VPBank đạt 20.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng hơn 47% so với cùng kỳ

Tổng tài sản VPBank vượt kế hoạch năm chỉ sau 9 tháng

Theo kết quả kinh doanh quý 3 vừa được Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) công bố, với những nền tảng vững chắc đã xây dựng, kết thúc 9 tháng năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của VPBank vượt kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), đạt 1,18 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 27,5% so với đầu năm; tổng tài sản riêng lẻ hơn 1,1 triệu tỷ đồng.

Dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank đạt gần 912.000 tỷ đồng, tăng 28,4% nhờ đóng góp từ cả ngân hàng mẹ và các công ty thành viên. Trong đó, tín dụng của ngân hàng riêng lẻ ở mức 813.000 tỷ đồng.

Hưởng ứng Nghị quyết 68 về thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, VPBank đã đẩy mạnh chiến lược cho vay theo vùng, theo ngành, lĩnh vực ưu tiên và nhờ đó, tín dụng phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tăng 29,1%. Tại phân khúc khách hàng cá nhân, sản phẩm cho vay mua nhà đi lên 27,7% nhờ việc triển khai nhiều gói vay ưu đãi, hỗ trợ giấc mơ an cư của người dân.

Bảng cân đối của VPBank tiếp tục được duy trì bền vững, hiệu quả, với huy động tiền gửi và giấy tờ có giá riêng lẻ tăng 27,8% so với đầu năm, phản ánh chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng tệp khách hàng. VPBank đã trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên tại Việt Nam tham gia vào thị trường vốn ESG toàn cầu khi phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững quốc tế. Các tỷ lệ an toàn như cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) và vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt được kiểm soát ở mức 82,8% và 26,5%, luôn duy trì theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đi đôi với những kết quả vượt trội về quy mô, VPBank ghi nhận sự cải thiện không ngừng về chất lượng tài sản thông qua việc triển khai đa dạng các biện pháp xử lý nợ xấu. Tính đến cuối quý III/2025, tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất theo Thông tư 31 được kiểm soát chặt chẽ, giảm xuống dưới ngưỡng 3%; nợ xấu riêng lẻ tiếp tục xu hướng cải thiện, ở mức 2,23%.

Sau 9 tháng, thu từ nợ đã xử lý rủi ro hợp nhất đạt gần 2.900 tỷ đồng, riêng trong quý III/2025, thu nợ tăng 29,7% so với quý liền trước. Việc Nghị quyết 42 chính thức được luật hóa là cú hích quan trọng, tạo hành lang pháp lý vững chắc để VPBank đẩy mạnh hoạt động thu hồi nợ xấu, củng cố nền tảng tài chính.

VPBank đã tiên phong chính thức đăng ký áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ (Internal Rating-Based – IRB) theo Thông tư 14, hướng tới áp dụng Basel III trong quản trị vốn. Cuối tháng 9, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng hợp nhất duy trì trên 13%, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu.

Lợi nhuận 9 tháng hoàn thành 81% kế hoạch năm

Song song với tăng trưởng vững chắc về quy mô, hiệu quả kinh doanh của VPBank tiếp tục được củng cố. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng 2025 ở mức 20.396 tỷ đồng, cao hơn 47,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý III/2025, lợi nhuận đạt 9.166 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 76,7% và cao nhất trong 15 quý gần đây. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận VPBank đã vượt kết quả cả năm 2024 và hoàn thành 81% kế hoạch năm 2025.

Đà tăng trưởng mạnh mẽ trong quý III đến từ sự cộng hưởng sức mạnh toàn hệ sinh thái. Trong đó, ngân hàng riêng lẻ tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu, dẫn dắt chiến lược chung của tập đoàn, với lợi nhuận trước thuế đạt 6.378 tỷ đồng, tăng trưởng 39,9% so với cùng kỳ. Kết quả trên được thúc đẩy bởi động lực từ các mảng kinh doanh cốt lõi, khi thu nhập lãi thuần đi lên 22,7% và thu nhập từ phí ghi nhận kết quả khả quan.

Tận dụng sự sôi động của thị trường chứng khoán cùng những lợi thế khác biệt, VPBankS liên tục thiết lập những cột mốc mới về kết quả kinh doanh, sẵn sàng cho thương vụ IPO kỷ lục. Sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của công ty ở mức 3.260 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ 2024, nhờ sự đóng góp từ tất cả các trụ cột kinh doanh. Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) gần 27.000 tỷ đồng, vươn lên top 3 toàn ngành; đồng thời vẫn còn dư địa lên tới 13.500 tỷ đồng. Ở mảng tài chính tiêu dùng, FE CREDIT tiếp tục duy trì đà phục hồi khi lợi nhuận 9 tháng tương đương kết quả cả năm 2024.

Sau nhiều khó khăn, GPBank đã có lãi liên tục từ tháng 6/2025, đánh dấu bước ngoặt tích cực trong quá trình phục hồi. Ban Lãnh đạo ngân hàng cho biết kế hoạch lợi nhuận 500 tỷ đồng trong năm nay là khả thi.

Cộng hưởng hệ sinh thái, nền tảng để bứt phá trong tương lai

Minh chứng rõ nét cho thành công trong chiến lược phát triển hệ sinh thái của VPBank là những bước tiến vượt bậc của các công ty thành viên. VPBankS – công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái – đang chào bán tối đa 375 triệu cổ phiếu ở mức giá 33.900 đồng/cp, tương đương định giá 2,5 tỷ USD. Dự kiến, công ty sẽ huy động gần 12.713 tỷ đồng, qua đó củng cố nền tảng tài chính, mở rộng dư địa phát triển kinh doanh. VPBankS được kỳ vọng sẽ trở thành ngân hàng đầu tư hàng đầu, cá nhân hóa giải pháp tài chính cho mọi phân khúc khách hàng.

GPBank có bước chuyển mình mạnh mẽ dưới sự đồng hành chiến lược của ngân hàng mẹ, khi công bố nhận diện thương hiệu, tên gọi mới và ra mắt nền tảng ngân hàng số GP.DigiPlus. Triết lý "Vì một kỷ nguyên thịnh vượng" của GPBank có sự kết nối mạnh mẽ với thông điệp "Vì một Việt Nam Thịnh Vượng" của VPBank, thể hiện khát vọng đồng hành cùng khách hàng trên hành trình kiến tạo tương lai bền vững.

Bên cạnh đó, tiếp nối thành công của sự kiện VPBank K-Star Spark In Vietnam, VPBank tiếp tục trở thành nhà tài trợ lớn nhất - Nhà tài trợ danh xưng - của sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất năm: G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, diễn ra trong hai đêm 8 và 9/11. Sự kiện này một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong và tầm nhìn chiến lược của VPBank, hứa hẹn mang đến một cột mốc đáng nhớ cho đời sống âm nhạc và văn hóa đại chúng Việt Nam.

Nhờ sức mạnh cộng hưởng từ toàn hệ sinh thái, với nền tảng vững chắc về vốn, thanh khoản, công nghệ và quản trị điều hành, VPBank được kỳ vọng sẽ có nhiều bứt phá mạnh mẽ, phát triển bền vững trong tương lai.





