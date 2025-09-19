VNPT chuẩn bị “rót” 1.500 tỷ đồng xây Trung tâm Công nghệ tại “đất vàng” Tây Hồ Tây, cách khu đô thị đắt đỏ nhất Thủ đô chưa đến 200m

Phương án đạt giải Nhất.

Vừa qua, đơn vị tổ chức cuộc thi – Tổng công ty Hạ tầng mạng đã thông báo kết quả thi tuyển phương án kiến trúc dự án Trung tâm Công nghệ cao Bưu chính Viễn thông – Giai đoạn II (tòa nhà VNPT – IT).

Trong đó, giải Nhất thuộc về phương án số 03 của Liên danh Công ty TNHH Huni Việt Nam và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Việt Nam.

Trước đó, vào 20/5, VNPT đã có thông báo về cuộc thi tuyển phương án kiến trúc dự án Trung tâm Công nghệ cao Bưu chính Viễn thông – Giai đoạn II (Tòa nhà VNPT - IT).

Mục đích thi tuyển nhằm lựa chọn được phương án tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, kỹ thuật, văn hóa… đồng thời thể hiện được ý nghĩa, tính chất của công trình xây dựng là trụ sở một công ty công nghệ thông tin có quy mô hiện đại.

Cùng với đó, thiết kế phải có tính khả thi cao, có thể triển khai xây dựng và đáp ứng hiệu quả kinh tế - xã hội, thỏa mãn các yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế được c-hủ đầu tư phê duyệt.

Dự án có quy mô gồm xây dựng tòa nhà cao 25 tầng + 3 tầng hầm, diện tích sàn xây dựng khoảng 68.400 m2, diện tích sàn phần nổi khoảng 51.000 m2, diện tích sàn tầng hầm khoảng 17.400 m2. Tại đây đáp ứng nhu cầu làm việc của hơn 2.500 nhân viên.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, đây là công trình dân dụng, cấp I, dự án nhóm B do Tổng công ty Hạ tầng mạng làm chủ đầu tư.

Công trình này khi hoàn thành sẽ có chức năng là trụ sở làm việc và nghiên cứu phát triển công nghệ Viễn thông Tin học cho Công ty Công nghệ thông tin VNPT thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Về tiến độ, theo tài liệu VNPT cung cấp, dự án sẽ bắt đầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư trong quý I/2026, sau đó được triển khai xây dựng từ quý I/2026 và dự kiến kéo dài đến quý IV/2029.

Đáng chú ý, địa điểm xây dựng nằm tại số 28 đường Xuân Tảo, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội (theo đơn vị hành chính cũ). Vị trí này nằm ngay cạnh Khu đô thị Tây Hồ Tây (tên thương mại là Starlake Tây Hồ Tây) - nơi được xem là “khu nhà giàu” vì có giá chung cư, biệt thự, liền kề đắt đỏ nhất Thủ đô.

Theo bảng giá đất do UBND Thành phố ban hành hồi cuối năm ngoái (áp dụng đến ngày 31/12/2025), Tây Hồ Tây là khu đô thị có giá đất đắt nhất Thủ đô. Tuyến đường cao nhất ở dự án này đạt hơn 113 triệu/m2, cao gấp 3,3 lần so với bảng giá cũ.

Hiện nhiều căn hộ chung cư thuộc khu đô thị Starlake đang được rao bán với giá hơn 130 triệu đồng/m2. Với phân khúc biệt thự, mức giá còn đắt đỏ hơn gấp nhiều lần, dao động từ 400 - 800 triệu đồng/m2.

Quảng Ninh “tăng tốc” giải phóng mặt bằng, mở đường triển khai siêu dự án 1 tỷ USD của HDMon tại đặc khu Vân Đồn Trong các dự án đang được đẩy mạnh giải phóng mặt bằng tại đặc khu Vân Đồn, nổi bật có dự án Monbay Vân Đồn có vốn đầu tư gần 1 tỷ USD.







