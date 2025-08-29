Xếp hàng xuyên trưa, khách "vét sạch" vàng nhẫn tại một tiệm lớn ở TP HCM
Nhiều người xếp hàng cả tiếng đồng hồ nhưng vừa tới lượt thì hết cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn trong ngày giá vàng lập đỉnh.
Ngày 29-8, giá vàng trong nước tiếp tục ghi nhận đà tăng nóng. Lúc 15 giờ, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn được giao dịch ở mức 127,8 triệu đồng/lượng, bán ra 129,3 triệu đồng/lượng - tăng 400.000 đồng so với buổi sáng. Chỉ trong 2 ngày, giá vàng tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, giá mua bán lần lượt là 122 - 123,5 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng so với buổi sáng.
Người dân xếp hàng chờ mua vàng ở TP HCM trưa 29-8
Giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh lịch sử, không chỉ do ảnh hưởng giá thế giới mà còn bởi nguồn cung trong nước khan hiếm. Bất chấp giá vàng lập đỉnh, người dân vẫn xếp hàng mua. Khi vàng miếng SJC không còn, nhiều người chuyển sang mua vàng nhẫn và cũng "vét sạch" loại vàng này.
Tình trạng xếp hàng mua vàng không chỉ xảy ra ở Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) những ngày qua, mà còn ở một số công ty khác, như Công ty Mi Hồng.
Một số hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận tại cửa hàng của Công ty Mi Hồng trưa nay, tại TP HCM:
