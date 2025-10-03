VPBank là Nhà tài trợ danh xưng của sự kiện âm nhạc đình đám G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI presented by VPBANK

Còn nhớ tháng 6/2025, VPBank đã làm nên một "cơn địa chấn" trong lòng cộng đồng yêu nhạc khi đưa G-DRAGON trở lại Việt Nam sau 13 năm chờ đợi tại đại nhạc hội VPBank K-Star Spark. Dưới cơn mưa xối xả, hơn 40 nghìn con tim cùng hòa chung nhịp đập, biến thử thách của thời tiết thành một "đêm mưa huyền thoại" – nơi âm nhạc và cảm xúc thăng hoa, bùng nổ chưa từng có.



Và chỉ sau hơn 3 tháng, VPBank lại một lần nữa được trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho solo concert đầu tiên của ông hoàng KPop tại Việt Nam, thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới đình đám G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]. Khán giả Việt sau bao chờ mong cuối cùng cũng sẽ được đắm chìm trọn vẹn trong âm nhạc, bầu không khí cuồng nhiệt và tinh thần nghệ thuật độc đáo của G-DRAGON ngay tại "sân nhà" Việt Nam.

Với vai trò Nhà tài trợ danh xưng, VPBank sẽ mang đến cho khách hàng những đặc quyền nổi bật tại G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI presented by VPBank như quyền mua vé presale, chương trình ưu đãi tặng vé dành cho khách hàng thỏa mãn điều kiện hay các quyền lợi sound-check (xem G-DRAGON tổng duyệt sự kiện), send off (chào tạm biệt nghệ sĩ sau buổi diễn) dành cho các fan cứng của G-DRAGON và cũng là khách hàng của VPBank tại đêm diễn 8/11 tới.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] là chuyến lưu diễn toàn cầu lần thứ ba của ông hoàng K-pop, được tổ chức để quảng bá cho album phòng thu thứ ba của anh - Übermensch (2025). Đây là chuyến lưu diễn toàn cầu đầu tiên của G-DRAGON sau tám năm kể từ Act III: MOTTE World Tour (2017). Ngay khi khởi động tại Hàn Quốc, tour diễn đã tạo nên "cơn bão" toàn cầu với 60.000 vé cho hai đêm mở màn được bán hết sạch chỉ trong vòng 16 phút. Tiếp nối là chặng Macau với ba đêm diễn liên tiếp chật kín hơn 36.000 khán giả, ghi nhận tới hơn 7 triệu lượt người cùng lúc truy cập hệ thống đặt vé. Còn tại Paris, 29.000 vé của La Défense Arena cũng đã sold out nhanh chóng, đưa G-DRAGON trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc có concert solo lớn nhất tại Châu Âu.

Từ Seoul, Macau, Paris cho đến Bắc Mỹ, mỗi điểm dừng chân đều liên tiếp khẳng định sức hút khổng lồ của nghệ sĩ biểu tượng G-DRAGON, người đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong âm nhạc, thời trang và văn hóa suốt hơn một thập kỷ qua. Việc Hà Nội được chọn là điểm dừng chân quốc tế cuối cùng của G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] không chỉ là minh chứng rõ nét cho vị thế ngày càng lớn mạnh của Việt Nam trên bản đồ các sự kiện âm nhạc quốc tế, mà còn mở ra cơ hội thu hút đông đảo khán giả quốc tế đến Việt Nam, biến Hà Nội thành tâm điểm của làn sóng âm nhạc toàn cầu.

Đêm diễn khép lại hành trình lưu diễn cũng hứa hẹn sẽ mang đến những set trình diễn đặc biệt, giàu cảm xúc, đồng thời một lần nữa nhấn mạnh vai trò của VPBank trong việc đồng hành kết nối những giá trị văn hóa toàn cầu với khán giả trong nước.

Trong nhiều năm qua, VPBank đã gắn liền hình ảnh của mình với sự thịnh vượng, tinh hoa và nguồn cảm hứng, thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao dành cho cộng đồng. Từ những đêm nhạc quốc tế tầm cỡ với những nghệ sĩ đỉnh cao như Richard Clayderman, Kenny G, Modern Talking, Westlife, dàn nhạc giao hưởng Vienna… cho đến đại nhạc hội VPBank K-Star Spark hay 15 giải chạy quy mô lớn, VPBank đã thành công mang lại những giá trị vượt ra ngoài dịch vụ tài chính, kiến tạo một hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện cho khách hàng.

Việc đồng hành lần thứ hai cùng G-DRAGON trong G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI presented by VPBank vào ngày 8/11 không chỉ lần nữa khẳng định vị thế tiên phong và tầm nhìn chiến lược của VPBank, mà còn hứa hẹn mang đến một cột mốc đáng nhớ cho đời sống âm nhạc và văn hóa đại chúng Việt Nam – nơi khán giả được hòa mình vào những khoảnh khắc thăng hoa cùng một trong những biểu tượng lớn nhất của K-pop toàn cầu.