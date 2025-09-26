VN-Index tăng điểm nhưng danh mục vẫn âm, nhà đầu tư nên làm gì?

VN-Index tiếp tục có phiên giao dịch tích cực, tăng gần 9 điểm trong ngày 25/9. Cổ phiếu nhóm Vingroup trở thành động lực chính khi đồng loạt bứt phá, giúp chỉ số chung lấy lại phần nào sắc xanh.



Tuy nhiên, giữa bối cảnh thị trường đang có dấu hiệu khởi sắc, không ít nhà đầu tư lại bối rối khi nhìn vào tài khoản: VN-Index tăng, nhưng danh mục vẫn âm . Đây là một tình huống phổ biến và nếu xử lý sai, có thể khiến bạn “đi ngược sóng” ngay khi thị trường đang phục hồi.

Vì sao thị trường tăng mà danh mục vẫn đỏ?

Điều đầu tiên nhà đầu tư cần hiểu là VN-Index không phản ánh toàn bộ thị trường . Chỉ số này được tính dựa trên vốn hóa của một số cổ phiếu lớn, nên khi những “ông lớn” như Vingroup, Vietcombank hay Hòa Phát tăng mạnh, chỉ số sẽ bứt phá ngay cả khi phần lớn cổ phiếu khác không tăng đáng kể.

Nếu danh mục của bạn tập trung ở nhóm midcap, penny hoặc các ngành không dẫn sóng, rất có thể giá vẫn đi ngang hoặc thậm chí giảm nhẹ dù chỉ số tăng.

Bên cạnh đó, có hai nguyên nhân phổ biến khác:

Chọn sai nhóm ngành chu kỳ: Thị trường đang ưu tiên nhóm dẫn dắt (như bất động sản, ngân hàng, công nghệ), trong khi danh mục nằm ở nhóm kém hấp dẫn hơn.

Mua sai thời điểm: Nhiều F0 “đu đỉnh” trong nhịp trước, nên dù cổ phiếu có hồi phục, giá vẫn thấp hơn mức mua vào.

Đừng vội bán tháo – hãy đánh giá lại danh mục

Điều quan trọng nhất lúc này là không hành động theo cảm xúc. Việc tài khoản âm không có nghĩa là bạn phải bán ngay lập tức. Thay vào đó, hãy bình tĩnh đánh giá lại danh mục theo 3 tiêu chí:

Nền tảng doanh nghiệp: Cổ phiếu bạn đang nắm giữ có còn cơ bản tốt không? Doanh nghiệp có triển vọng dài hạn hay đang đi xuống?

Vị thế giá: Cổ phiếu giảm vì thị trường chung hay vì yếu tố nội tại? Nếu giảm theo thị trường và triển vọng vẫn sáng, có thể giữ hoặc thậm chí cân nhắc mua thêm.

Xu hướng ngành: Nhóm ngành bạn đang đầu tư có còn được dòng tiền quan tâm? Nếu dòng tiền đang rút khỏi ngành, cân nhắc cơ cấu sang nhóm dẫn dắt.

Cơ cấu lại danh mục nếu cần

Một trong những sai lầm lớn của nhà đầu tư mới là giữ mã yếu quá lâu, hy vọng “rồi nó cũng về bờ”. Thực tế, nhiều cổ phiếu midcap hoặc penny có thể mất thanh khoản khi xu hướng đảo chiều, khiến nhà đầu tư bị “chôn vốn” hàng tháng trời.

Nếu cổ phiếu bạn đang nắm giữ không còn triển vọng tăng trưởng hoặc không thu hút được dòng tiền, hãy mạnh dạn cơ cấu. Dòng vốn nên tập trung vào doanh nghiệp cơ bản, có câu chuyện tăng trưởng rõ ràng và nằm trong nhóm dẫn dắt thị trường.

Ví dụ, khi nhóm ngân hàng, bất động sản, hay tiêu dùng đang hút vốn, việc chuyển danh mục sang những cổ phiếu đầu ngành trong các nhóm này có thể giúp tài khoản “chạy theo thị trường” tốt hơn.

Kiên nhẫn nếu cổ phiếu vẫn có tiềm năng

Tuy nhiên, cơ cấu không có nghĩa là “bán bằng mọi giá”. Nếu cổ phiếu của bạn vẫn có nền tảng tốt, chỉ là chưa tới chu kỳ tăng, thì kiên nhẫn là lựa chọn sáng suốt. Đầu tư dài hạn không phải cuộc đua nước rút – nhiều mã cổ phiếu cần thời gian để phản ánh giá trị thực.

Đây cũng là lúc nhà đầu tư nên học cách đa dạng hóa danh mục. Không nên dồn toàn bộ vốn vào một vài mã mà hãy chia nhỏ theo tỷ trọng: cổ phiếu dẫn dắt thị trường, cổ phiếu tăng trưởng dài hạn, và một phần nhỏ vào cơ hội ngắn hạn. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động.

Tóm lại, việc thị trường xanh nhưng danh mục vẫn đỏ không phải là điều bất thường – nó phản ánh sự chênh lệch giữa diễn biến chỉ số và xu hướng dòng tiền. Quan trọng là nhà đầu tư đừng vội phản ứng cực đoan, mà hãy tận dụng giai đoạn này để đánh giá lại danh mục, cơ cấu hợp lý và giữ kỷ luật đầu tư.

Trên thị trường chứng khoán, kiên nhẫn và chiến lược rõ ràng thường quan trọng hơn tốc độ. Đừng để tâm lý “sốt ruột khi người khác lãi” khiến bạn đưa ra quyết định sai lầm – bởi chính trong những nhịp tăng mà tài khoản còn âm, cơ hội tái cơ cấu và đón sóng mới lại đang mở ra.