Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xếp hàng xuyên trưa, khách "vét sạch" vàng nhẫn tại một tiệm lớn ở TP HCM

29-08-2025 - 22:14 PM | Sống

Xếp hàng xuyên trưa, khách "vét sạch" vàng nhẫn tại một tiệm lớn ở TP HCM

Nhiều người xếp hàng cả tiếng đồng hồ nhưng vừa tới lượt thì hết cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn trong ngày giá vàng lập đỉnh.

Ngày 29-8, giá vàng trong nước tiếp tục ghi nhận đà tăng nóng. Lúc 15 giờ, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn được giao dịch ở mức 127,8 triệu đồng/lượng, bán ra 129,3 triệu đồng/lượng - tăng 400.000 đồng so với buổi sáng. Chỉ trong 2 ngày, giá vàng tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, giá mua bán lần lượt là 122 - 123,5 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng so với buổi sáng.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng ở TP HCM trưa 29-8

Giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh lịch sử, không chỉ do ảnh hưởng giá thế giới mà còn bởi nguồn cung trong nước khan hiếm. Bất chấp giá vàng lập đỉnh, người dân vẫn xếp hàng mua. Khi vàng miếng SJC không còn, nhiều người chuyển sang mua vàng nhẫn và cũng "vét sạch" loại vàng này. 

Tình trạng xếp hàng mua vàng không chỉ xảy ra ở Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) những ngày qua, mà còn ở một số công ty khác, như Công ty Mi Hồng.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận tại cửa hàng của Công ty Mi Hồng trưa nay, tại TP HCM: 

Xếp hàng xuyên trưa, khách "vét sạch" vàng nhẫn tại một tiệm lớn ở TP HCM- Ảnh 1.

Tại cửa hàng vàng Mi Hồng ở TP HCM, người dân xếp hàng dài chờ mua vàng nhẫn, sau khi vàng miếng SJC được thông báo không còn hàng để bán. Mỗi khách được mua 1 chỉ vàng nhẫn, với giá hiện tại là 123,5 triệu đồng/lượng

Xếp hàng xuyên trưa, khách "vét sạch" vàng nhẫn tại một tiệm lớn ở TP HCM- Ảnh 2.

Nhiều người cho biết chờ 1-2 giờ nhưng khi tới lượt thì nhân viên cửa hàng thông báo hết vàng nhẫn, sẽ bán lại khi nào có hàng. Một số người cho biết phải "đi tới đi lui" vài lần mới mua được 1 chỉ vàng nhẫn trơn

Xếp hàng xuyên trưa, khách "vét sạch" vàng nhẫn tại một tiệm lớn ở TP HCM- Ảnh 3.

Nhân viên cửa hàng vàng Mi Hồng cho hay nhiều ngày nay, ngày nào khách cũng tới rất đông chờ mua vàng miếng SJC hoặc vàng nhẫn. Mỗi người được mua 1 chỉ vàng nhẫn/ngày. Nếu muốn mua tiếp, khách sẽ phải quay lại xếp hàng vào hôm sau.

Xếp hàng xuyên trưa, khách "vét sạch" vàng nhẫn tại một tiệm lớn ở TP HCM- Ảnh 4.

Giữa trưa nắng, nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt. Ông Hoàng Minh (ngụ phường Gia Định) cho biết mất gần 2 giờ mới mua được 1 chỉ vàng nhẫn. Dù vậy, không ít người khi chờ tới lượt thì nhân viên thông báo hết vàng, đành phải về tay không.

Xếp hàng xuyên trưa, khách "vét sạch" vàng nhẫn tại một tiệm lớn ở TP HCM- Ảnh 5.

Bà Thanh Nga (ngụ phường Sài Gòn) cho biết khoảng nửa tháng trước, bà định mua vàng miếng SJC nhưng chần chừ. Nay tới cửa hàng vàng, bà chỉ mua được 1 chỉ vàng nhẫn trơn.

Xếp hàng xuyên trưa, khách "vét sạch" vàng nhẫn tại một tiệm lớn ở TP HCM- Ảnh 6.

Giá vàng trong nước liên tục đi lên những ngày qua và nhiều người tiếp tục xếp hàng mua

Xếp hàng xuyên trưa, khách "vét sạch" vàng nhẫn tại một tiệm lớn ở TP HCM- Ảnh 7.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, nhân viên cửa hàng vàng thông báo tạm thời hết cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn trơn

Có tiền tỷ đem mua vàng, người đàn ông “mất ăn mất ngủ” mấy tháng và cái kết



Theo Thái Phương

NLĐ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người già, trẻ nhỏ, người chưa nâng cấp VNeID cấp 2 nhận 100.000 đồng quà Tết Độc lập bằng cách nào?

Người già, trẻ nhỏ, người chưa nâng cấp VNeID cấp 2 nhận 100.000 đồng quà Tết Độc lập bằng cách nào? Nổi bật

CLIP: Robot "made in Việt Nam" chuẩn Hoa hậu thân thiện, 1 ông chú tiến đến làm hành động bất ngờ

CLIP: Robot "made in Việt Nam" chuẩn Hoa hậu thân thiện, 1 ông chú tiến đến làm hành động bất ngờ Nổi bật

Bà mẹ treo thưởng căn hộ ở trung tâm Thượng Hải để tìm con trai bị bắt cóc 26 năm trước

Bà mẹ treo thưởng căn hộ ở trung tâm Thượng Hải để tìm con trai bị bắt cóc 26 năm trước

21:54 , 29/08/2025
Loạt xe rẽ trái sai quy định, đè vạch mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Loạt xe rẽ trái sai quy định, đè vạch mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

21:39 , 29/08/2025
3 số điện thoại tuyệt đối không nghe máy, không kết bạn Zalo

3 số điện thoại tuyệt đối không nghe máy, không kết bạn Zalo

21:20 , 29/08/2025
Điểm “đắt giá” nhất của "cô bộ đội chân dài" Ngô Lâm Phương

Điểm “đắt giá” nhất của "cô bộ đội chân dài" Ngô Lâm Phương

21:07 , 29/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên