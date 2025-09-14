Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vừa ra mắt iPhone 17 đã có thông tin sốc về iPhone 18: 6 mẫu máy ra mắt, iPhone Fold lần đầu xuất hiện

14-09-2025 - 12:10 PM

Dù iPhone 17 series vừa mới trình làng, những tin đồn về thế hệ iPhone 18 đã bắt đầu xuất hiện, hé lộ một trong những thay đổi chiến lược lớn nhất của Apple trong nhiều năm qua: một dòng sản phẩm gồm sáu mẫu máy và một lịch trình ra mắt hoàn toàn mới.

Theo thông tin rò rỉ được tổng hợp bởi 9to5mac, thế hệ iPhone mới sẽ có rất nhiều điểm khác biệt so với iPhone 17 series. 

Thay đổi đáng chú ý nhất là việc Apple dường như sẽ tách dòng sản phẩm iPhone 18 thành hai đợt ra mắt riêng biệt, từ bỏ truyền thống tung ra tất cả các mẫu máy trong sự kiện mùa thu.

Vừa ra mắt iPhone 17 đã có thông tin sốc về iPhone 18: 6 mẫu máy ra mắt, iPhone Fold lần đầu xuất hiện- Ảnh 1.


Đợt 1 (Mùa thu 2026): Dành cho phân khúc siêu cao cấp

Sự kiện mùa thu sẽ trở nên đắt giá hơn bao giờ hết, chỉ tập trung vào bốn mẫu máy cao cấp nhất, bao gồm:

iPhone Air 2 iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Và tâm điểm của sự chú ý: iPhone Fold, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên.

Vừa ra mắt iPhone 17 đã có thông tin sốc về iPhone 18: 6 mẫu máy ra mắt, iPhone Fold lần đầu xuất hiện- Ảnh 2.

Đợt 2 (Đầu năm 2027): Dành cho phân khúc phổ thôngBản iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ không còn ra mắt vào mùa thu. Thay vào đó, nó sẽ được "lùi lịch" sang đầu năm 2027 và ra mắt cùng một phiên bản giá rẻ hơn là iPhone 18e.

Chiến lược này cho thấy Apple đang muốn định vị rõ ràng các sự kiện của mình: mùa thu dành cho những công nghệ đỉnh cao và đắt đỏ nhất, trong khi đầu năm sẽ là thời điểm cho các sản phẩm dễ tiếp cận hơn.

Vừa ra mắt iPhone 17 đã có thông tin sốc về iPhone 18: 6 mẫu máy ra mắt, iPhone Fold lần đầu xuất hiện- Ảnh 3.

Những nâng cấp phần cứng đột phá đang được mong chờ

Bên cạnh sự thay đổi về chiến lược, thế hệ iPhone 18 cũng được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cải tiến phần cứng đáng giá:

Thiết kế Pro mới và sự kết thúc của Dynamic Island: Một trong những tin đồn thú vị nhất là việc iPhone 18 Pro và Pro Max có thể sẽ loại bỏ Dynamic Island. Thay vào đó, máy sẽ sử dụng thiết kế "đục lỗ" ở góc màn hình, nhờ vào công nghệ Face ID được ẩn dưới tấm nền. Bước nhảy vọt về hiệu năng: Dòng chip A20 được cho là sẽ có một bước tiến lớn về sức mạnh xử lý, đi kèm với RAM LPDDR5X 6 kênh với tốc độ nhanh vượt trội. Modem 5G "cây nhà lá vườn": Toàn bộ sáu mẫu máy dự kiến sẽ được trang bị modem 5G C2 do chính Apple tự phát triển, chính thức chấm dứt sự phụ thuộc vào Qualcomm. Cải tiến về camera: Apple được cho là sẽ đưa vào hệ thống ống kính có khẩu độ thay đổi, giúp cải thiện khả năng chụp ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Vừa ra mắt iPhone 17 đã có thông tin sốc về iPhone 18: 6 mẫu máy ra mắt, iPhone Fold lần đầu xuất hiện- Ảnh 4.

Dù vẫn còn ở giai đoạn tin đồn, những thay đổi này nếu trở thành sự thật sẽ không chỉ tạo ra một thế hệ iPhone hấp dẫn mà còn định hình lại hoàn toàn chiến lược sản phẩm và thị trường smartphone trong những năm tới.

Theo KV

Phụ nữ số

