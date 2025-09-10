Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kiểm toán tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), đánh giá lại tài sản của 3 nhà máy thuỷ điện Hòa Bình, Trị An, Ialy

10-09-2025 - 00:05 AM | Doanh nghiệp

Đoàn kiểm toán sẽ kiểm toán kết quả đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của 3 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Trị An, Ialy và quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Theo Cổng thông tin điện tử Kiểm toán Nhà nước, ngày 9/9, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) tổ chức Hội nghị triển khai kiểm toán.

Đoàn kiểm toán sẽ kiểm toán kết quả đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của 3 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Trị An, Ialy và quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 trong 53 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán (tức từ ngày 4/9/2025).

Các đơn vị được kiểm toán gồm: Công ty mẹ - EVN; Văn phòng EVNGENCO2; các Chi nhánh EVNGENCO2: Công ty Nhiệt điện Cần Thơ, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty Thủy điện An Khê - KaNak, Công ty Thủy điện Quảng Trị, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy điện Trung Sơn.

Mục tiêu kiểm toán nhằm xác nhận tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính và Báo cáo quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần; đánh giá việc tuân thủ pháp luật về quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty mẹ - EVNGENCO2 và việc đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của 3 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Trị An, Ialy; phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm và xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung kiểm toán gồm: Báo cáo tài chính và Báo cáo quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần; việc tuân thủ pháp luật về cổ phần hóa và xử lý tài chính khi cổ phần hóa từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty mẹ EVNGENCO2. Kiểm toán việc tuân thủ pháp luật trong việc đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của 3 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Trị An, Ialy.

Phạm vi kiểm toán kết quả đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của 3 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Trị An, Ialy: thời điểm 0h ngày 1/7/2021; kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần: từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần (từ ngày 1/1/2019 đến 0h ngày 1/7/2021) và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

Kiểm toán tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), đánh giá lại tài sản của 3 nhà máy thuỷ điện Hòa Bình, Trị An, Ialy- Ảnh 1.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ nhấn mạnh, đây là cuộc kiểm toán quan trọng, được thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ để đánh giá lại tài sản, vốn nhà nước của các nhà máy thủy điện, từ đó có cơ sở đầu tư phát triển các dự án điện nhằm cơ cấu lại tài chính, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của EVN.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ đề nghị Đoàn kiểm toán tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật KTNN, các Chuẩn mực KTNN và mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán; tổ chức kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán đúng thời gian quy định. Đề nghị các đơn vị được kiểm toán phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu và giải trình các vấn đề liên quan theo yêu cầu của KTNN để cuộc kiểm toán thành công.

Sửa đổi Nghị định số 72/2025/NĐ-CP: Không chỉ để “cứu” EVN

Phương Anh

