Xôn xao hình ảnh bé trai ở Hà Nội bị đánh tím mặt, phụ huynh phẫn nộ tố đích danh giáo viên

12-09-2025 - 20:15 PM | Sống

Xôn xao hình ảnh bé trai ở Hà Nội bị đánh tím mặt, phụ huynh phẫn nộ tố đích danh giáo viên

Trước tố cáo từ phía gia đình học sinh, đại diện trung tâm này đã lên tiếng.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một phụ huynh kèm hình ảnh bé trai với hai bên má bầm tím, in hằn dấu tay. Theo chia sẻ, cháu bé Phan T.A (sinh năm 2021) bị chính giáo viên tại trung tâm can thiệp sớm bạo hành.

"Đã có rất nhiều vụ bạo hành trẻ em khiến ai cũng xót xa, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày chuyện này lại rơi vào chính con cháu mình. Ngay lúc này, gia đình thật sự bối rối và thương con vô cùng. Con còn nói bị cô đánh xong chườm đá lạnh. Cô bảo không có camera, nghĩa là cố tình lôi cháu tôi vào phòng rồi tác động vật lý đến mức như vậy. Con còn nói bị đánh nhiều lần", phụ huynh nghẹn ngào chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, bà T., bà ngoại của bé T.A cho biết:

Sự việc xảy ra chiều 11/9/2025, khi bố mẹ đến đón con tại một trung tâm can thiệp sớm trên phố Lạc Trung, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Thấy trên mặt bé có nhiều vết lằn đỏ bất thường, gia đình lập tức nghi ngờ con bị bạo hành và yêu cầu gặp trực tiếp giáo viên phụ trách để làm rõ.

Hình ảnh bé trai với hai bên má bầm tím, in hằn dấu tay được gia đình chia sẻ

Trong đoạn ghi âm cuộc trao đổi được gia đình cung cấp, ban đầu cô giáo giải thích rằng bé T.A bị bạn cùng lớp đánh trong lúc giành đồ chơi. Khi bố mẹ em phản ứng, cho rằng vết thương không thể do trẻ con gây ra và đòi gặp gia đình đứa trẻ kia, cô giáo thừa nhận đã không kiềm chế được.

"Trong lúc hai bạn giằng co, bạn A. đánh bạn Tr., bạn Tr. đau quá nên đánh lại. Lúc đó cô bị sốc, không kiềm chế được nên đã đánh cháu vào má. Cô xin lỗi bố mẹ, nếu có gì cô sẽ là người đưa cháu đi khám", cô giáo nói.

Tuy nhiên, khi người mẹ phản biện rằng một cái tát không thể để lại dấu vết nặng nề như vậy, cô giáo lại đưa ra lời giải thích khác: "Do chườm đá nên bị đỏ".

Phía trung tâm nói gì?

Bà T. cho biết thêm, cháu T.A học ở trung tâm này được gần một năm. Trước đây, có vài lần cháu đi học về tai đỏ, sưng như bị véo, nhưng gia đình nghĩ không quá nghiêm trọng nên bỏ qua. Lần này là nặng nề nhất, không thể chấp nhận.

Lo lắng cho sự an toàn của con và những trẻ khác, gia đình đã làm đơn đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện cơ sở này, từ giấy phép hoạt động, bằng cấp chuyên môn của giáo viên đến cả vấn đề an toàn thực phẩm. "Gia đình sẽ làm đủ trình tự để đơn đến tận nơi phải giải quyết, tránh những em học sinh khác cũng gặp tình trạng tương tự", bà T. khẳng định.

Chúng tôi đã liên hệ với đại diện trung tâm để xác minh. Người này cho biết trung tâm đã nắm được phản ánh của phụ huynh và hiện "đang trong quá trình giải quyết với công an và gia đình". Vị này nói ngắn gọn: "Có gì cứ chờ kết quả bên phía trung tâm" rồi cúp máy.

Theo Bảo Tín

Phụ nữ số

