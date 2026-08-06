Vợ chồng Hà Nội thuê nhà hết 5 triệu rưỡi, tháng tiết kiệm được 17 triệu vẫn muốn bỏ về quê

Với những người đang phải thuê nhà ở các thành phố lớn như Hà Nội hoặc TP.HCM, thuê nhà cùng dịch vụ đi kèm thường sẽ là tài khoản lớn nhất trong danh sách chi tiêu. Cộng thêm cả tiền ăn uống, đi lại, giảm hỷ, mua sắm,... mà vẫn để dành được tới 1 nửa thu nhập, chắc chắn là điều không dễ dàng.

Cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây là 1 trường hợp như vậy. Ở Hà Nội thuê nhà hết 5,5 triệu đồng (đã bao gồm tiền điện nước, dịch vụ), cuối tháng vẫn dư 17 triệu. Với mức thu nhập 35 triệu/tháng, tỷ lệ tiết kiệm hiện tại là 48,5% - Con số quá lý tưởng. Nhiều người phải khen, nhưng bản thân 2 vợ chồng lại thấy chưa yên tâm, còn tính về quê ở khẳng…

Bài tâm sự của cô vợ (Ảnh chụp màn hình)

Có thể thấy dù tổng chi tiêu hàng tháng là 18 triệu đồng, nhưng thực tế, gia đình này chỉ tiêu 14 triệu đồng, 4 triệu còn lại gửi về biếu bố mẹ 2 bên. Nhiều người đồng tình động viên chi tiêu thế là ổn lắm rồi, còn chuyện về quê hay tiếp tục ở lại Hà Nội, cần cân nhắc rất kỹ. Về quê có thể chi tiêu hàng tháng sẽ giảm đi, nhưng nếu thu nhập không đảm bảo, cũng chưa chắc tiết kiệm được 17 triệu/tháng như bây giờ.

“Thu nhập 35 triệu mà tiết kiệm được 17 triệu, còn đang phải đi kế nhà thì như thế là ổn lắm rồi đấy bạn ơi. Không biết vì sao mà 2 vợ chồng lại tính về quê, chứa tầm này ở Hà Nội mà như vậy cũng đang ổn hơn không ít người rồi. Về quê chi tiêu giảm nhưng thu nhập cũng giảm theo thì có khi lại bằng hòa, cân tiết kiệm được như bây giờ” - Một người bình luận.

“Quan trọng bạn phải tính xem về quê thì thu nhập có được như bây giờ hay không, rồi chi tiêu ở quê như thế nào. Nếu về quê tiết kiệm nhiều hơn, thu nhập vẫn thế hoặc tăng, thì nên về quê. Còn nếu thu nhập ở quê nghèo hơn mà chi phí vẫn vậy tốt nhất thì ở lại Hà Nội” - Một người tình.

“Tiết kiệm gần 50% thu nhập là nhiều rồi, do thu nhập chưa cao thôi chứ không phải chi tiêu nhiều. Giờ tìm cách tăng thu nhập là ổn, về quê thì còn tùy thị trường làm việc ở quê có phù hợp không nữa” - Một người chia sẻ.

“Rõ ràng là chưa có con nhỏ, sau này có con thì chi phí sẽ tăng lên nhiều nên muốn tiết kiệm thì phải tăng thu nhập thôi” - Một người khuyên.

Chuyên gia Khuyến nghị: Đừng biến quyết định về quê thành 1 cuộc chạy trốn

Bỏ phố về quê hương không chỉ quyết định thay đổi môi trường sống, bên cạnh đó mà còn là câu chuyện về thu nhập, kế hoạch tài chính. Vậy cần cân nhắc, tính toán thế nào để tránh cảm giác giận về sau?

Chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân - Chị Nguyễn Kim Liên, phân tích như sau.

Chuyên gia Nguyễn Kim Liên

“Kế hoạch tài chính khi thay đổi môi trường sống sẽ khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người. Tuy nhiên điểm chung thì đều là 3 yếu tố cần cân nhắc rất kỹ năng dưới đây.

Thứ hai là nguồn thu chủ động: Công việc chính của bạn là gì, thu nhập có sự thay đổi giữa các tỉnh thành không ? Mất bao lâu để bạn tìm được nguồn thu nhập chủ động ở thành phố mới ?

Thứ hai là nguồn thu thụ động: Ví dụ bạn đã có sẵn nhà cho thuê, 1 công việc kinh doanh đã có dòng tiền ổn định hoặc 1 tài khoản đầu tư tài chính có cổ tức/trái tức hàng năm,.. Tất cả đều cần được xem xét để đưa vào cấu hình cơ sở thu nhập vì mọi thứ đều có thể thay đổi. Điều bạn cần suy nghĩ là: Khoản thu nhập thụ động này có ổn định hay không, có thể trang trải nghiệm được bao nhiêu % chi phí thiết yếu? Yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thụ động này là gì?

Thứ ba là bài toán về chi phí: Chi phí thiết yếu ở thành phố mới là bao nhiêu, cần bao lâu để gia đình/bản thân ổn định sinh hoạt, làm quen với nhịp sống mới, chi phí chuyển đổi có thể phát sinh?

Sau khi có câu trả lời cho tất cả những giả thiết trên, chúng tôi mới quyết định xem cần chuẩn bị một “quy dịch chuyển” là bao nhiêu” - Chuyên gia phân tích.

Đồng thời, chị cũng nhấn mạnh rằng đừng biến quyết định chuyển đổi, hãy thay đổi môi trường sống thành 1 cuộc chạy trốn. Bởi nếu đã có vấn đề thì ở đâu cũng sẽ có vấn đề, nhất là ở môi trường mới, vấn đề thậm chí còn “phình to ra” với nhiều khó khăn hơn.

“Tôi luôn khuyên mọi người: Đừng biến quyết định chuyển thành 1 cuộc chạy trốn, khó khăn sẽ không mất đi chỉ vì bạn chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nên hiểu rằng việc thay đổi nơi cư trú và xây dựng cuộc sống mới luôn là một quyết định lớn về tài chính chính mà bạn muốn trải nghiệm cuộc sống, vì vậy, bạn phải có một niềm tin vào bản thân và động lực đủ mới được” - Chị nhấn mạnh.