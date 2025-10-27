Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt Top 5 người giàu nhất, tiến sát bà Phương Thảo, Chủ tịch TCBS Nguyễn Xuân Minh lọt top 30

Tính đến ngày 24/10/2025, tổng tài sản của 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 884.600 tỷ đồng, tăng 112.300 tỷ đồng so với đầu tháng và tăng 340.200 tỷ đồng so với đầu năm.

Chủ tịch Vingroup ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với khối tài sản đạt 491.800 tỷ đồng, tăng thêm gần 100.000 tỷ đồng (tương đương mức tăng 42%) chỉ trong tháng 10.



Tài sản ông Vượng hiện chiếm hơn 55% tổng giá trị Top 20, tương đương gần 20 tỷ USD.

Bà Phạm Thu Hương - vợ ông Vượng và bà Phạm Thuý Hằng (em gái bà Hương) cũng có cùng mức tăng 42% từ đầu tháng, khối tài sản lần lượt là 37.200 tỷ đồng và 24.900 ﻿tỷ đồng.

Đáng chú ý, bà Hương hiện xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, khối tài sản chỉ ít hơn người xếp thứ 4 là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air khoảng 3.500 tỷ đồng. Tính từ đầu năm, bà Hương đã tăng 12 bậc trên bảng xếp hạng để góp mặt trong top 5 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Mức tăng ấn tượng thứ 2 là ﻿bà Nguyễn Thị Phương Thảo với 38% từ đầu tháng, khối tài sản đạt 40.700 tỷ đồng.

Ông Trần Đình Long (Chủ tịch Hòa Phát) và vợ Vũ Thị Hiền đều ghi nhận tài sản giảm 7%, xuống lần lượt 52.300 và 13.900 tỷ đồng.﻿

Ngày 20/10, thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giảm mạnh, chỉ số VNIndex giảm tới 95 điểm, nhiều cổ phiếu giao dịch mức giá sàn.



Trong Top 20 người trên bảng xếp hạng trên, có 13 người ghi nhận tài sản giảm là vợ chồng tỷ phú Trần Đình Long, ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch Sunshine Group, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank và vợ cùng 2 con, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group, ông Nguyễn Văn Tuấn - CEO Gelex, ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch VPBank và vợ cùng mẹ, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Novaland.



Còn lại 7 người ghi nhận tài sản tăng ngoài ông Vượng cùng gia đình, bà Phương Thảo còn ông Nguyễn Đức Tài và ông Trần Lê Quân, lần lượt là Chủ tịch và Founder Thế giới Di động, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT.



Trong Top 30 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam có sự xuất hiện của ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch Công ty Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) với khối tài sản đạt gần 5.800 tỷ đồng, sau khi cổ phiếu TCX của TCBS chào sàn HOSE ngày 21/10 với mức giá tham chiếu 46.800 đồng/cp. Đóng cửa phiên 24/10, thị giá TCX dừng ở mức 46.950 đồng/cp, gần sát với giá IPO.﻿