Vụ tập đoàn Thái Lan kiện doanh nghiệp của Shark Liên ở DA Nước mặt Sông Đuống: Có cập nhật từ tòa án

WHA Group, tập đoàn ngành bất động sản công nghiệp của Thái Lan với kế hoạch đầu tư ít nhất 1 tỷ USD vào Việt Nam, vừa có cập nhật về vụ kiện giữa công ty con WHA Utilities and Power Public Company Limited (WHAUP) và CTCP Nước Aqua One do bà Đỗ Thị Kim Liên (còn gọi là Shark Liên) làm Chủ tịch HĐQT nắm giữ cổ phần chi phối.

Từ tháng 10/2019, WHAUP chi ra khoảng 2,5 tỷ baht (tương đương 1.886 tỷ đồng ) để mua lại hơn 33,98 triệu cổ phần (tương ứng với 34% vốn điều lệ) của CTCP Công ty sông Đuống từ ông Đặng Tất Thắng. Thương vụ được WHAUP thực hiện thông qua công ty con là WHAUP (SG) 2DR Pte. Ltd (WUPSD).

Theo thỏa thuận mua bán cổ phần, WHAUP (SG) 2DR được quyền bán toàn bộ cổ phần của mình trong Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống (Công ty Sông Đuống) cho Aqua One với giá mà WHAUP (SG) 2DR đã thanh toán đối với các cổ phần đó, cộng với giá vốn ghi sổ theo quy định trong hợp đồng mua bán cổ phần, nếu Công ty Sông Đuống không chuyển cho WHAUP (SG) 2DR giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sửa đổi trước ngày 25/10/2020, với nội dung nâng công suất dự án khai thác từ 300.000 m3/ngày lên 600.000 m3/ngày.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm WHA gửi thông báo cho SET, Aqua One vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ nêu trên theo quy định trong thỏa thuận để mua cổ phần từ WHAUP (SG) 2DR. Do đó, WHAUP đã đệ đơn kiện lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) vào ngày 30/9/2021 và yêu cầu Aqua One thực hiện nghĩa vụ của mình theo các điều khoản trong hợp đồng mua bán cổ phần.

﻿Đầu tháng 11/2025, WHA thông báo đã nhận được phán quyết sơ thẩm của Tòa án nhân dân TPHCM rằng không đồng ý với yêu cầu của phía doanh nghiệp Thái Lan . WHA cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục các hoạt động pháp lý với vụ việc này.

Một vụ việc liên quan tới nhà máy nước sông Đuống là cuối năm 2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu về việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cấp nước trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2013 đến nay và hồ sơ về việc đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Nước mặt Sông Đuống.

Nhà máy Nước mặt sông Đuống được đầu tư xây dựng theo quy hoạch cấp nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây là nhà máy nước sạch sinh hoạt quy mô cấp vùng, tổng diện tích 65 ha với mức đầu tư giai đoạn 1 gần 5.000 tỷ đồng, với công suất 300.000 m3/ngày đêm. Dự án được khởi công từ tháng 3-2017, đến tháng 10-2019 đã hoàn thành xong giai đoạn 1, đạt công suất 300.000m3/ngày đêm, vượt tiến độ 1 năm.

Đến năm 2030 công suất nhà máy sẽ đạt 900.000m3/ngày đêm và sau năm 2030 đạt 1,2 triệu m3/ngày đêm.﻿

Tổng mức đầu tư của Nhà máy Nước Sông Đuống gần 5.000 tỷ đồng. Công ty đi vay 80% , tương ứng khoảng 3.998 tỷ đồng. Khi chưa đi vào vận hành, lãi vay sẽ tính vào giá thành đầu tư, còn sau khi dự án đi vào hoạt động lãi vay sẽ được tính vào giá thành nước sạch.

Dự án có lùm xùm liên quan tới giá nước ở mức 10.246 đồng/m3.﻿