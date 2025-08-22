VPS dẫn đầu nộp ngân sách chứng khoán, khẳng định uy tín và trách nhiệm cộng đồng và nhà đầu tư

Theo Danh sách PRIVATE 100 và VNTAX 200 năm 2025 do Cafef công bố mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) tiếp tục dẫn đầu nhóm công ty chứng khoán về nộp ngân sách Nhà nước năm 2024 với hơn 2.300 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước và chiếm hơn 15% toàn ngành. Đây là năm thứ 2 liên tiếp VPS dẫn đầu danh sách này.

VPS hiện là công ty chứng khoán có thị phần môi giới số 1 trên cả 3 sàn HoSE, HNX, UPCOM và thị trường Phái sinh. Thành tích này được duy trì suốt 18 quý liên tiếp kể từ đầu năm 2021 đến nay. Đây là một trong những động lực thúc đẩy kết quả kinh doanh của VPS tăng trưởng, đồng thời đóng góp lớn hơn vào ngân sách Nhà nước.

Do đặc thù phần lớn các giao dịch chứng khoán không phát sinh thuế VAT nên số nộp ngân sách của ngành chứng khoán chủ yếu đến từ thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân (của nhân viên và nộp hộ nhà đầu tư).

Được biết, năm 2024, VPS ghi nhận lợi nhuận trước thuế kỷ lục 3.157 tỷ đồng, gần gấp 4 lần so với năm 2023.

Tình hình kinh doanh liên tục khởi sắc đang khiến VPS trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường. Theo thông tin từ CafeF, doanh nghiệp này đang cân nhắc tới phương án IPO trong tương lai gần. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, đây sẽ là dấu ấn quan trọng cũng như là bước "chuyển mình" của VPS, đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp lớn khác cũng đang rục rịch niêm yết, khiến bức tranh thị trường vốn ngày càng sôi động.

Để tạo dựng niềm tin và củng cố vị thế trước nhà đầu tư, yếu tố minh bạch tài chính luôn đóng vai trò then chốt. Trên thực tế, việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và đóng góp ngân sách Nhà nước không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn phản ánh sự trung thực trong hoạt động kinh doanh. Những công ty chứng khoán nghiêm túc với nghĩa vụ này sẽ góp phần xây dựng một thị trường tài chính lành mạnh, đồng thời khẳng định sự tuân thủ pháp luật.

Đặc biệt, sự minh bạch trong kê khai và nộp ngân sách còn giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, trở thành lựa chọn ưu tiên của nhà đầu tư nhờ hồ sơ tài chính rõ ràng. Đây chính là nền tảng để công ty thu hút dòng vốn, duy trì mối quan hệ bền vững với các đối tác và cơ quan quản lý.

Xa hơn, trong việc đóng góp vào ngân sách Nhà nước cũng thể hiện trách nhiệm xã hội, qua đó nâng cao hình ảnh, vị thế trong mắt công chúng.

VPS đang ngày càng khẳng định vai trò là người đồng hành đáng tin cậy với mọi nhà đầu tư Việt Nam. VPS mong muốn tạo dựng hành trang vững chắc, để mỗi nhà đầu tư đều có thể tự tin nắm bắt các cơ hội từ thị trường và làm dày thêm nền tảng kiến thức, kinh nghiệm.

Thành công bền vững của nhà đầu tư không thể thiếu một nền tảng vững chắc, nơi tri thức, công nghệ và chuyên gia cùng kết hợp để tạo nên các giá trị khác biệt. Đây cũng chính là lí do VPS kiên định phát triển ba trụ cột cốt lõi: Kiến thức – Công nghệ - Chuyên gia nhằm mang đến trải nghiệm đầu tư toàn diện cho khách hàng.

Theo VPS, kiến thức không chỉ là hành trang mà còn là "chìa khóa" mở lối tư duy đầu tư bền vững. Với triết lí "Nhà đầu tư là trung tâm" doanh nghiệp này chú trọng các chương trình đào tạo và chia sẻ kiến thức đầu tư được cá nhân hóa theo nhu cầu, kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro. Mục tiêu là giúp nhà đầu tư tự tin nắm bắt cơ hội trên thị trường, đồng thời tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn.

Ở khía cạnh công nghệ, doanh nghiệp cũng xem đây là đòn bẩy tạo nên sự khác biệt bằng cách liên tục đổi mới để xây dựng hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ đa dạng đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng.

Theo chia sẻ từ một số nhà đầu tư, các giải pháp của VPS không chỉ đa dạng mà còn được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu, khẩu vị rủi ro và mục tiêu tài chính của từng khách hàng, từ đó mang lại trải nghiệm đầu tư phù hợp và hiệu quả hơn.

Đặc biệt, VPS đã đầu tư mạnh vào hạ tầng công ngệ, phát triển các nền tảng giao dịch thông minh và thân thiện với người dùng như VPS SmartOne, VPS SmartPro. Các ứng dụng này thường xuyên được nâng cấp, đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật cao nhất và mang lại trải nghiệm giao dịch nhanh chóng, an toàn cho khách hàng.

Đội ngũ chuyên gia tư vấn tại VPS được xem là một trong những điểm tựa vững chắc cho nhà đầu tư. Với kinh nghiệm dày dạn, sự nhiệt huyết và tư duy sắc bén, các chuyên gia của VPS trực tiếp đồng hành, lắng nghe nhu cầu riêng biệt và mang đến những phân tích chuyên sâu về thị trường. Mỗi chuyên gia tư vấn đóng vai trò như một người bạn đồng hành tin cậy trên hành trình đầu tư của khách hàng.

Hướng tới cột mốc 5 năm liên tiếp dẫn đầu thị phần môi giới chứng khoán, VPS tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật để đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho thị trường. Công ty cũng đang chuẩn bị sẵn sàng cho tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai.

Với vị thế là tổ chức tài chính uy tín hàng đầu, vững vàng ở vị trí số 1 thị phần môi giới, VPS khẳng định tự tin mang đến trải nghiệm khác biệt cho từng khách hàng, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác toàn diện với các đối tác trong và ngoài nước. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, hướng tới sự thịnh vượng chung trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.