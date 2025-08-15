Vừa soán ngôi Nội Bài, sân bay 'trẻ' nhất miền Bắc được hưởng hàng loạt điều đặc biệt

Áp dụng chính sách đặc thù đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 3/2025/NQ-CP ngày 14/8/2025 về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Nghị quyết nêu rõ, các dự án quy định ở trên được thực hiện các thủ tục về điều chỉnh quy hoạch, khởi công xây dựng công trình đồng thời với thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư, chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; chịu trách nhiệm hoàn thiện các điều kiện về khởi công xây dựng công trình các dự án quy định ở trên theo quy định của pháp luật trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày khởi công.

Bộ Công an quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật về đấu thầu trước khi Quốc hội quyết nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự án không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về PPP.

Video do ứng dụng AI tạo ra, mô phỏng viễn cảnh sân bay Gia Bình khi hoàn thành, máy bay trực thăng cất cánh.

Khi lập, thẩm định, chấp thuận, phê duyệt, quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án được hưởng chính sách, cơ chế đặc thù theo quy định ở trên, cơ quan có thẩm quyền được quyết định các nội dung khác với quy hoạch.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14/8/2025 đến khi các dự án được hưởng cơ chế, chính sách đặc thù hoàn thành.

Hà Nội sắp khởi công tuyến đường kết nối trực tiếp tới sân bay Gia Bình

Theo thông tin từ UBND TP. Hà Nội, toàn thành phố sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành 9 công trình, dự án, kết nối trực tuyến với các điểm cầu trên cả nước, dự kiến diễn ra ngày 19/8 tới.

Trong đó có dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội (đoạn qua địa bàn thành phố) dài khoảng 14km với tổng kinh phí hơn 42.451 tỷ đồng, gồm hai dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 là công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, tổng mức đầu tư khoảng 8.115 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, không tính vào giá trị hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao) của dự án thành phần còn lại.

Dự án thành phần 2 là xây dựng tuyến đường đoạn qua địa bàn Hà Nội theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư khoảng 34.336 tỷ đồng.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - sân bay lớn nhất miền Bắc, lớn thứ hai cả nước

Trước đó, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể, tổng diện tích được nâng lên khoảng 1.960 ha, chính thức soán ngôi sân bay lớn nhất miền Bắc của Nội Bài (1.500 ha). Trên cả nước, Gia Bình chỉ xếp sau Long Thành (5.000 ha).

Mục tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030 là cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế -ICAO). Công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; khai thác loại máy bay B777, B787, A350, A321 và các máy bay chuyên cơ, chuyên dùng khác.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có phương thức tiếp cận hạ cánh theo tiêu chuẩn CAT III đối với đường cất hạ cánh 07L/25R, tiêu chuẩn CAT II đối với đường cất hạ cánh 07R/25L.

Tầm nhìn đến năm 2050, cảng đạt cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của ICAO), có công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm; khai thác loại máy bay B777, B787, A350, A321 và các máy bay chuyên cơ, chuyên dùng khác và có phương thức tiếp cận hạ cánh: Theo tiêu chuẩn CAT III đối với các đường cất hạ cánh 07L/25R, 07R/25L và 06/24.

Hệ thống sân đỗ được quy hoạch với sân đỗ riêng cho trực thăng của Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân và khu vực dành cho chuyên cơ, máy bay thương mại. Đặc biệt, sân bay sẽ có nhà ga VIP dành riêng cho chuyên cơ, tọa lạc phía Nam khu sân đỗ với diện tích khu đất khoảng 3,2 ha.