Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn, DN nào đứng sau?

07-10-2025 - 16:23 PM | Doanh nghiệp

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn, DN nào đứng sau?

Thủy điện Bắc Khê 1 nằm trên địa bàn xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn, trên sông Bắc Khê (một nhánh nhỏ của sông Kỳ Cùng, công suất khoảng 2,4 MW, với dung tích hồ chứa khoảng 4 triệu mét khối nước.

Chiều 7/10, đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ) bị vỡ khoảng 10 m, nước ồ ạt tràn vào khu vực Ban điều hành và xuống vùng hạ du.

Đập bị vỡ lúc 14h, vị trí gần cửa xả, ban đầu vỡ nhỏ, sau đó mở rộng. Nước từ đập tràn xuống hạ du, khiến nước suối lên nhanh, đe dọa các khu dân cư dọc ven suối.﻿

Đoàn công tác của hai bộ Nông nghiệp và Môi trường và Công Thương đang lên Lạng Sơn kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố.

Ông Phạm Tuấn Anh, Cục trưởng Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), cho biết hiện cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người. Một số máy móc, thiết bị bị ảnh hưởng.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, Lạng Sơn mưa lớn. Từ 19h ngày 5/10 đến 19h ngày 6/10, lượng mưa ở Mẫu Sơn 205 mm; từ 19h hôm 6/10 đến 7h ngày 7/10 ở Quyết Thắng 195 mm. Nước đổ về thủy điện đẩy mực nước dâng cao, gây áp lực cho bờ đập.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn, DN nào đứng sau?- Ảnh 1.

Thủy điện Bắc Khê 1 nằm trên địa bàn xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn, trên sông Bắc Khê (một nhánh nhỏ của sông Kỳ Cùng, công suất khoảng 2,4 MW, với dung tích hồ chứa khoảng 4 triệu mét khối nước. Công trình này được thực hiện bởi Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn, DN nào đứng sau?- Ảnh 2.

﻿Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1 được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 8/6/2012. Người đại diện pháp luật hiện nay là ông Ngô Thế Quang (SN 1962).

Công ty đang hoạt động với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Vốn điều lệ được nâng lên từ 54,4 lên 85 tỷ đồng vào tháng 12/2018.

Thủy điện Bắc Khê 1 là một công ty thủy điện tư nhân quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. ﻿

Vào năm 2013, một bài báo trên báo Nhân dân cho biết, Dự án thủy điện Bắc Khê I có tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng - khi đó có tổng công suất 1,6 MW là một trong các dự án thủy điện dang dở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Lý do không khảo sát kỹ, mực nước dâng, nên khi chủ đầu tư ngăn sông, thì mực nước dâng cao làm 124 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có quá nửa số hộ không được đền bù đã gây bức xúc trong dân, buộc công trình phải dừng.﻿

Sau đó, dự án đã được hoàn thành.

Tháng 6/2024, ﻿thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, Sở công thương cho biết đã tổ chức một buổi kiểm tra thực tế công tác phòng chống thiên tai tại Nhà máy Thuỷ điện Bắc Khê 1﻿.

Qua buổi kiểm tra thực tế Đoàn công tác nhận định Công ty Cổ phần Thuỷ điện Bắc Khê 1 cơ bản đã thực hiện tuân thủ các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính Phủ và Thông tư 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương.

Kết thúc buổi kiểm tra Sở Công thương Lạng Sơn đã có Công văn thông báo đề nghị Công ty khẩn trương chấp hành, thực hiện nghiêm theo kết luận kiểm tra của đoàn công tác đã chỉ ra, cụ thể:

- Tiếp tục thực hiện tuân thủ các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính Phủ và Thông tư 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương; nâng cao nhận thức trong việc xây dựng và tuân thủ các phương án đã phê duyệt.

- Hàng năm Công ty cổ phần Thuỷ điện Bắc Khê 1 cập nhật cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thủy điện gửi về Sở Công Thương và các cơ quan liên quan theo quy định.

- Định kỳ hằng năm lập báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa nước; rà soát, phê duyệt kế hoạch phương án ứng phó thiên tai; trình UBND huyện phê duyệt phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện hàng năm; rà soát việc thực hiện kiểm định an toàn đập theo quy định.

- Thực hiện rà soát các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa Thuỷ điện, báo cáo chính quyền địa phương và Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn các  hành vi hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thuỷ điện nếu phát hiện có tổ chức, cá nhân hoạt động mà chưa được cơ quan quản lý cấp giấy phép để có biện pháp tuyên tuyền và xử lý.

- Phối hợp với chính quyền địa phương các xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện đầy đủ, thường xuyên, bao gồm công tác tuyên truyền với cơ quan Xã, nhân dân vùng hạ du. Thực hiện xây dựng quy chế phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác phòng chống thiên tai; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các phương án, tổ chức diễn tập đối với các phương án đã được phê duyệt; rà soát, bổ sung đầy đủ trang thiết bị, vật tư để thực hiện công tác phòng chống thiên tai theo các phương án đã được phê duyệt; Tổ chức diễn tập PCTT&TKCN tại Nhà máy có phối hợp cùng Chính quyền địa phương Xã, Huyện.

Kiểm toán tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), đánh giá lại tài sản của 3 nhà máy thuỷ điện Hòa Bình, Trị An, Ialy

Phụng Tiên

