2025, HĐQT VHM đã ban hành Nghị quyết số: 10/2025/NQ-HĐQT-VHM phê duyệt về việc điều chỉnh thông tin Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại các phường Tuần Châu và Hà An, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, địa điểm thực hiện dự án (do thay đổi thông tin địa giới hành chính) tại các phường Tuần Châu và Hà An, tỉnh Quảng Ninh.

Về quy mô đầu tư, tổng diện tích đất dự kiến thực hiện dự án khoảng 4.119,23 ha, trong đó bao gồm khoảng 933,23 ha tại phường Tuần Châu và khoảng 3.186 ha tại phường Hà An. Tổng mức đầu tư của dự án là 456.639 tỷ đồng

HĐQT giao Tổng Giám đốc Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp quyết định các vấn đề liên quan đến dự án thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để điều chỉnh dự án theo các nội dung đã được HĐQT phê duyệt.



