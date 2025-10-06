Xe tay ga Honda nhiều người mê vừa về màu mới cực đẹp, đi gần 45km hết 1 lít xăng, phanh ABS trước-sau

Mới đây, một đơn vị chuyên nhập khẩu xe máy cho biết lô xe tay ga cao cấp Honda SH150i bản màu mới đã về tới Việt Nam. Những chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý, mang màu Xanh đại dương nhám ánh ngọc trai (Matte Pearl Pacific Blue) rất độc đáo, được giới thiệu là "hiếm có chưa từng xuất hiện tại thị trường Việt Nam".

Tại thị trường Ý, Honda SH150i được phân phối với 7 màu sắc; phiên bản màu xanh dương này là một trong những màu rất nổi bật trong số đó - bên cạnh phiên bản Vetro Green (phiên bản có lớp vỏ trong suốt màu xanh ngọc lục bảo) cũng đã được đơn vị này đưa về trước đó.

Honda SH150i màu Matte Pearl Pacific Blue vừa về Việt Nam.

Về thông số kỹ thuật, Honda SH150i phiên bản màu xanh dương có thông số tương tự các phiên bản SH150i nhập khẩu Ý tương tự. Cần lưu ý là phiên bản mà Honda Việt Nam đang phân phối chính hãng được lắp ráp trong nước và là phiên bản SH125i và SH160i.

Honda SH150i tại Ý sử dụng động cơ 156,6cc cho công suất tối đa 12,4 kW (16,63 mã lực) tại 8.500 vòng/phút, và mô men xoắn cực đại 14,9 Nm tại 6.500 vòng/phút. Xe có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình đạt 44,7 km/lít, tương đương khoảng 2,237L/100km.

Ảnh thực tế Honda SH150i phiên bản màu xanh dương lạ mắt tại Việt Nam.

Khối động cơ này cũng là loại xilanh đơn 4 thì; tuy nhiên, do sản xuất phục vụ thị trường châu Âu, khối động cơ này đạt tiêu chuẩn khí thải ở mức cao nhất - Euro 5+.

Tiêu chuẩn khí thải rất cao cũng là một điểm nổi bật trong bối cảnh Việt Nam có thể sẽ thành lập nhiều khu vực phát thải thấp (Low Emission Zones - LEZ) mà chỉ cho phép các xe đạt chuẩn khí thải cao được di chuyển.

Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý.

Tương tự phiên bản SH160i đang bán tại Việt Nam, mẫu Honda SH150i mới được đưa về cũng được trang bị phanh ABS ở cả bánh trước và bánh sau.

Đây là trang bị an toàn được ưa chuộng tại Việt Nam; hệ thống này có khả năng phát hiện tình trạng bánh xe bị khóa cứng do lực phanh quá mạnh, từ đó can thiệp để giảm lực phanh và hạn chế tình trạng nêu trên, giúp người lái duy trì khả năng điều khiển xe. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi di chuyển trên đường trơn trượt như khi có cát, đá dăm, hay đường ướt.

Tuy nhiên, trong khi phiên bản phân phối chính hãng có thêm tính năng kiểm soát lực kéo HSTC, Honda SH150i nhập khẩu Ý chưa có tính năng này. Ngược với ABS, HSTC phát hiện tình huống bánh xe nhận lực (bánh sau) xoay tự do do mất bám với mặt đường, từ đó can thiệp vào động cơ để duy trì độ bám với mặt đường.

Về mặt tiện nghi, Honda SH150i trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smartkey và hệ thống tắt máy tự động nhằm cắt giảm mức nhiên liệu tiêu thụ. Theo thông tin do Honda Italia đăng tải, xe được bán tại thị trường Ý trang bị tiêu chuẩn hộp đồ phụ gắn ở baga sau, kính chắn gió lớn, và bộ bảo vệ tay lái.

Tuy nhiên, hình ảnh thực tế của Honda SH150i nhập khẩu về Việt Nam không có những trang bị này; đơn vị nhập khẩu cũng không đề cập tới bộ phụ kiện này. Honda SH150i Vetro nhập về trước đó cũng có bộ phụ kiện đi kèm tương tự. Đáng chú ý trong đó là thùng đồ phụ có kết nối với hệ thống Smartkey, có thể mở khóa từ xa.

Ở Việt Nam, mẫu SH vẫn duy trì được vị thế mẫu xe tay ga cao cấp được yêu thích khi đã chứng minh được tính tương thích với thị trường trước loạt xe khác cùng thương hiệu như @, PS, hay Dylan.

Honda Việt Nam đang phân phối mẫu SH160i với giá đề xuất từ 92,5 triệu đồng đến 102,2 triệu đồng. Đơn vị nhập khẩu tư nhân không công bố chi tiết giá của mẫu SH150i nhập khẩu Ý; đơn vị này cũng cho biết lô xe về không nhiều, "chỉ vài chiếc".

Ảnh: CubShop



