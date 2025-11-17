Vụ chiếm đoạt 7.000 tỷ quy mô lớn bậc nhất từng xảy ra tại Khánh Hòa: Doanh nghiệp nào đứng sau?

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án Quân sự Quân khu 5 để xét xử 9 bị can trong vụ án liên quan dự án Khu trung tâm đô thị – Thương mại – Dịch vụ – Tài chính – Du lịch Nha Trang, do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn triển khai trên khu đất sân bay Nha Trang cũ.

Đây được xem là một trong những vụ chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn nhất từng xảy ra tại Khánh Hòa, với số tiền bị cáo buộc lên đến hơn 7.000 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, sai phạm bắt đầu từ năm 2015 khi UBND tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Phúc Sơn đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao trước gần 63 ha đất tại sân bay Nha Trang để doanh nghiệp triển khai dự án, dù lúc này Thủ tướng Chính phủ mới chỉ chấp thuận chủ trương khai thác quỹ đất nhưng chưa ký phương án sắp xếp tài sản, chưa có quyết định thu hồi – giao đất, chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tháng 10/2016 và tháng 2/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn ban hành quyết định thu hồi và giao diện tích nói trên cho Phúc Sơn thực hiện dự án theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), dù các hồ sơ pháp lý vẫn chưa được hoàn thiện đầy đủ, vi phạm Luật Đất đai 2013, Luật Quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước 2008 và trái với chỉ đạo của Chính phủ.



Khi chưa được giao đất hợp pháp, Phúc Sơn đã mở bán rầm rộ. Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, được xác định là người chỉ đạo trực tiếp hoạt động quảng bá dự án là “đủ pháp lý, đã đủ điều kiện huy động vốn”.

Hàng loạt sự kiện giới thiệu được tổ chức tại Khánh Hòa, Hà Nội và Vĩnh Phúc, kết hợp mạng lưới môi giới quy mô lớn. Đến thời điểm bị phát hiện, doanh nghiệp đã ký 983 hợp đồng với 683 khách hàng, thu gần 7.033 tỷ đồng, trong đó hơn 1.076 tỷ đồng không được ghi sổ kế toán mà thu qua trung gian nhằm che giấu dòng tiền.

Ngoài việc bán đất trái phép, cơ quan tố tụng xác định một cơ chế trục lợi cá nhân được dựng lên. Một số lô đất vị trí đẹp được giữ lại để Trần Hữu Định Giám đốc CTCP Đầu tư Nam Á và Nguyễn Thị Hằng, chị gái đứng tên mua rồi bán lại với giá cao hơn 30 – 50 triệu đồng mỗi lô. Hồ sơ thể hiện người nộp tiền là Định hoặc Hằng, nhưng phần chênh lệch chuyển về cho Nguyễn Văn Hậu sử dụng cá nhân. Chỉ riêng hoạt động thu ngoài sổ sách này đã tạo ra khoản lợi bất hợp pháp hơn 1.000 tỷ đồng.

Để bảo đảm thi hành án, cơ quan tố tụng đã thu giữ khối tài sản trị giá hàng ngàn tỷ đồng gồm 1.422 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xe Mercedes S600, 501 lượng vàng của Nguyễn Văn Hậu, 33 lượng vàng của Nguyễn Thị Hằng cùng nhiều tỷ đồng tiền mặt. Nguyễn Văn Hậu xin bán 501 lượng vàng để nộp 60 tỷ đồng khắc phục hậu quả và được chấp thuận.



Bên cạnh dự án khu đô thị tại sân bay Nha Trang, Tập đoàn Phúc Sơn còn được giao ba dự án BT quan trọng gồm các tuyến đường kết nối sân bay, nút giao Ngọc Hội và tuyến vành đai liên kết khu vực này với tổng vốn đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay các dự án đều chưa hoàn thành, không đủ điều kiện nghiệm thu – thanh quyết toán, dẫn đến hạ tầng dang dở, ùn tắc giao thông và ảnh hưởng tiêu cực đến diện mạo đô thị Nha Trang.



Vụ án Phúc Sơn đã được chuyển sang Tòa án Quân sự Quân khu 5 để đưa ra xét xử trong thời gian tới.