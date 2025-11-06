Vốn tích lũy 200-300 triệu đồng, cơ hội nào cho người trẻ có nhà?

"Mách nước" cho người trẻ mua nhà

Trong bối cảnh lãi suất vay ổn định, thời hạn vay kéo dài, cùng chính sách ưu đãi từ phía chủ đầu tư đã giúp người mua nhà ở thực lẫn nhà đầu tư cá nhân có sự lựa chọn tài chính linh hoạt. Ngay sau Hội nghị Thường trực Chính phủ với các ngân hàng đầu năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các ngân hàng thương mại (NHTM) thiết lập các gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà. Mục tiêu của chỉ đạo này là giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho người trẻ tiếp cận chốn an cư dễ dàng.

Theo đánh giá của chuyên gia, việc mở rộng tín dụng với lãi suất hợp lý sẽ giúp tăng khả năng sở hữu nhà ở của người dân, đồng thời ổn định thị trường bất động sản, hướng dòng vốn vào những phân khúc có nhu cầu thực thay vì đầu cơ.

Không chỉ nhờ các chính sách hỗ trợ tín dụng, lãi vay ưu đãi và triển vọng bình ổn ở mức thấp, thị trường bất động sản hiện nay đang có nhiều yếu tố thuận lợi để người trẻ mạnh dạn đưa ra quyết định mua nhà.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, năm 2025 thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn ổn định, tăng trưởng bền vững, với nhiều cơ hội cho cả nhà đầu tư và người mua ở thực. Nguồn cung bất động sản dự kiến tăng trưởng tại khu vực lân cận Hà Nội và TP.HCM. Nhiều chủ đầu tư cũng tung các chương trình ưu đãi, giúp khách hàng có cơ hội sở hữu nhà dễ dàng hơn.

Đơn cử, toà tháp Risa by La Pura (thuộc dự án căn hộ La Pura), được phát triển bởi Phát Đạt "hé lộ" chính sách mua nhà bất ngờ tại lõi trung tâm Đông Bắc TP.HCM. Người mua chỉ cần vốn ban đầu 250 triệu (khoảng 10%) là sở hữu căn hộ, ngân hàng hỗ trợ vay 75%, ân hạn nợ gốc 2 năm, hỗ trợ lãi suất 3 năm. Đây được xem là chính sách giúp khách hàng dễ mua - dễ bán - dễ cho thuê.

Tương tự, dự án TT AVIO đang mở bán những sản phẩm cuối cùng ra chính sách bán hàng thanh toán 20%, ngân hàng hỗ trợ 70% giá trị căn hộ. Dự án Phú Đông SkyOne cũng đang áp dụng gói giải pháp tài chính linh hoạt cho người trẻ. Cụ thể, người mua chỉ thanh toán 10% giá trị căn hộ đến khi nhận nhà, được ưu đãi lãi suất 0% trong 24 tháng và ân hạn gốc 24 tháng…

Lãi suất vay ổn định, cùng chính sách ưu đãi từ phía chủ đầu tư giúp người mua nhà có lựa chọn tài chính linh hoạt.

Tại Hội thảo "Thu nhập 20 triệu đồng, người trẻ TP.HCM có thể an cư" do báo Thanh Tra tổ chức mới đây, bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó Giám đốc NHNN Khu vực 2 cho rằng, giấc mơ an cư của người trẻ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu có sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ từ ba phía: Chính sách điều hành ổn định, linh hoạt của NHNN; sự chủ động sáng tạo của các NHTM và sự hỗ trợ trách nhiệm từ phía chủ đầu tư.

Bà Cao Thị Thanh Hương- Quản lý cấp cao Bộ phận Nghiên cứu, Savills TP.HCM phân tích, với khách hàng cá nhân có nhu cầu ở thực, vay ngân hàng là một trong những phương án phổ biến giúp sở hữu nhà mà không cần phải tích góp đủ số tiền cần. Đối với nhà đầu tư có thể sử dụng đòn bẩy tài chính hợp lý để gia tăng biên lợi nhuận trong bối cảnh lãi suất vay đang ở mức thấp.

Tuy nhiên, bà Hương cũng cho rằng, người mua cần đánh giá kỹ lưỡng về khả năng tài chính của mình, bao gồm việc chi tiết hóa thu nhập và chi phí sinh hoạt của gia đình trước khi xác định mức vay.

Chuyên gia phân tích xu hướng đầu tư căn hộ chung cư

Hiện nay, căn hộ không chỉ là nơi "an cư", nhiều người trẻ còn tìm mua căn hộ để vừa cho thuê, vừa tích luỹ tài sản lâu dài. Nói về việc đầu tư căn hộ cho thuê, ông Trần Khánh Quang- chuyên gia bất động sản cho hay, đầu tư vào căn hộ chung cư là xu hướng bền vững, bởi nhu cầu thuê và ở chung cư hiện rất lớn, đặc biệt tại những khu vực đông dân cư. Giá căn hộ thường tăng trưởng đều theo năm, mang lại lợi nhuận kép cho nhà đầu tư từ cả việc cho thuê và tăng giá trị tài sản.

Vị này cho hay, sau khi sử dụng đòn bẩy tài chính để mua căn hộ rồi khai thác cho thuê, khoản thu nhập từ hoạt động này sẽ giúp người mua trả lãi và gốc ngân hàng hàng tháng. Sau 10-12 năm, khoản nợ vay sẽ được trả hết và căn hộ tiếp tục là nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, khi mua một tài sản bằng tiền vay thì sẽ chịu áp lực trả nợ, nên người vay cần phải tính toán được khả năng mang lại lợi nhuận thường xuyên cũng như tính thanh khoản của tài sản này trong tương lai. Để làm được điều đó, tài sản phải đảm bảo các yếu tố: Vị trí đắc địa, gần trung tâm, giao thông thuận lợi, pháp lý rõ ràng.

Nhu cầu thuê và ở chung cư hiện rất lớn, đặc biệt tại những khu vực đông dân cư, gần các trục giao thông chính.

Vậy, làm thế nào để lựa chọn căn hộ tốt giữa hàng ngàn sản phẩm ra thị trường?

Trong chia sẻ mới đây, ông Đinh Minh Tuấn- Giám đốc Batdongsan.com.vn cho hay, để lựa chọn được sản phẩm chất lượng, tiêu chí đầu tiên cần quan tâm là tên tuổi và uy tín của chủ đầu tư, nhà phát triển. Yếu tố này quyết định lớn tới giá trị của căn hộ, thể hiện qua tiến độ xây dựng, tốc độ bàn giao, tỷ lệ ra sổ, chất lượng vận hành và mức độ hài lòng của cư dân hình thành sau bán hàng.

Thứ hai, sản phẩm cần đáp ứng đủ 2 nguyên tắc cơ bản là hiếm (loại hình từ 2 phòng ngủ trở lên là những sản phẩm có mức độ tăng giá tốt nhất nhưng căn 1 phòng ngủ lại có tỷ suất cho thuê tốt) và phục vụ tệp khách hàng chất lượng cao (chuyên gia nước ngoài, lao động chất lượng cao, gia đình trẻ hiện đại), với tiêu chuẩn thiết kế, tiện ích, vận hành đạt chuẩn quốc tế tạo nhu cầu bền vững và thanh khoản tốt.

Về vị trí, căn hộ lựa chọn cần có đầy đủ tiện ích, nhiều cơ hội việc làm và nằm trên trục giao thông chính. Lấy ví dụ, tỷ suất cho thuê của Bình Dương (cũ) đang cao hơn hẳn so với TP.HCM và Hà Nội, tuy nhiên không phải toàn bộ dự án đều có tỷ suất cao trên 4% mà tùy thuộc vào các yếu tố. Các dự án gần tiện ích thiết yếu trong bán kính 1-2km trường học, bệnh viện, TTTM, công viên, sông, hồ... thường có mức độ tăng giá tốt hơn. Trong bán kính 5km có khu văn phòng, khu công nghệ cao, trung tâm hành chính… khiến dự án có lượng khách thuê ổn định và nhu cầu ở thật cao - yếu tố gia tăng giá trị lâu dài cho dự án.

Về chiến lược tài chính, ông Đinh Minh Tuấn cho rằng cần chọn dự án tiến độ thanh toán giãn, hỗ trợ lãi suất, nên tận dụng chính sách cho thuê để bù lãi vay và tối đa hóa đòn bẫy trong giai đoạn đầu. Phương thức thanh toán là một trong các chiến lược cạnh tranh ở phân khúc tầm trung. "Khi nguồn cung dồi dào, thị trường không trả công cho người mua nhiều, mà thưởng cho người chọn đúng", ông Tuấn nhấn mạnh.



