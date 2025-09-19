Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VNPT chuẩn bị “rót” 1.500 tỷ đồng xây Trung tâm Công nghệ tại “đất vàng” Tây Hồ Tây, cách khu đô thị đắt đỏ nhất Thủ đô chưa đến 200m

19-09-2025 - 10:42 AM | Bất động sản

Dự án Trung tâm Công nghệ cao Bưu chính Viễn thông – Giai đoạn II của VNPT có vị trí nằm ngay sát Khu đô thị Tây Hồ Tây.

VNPT chuẩn bị “rót” 1.500 tỷ đồng xây Trung tâm Công nghệ tại “đất vàng” Tây Hồ Tây, cách khu đô thị đắt đỏ nhất Thủ đô chưa đến 200m- Ảnh 1.

Phương án đạt giải Nhất.

Vừa qua, đơn vị tổ chức cuộc thi – Tổng công ty Hạ tầng mạng đã thông báo kết quả thi tuyển phương án kiến trúc dự án Trung tâm Công nghệ cao Bưu chính Viễn thông – Giai đoạn II (tòa nhà VNPT – IT).

Trong đó, giải Nhất thuộc về phương án số 03 của Liên danh Công ty TNHH Huni Việt Nam và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Việt Nam.

VNPT chuẩn bị “rót” 1.500 tỷ đồng xây Trung tâm Công nghệ tại “đất vàng” Tây Hồ Tây, cách khu đô thị đắt đỏ nhất Thủ đô chưa đến 200m- Ảnh 2.

Trước đó, vào 20/5, VNPT đã có thông báo về cuộc thi tuyển phương án kiến trúc dự án Trung tâm Công nghệ cao Bưu chính Viễn thông – Giai đoạn II (Tòa nhà VNPT - IT).

Mục đích thi tuyển nhằm lựa chọn được phương án tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, kỹ thuật, văn hóa… đồng thời thể hiện được ý nghĩa, tính chất của công trình xây dựng là trụ sở một công ty công nghệ thông tin có quy mô hiện đại.

Cùng với đó, thiết kế phải có tính khả thi cao, có thể triển khai xây dựng và đáp ứng hiệu quả kinh tế - xã hội, thỏa mãn các yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế được c-hủ đầu tư phê duyệt.

VNPT chuẩn bị “rót” 1.500 tỷ đồng xây Trung tâm Công nghệ tại “đất vàng” Tây Hồ Tây, cách khu đô thị đắt đỏ nhất Thủ đô chưa đến 200m- Ảnh 3.

Dự án có quy mô gồm xây dựng tòa nhà cao 25 tầng + 3 tầng hầm, diện tích sàn xây dựng khoảng 68.400 m2, diện tích sàn phần nổi khoảng 51.000 m2, diện tích sàn tầng hầm khoảng 17.400 m2. Tại đây đáp ứng nhu cầu làm việc của hơn 2.500 nhân viên.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, đây là công trình dân dụng, cấp I, dự án nhóm B do Tổng công ty Hạ tầng mạng làm chủ đầu tư.

Công trình này khi hoàn thành sẽ có chức năng là trụ sở làm việc và nghiên cứu phát triển công nghệ Viễn thông Tin học cho Công ty Công nghệ thông tin VNPT thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

VNPT chuẩn bị “rót” 1.500 tỷ đồng xây Trung tâm Công nghệ tại “đất vàng” Tây Hồ Tây, cách khu đô thị đắt đỏ nhất Thủ đô chưa đến 200m- Ảnh 4.

Về tiến độ, theo tài liệu VNPT cung cấp, dự án sẽ bắt đầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư trong quý I/2026, sau đó được triển khai xây dựng từ quý I/2026 và dự kiến kéo dài đến quý IV/2029.

Đáng chú ý, địa điểm xây dựng nằm tại số 28 đường Xuân Tảo, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội (theo đơn vị hành chính cũ). Vị trí này nằm ngay cạnh Khu đô thị Tây Hồ Tây (tên thương mại là Starlake Tây Hồ Tây) - nơi được xem là “khu nhà giàu” vì có giá chung cư, biệt thự, liền kề đắt đỏ nhất Thủ đô.

Theo bảng giá đất do UBND Thành phố ban hành hồi cuối năm ngoái (áp dụng đến ngày 31/12/2025), Tây Hồ Tây là khu đô thị có giá đất đắt nhất Thủ đô. Tuyến đường cao nhất ở dự án này đạt hơn 113 triệu/m2, cao gấp 3,3 lần so với bảng giá cũ.

Hiện nhiều căn hộ chung cư thuộc khu đô thị Starlake đang được rao bán với giá hơn 130 triệu đồng/m2. Với phân khúc biệt thự, mức giá còn đắt đỏ hơn gấp nhiều lần, dao động từ 400 - 800 triệu đồng/m2.

Quảng Ninh “tăng tốc” giải phóng mặt bằng, mở đường triển khai siêu dự án 1 tỷ USD của HDMon tại đặc khu Vân ĐồnQuảng Ninh “tăng tốc” giải phóng mặt bằng, mở đường triển khai siêu dự án 1 tỷ USD của HDMon tại đặc khu Vân Đồn

Trong các dự án đang được đẩy mạnh giải phóng mặt bằng tại đặc khu Vân Đồn, nổi bật có dự án Monbay Vân Đồn có vốn đầu tư gần 1 tỷ USD.



Lễ Lễ

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sun Group vào cuộc làm khu du lịch 1.000ha, điểm duy nhất của Việt Nam cho phép du lịch xuyên biên giới không cần visa

Sun Group vào cuộc làm khu du lịch 1.000ha, điểm duy nhất của Việt Nam cho phép du lịch xuyên biên giới không cần visa Nổi bật

Quảng Ninh “tăng tốc” giải phóng mặt bằng, mở đường triển khai siêu dự án 1 tỷ USD của HDMon tại đặc khu Vân Đồn

Quảng Ninh “tăng tốc” giải phóng mặt bằng, mở đường triển khai siêu dự án 1 tỷ USD của HDMon tại đặc khu Vân Đồn Nổi bật

Giá nhà tăng, làm việc 26 năm mới mua được chung cư

Giá nhà tăng, làm việc 26 năm mới mua được chung cư

10:17 , 19/09/2025
Tầm nhìn song hải: Vị thế tinh hoa của Blanca 6-7 tại Vũng Tàu

Tầm nhìn song hải: Vị thế tinh hoa của Blanca 6-7 tại Vũng Tàu

10:00 , 19/09/2025
DIC Corp dự kiến báo lãi đột biến quý III/2025 nhờ thương vụ bán dự án nghìn tỷ ở Ninh Bình

DIC Corp dự kiến báo lãi đột biến quý III/2025 nhờ thương vụ bán dự án nghìn tỷ ở Ninh Bình

08:03 , 19/09/2025
TP.HCM dự kiến khởi công đồng loạt 9 tuyến Metro từ cuối năm 2027

TP.HCM dự kiến khởi công đồng loạt 9 tuyến Metro từ cuối năm 2027

08:03 , 19/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên