Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuân Son "quẩy" nhạc Sơn Tùng MTP, mừng rỡ ngày trở lại tuyển Việt Nam

11-11-2025 - 21:35 PM | Lifestyle

Xuân Son "quẩy" nhạc Sơn Tùng MTP, mừng rỡ ngày trở lại tuyển Việt Nam

Xuân Son nhún nhảy theo nhạc ngày hội quân với đội tuyển Việt Nam.

Sáng 11/11, đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân tại Việt Trì (Phú Thọ) để chuẩn bị cho trận gặp Lào trong khuôn khổ lượt về bảng F – vòng loại cuối Asian Cup 2027. Buổi tập đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có sự góp mặt đầy đủ của các tuyển thủ, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Sơn sau gần một năm vắng bóng vì chấn thương.

Tiền đạo sinh năm 1997 từng là người hùng trong chiến thắng 3-2 của tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 ngay trên sân Việt Trì. Cú đúp bàn thắng của Xuân Sơn khi đó đã giúp đội tuyển tạo lợi thế lớn trước trận lượt về. Tuy nhiên, ngay sau giải đấu, anh gặp chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn, bỏ lỡ nhiều đợt tập trung của đội tuyển quốc gia.

Ngày trở lại Xuân Son được vợ đưa đến tận nơi ở của đội tuyển, tiền đạo nhập tịch còn thoải mái nhún nhảy theo bài nhạc của ca sĩ Sơn Tùng MTP trước khi chia tay vợ để tập trung cùng các đồng đội.

Niềm vui của Nguyễn Xuân Son 

Xuân Son

Xuân Son

Xuân Son lên tập trung với tuyển Việt Nam

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Phú Thọ khoảng 4 ngày trước khi di chuyển sang Lào vào ngày 15/11. Tại đây, HLV Kim Sang Sik cùng ban huấn luyện sẽ có thêm thời gian để đánh giá phong độ và thể lực của các cầu thủ, đặc biệt là Xuân Sơn, cầu thủ vừa mới bình phục chấn thương. Đội ngũ y tế cũng sẽ theo dõi sát sao tình trạng của anh trước khi đưa ra quyết định về việc có sử dụng ở trận gặp Lào hay không.

Công ty của Mỹ Tâm cảnh báo khẩn ngay trong đêm

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thêm 1 mỹ nhân Việt công khai ảnh cưới với thiếu gia tập đoàn lớn!

Thêm 1 mỹ nhân Việt công khai ảnh cưới với thiếu gia tập đoàn lớn! Nổi bật

Anh trai chồng Đỗ Mỹ Linh khoe phòng gym riêng hoành tráng trong dinh thự trăm tỷ nhà bầu Hiển

Anh trai chồng Đỗ Mỹ Linh khoe phòng gym riêng hoành tráng trong dinh thự trăm tỷ nhà bầu Hiển Nổi bật

Túi mới nhất của Chanel khiến MXH bùng nổ, dân tình khẩn thiết đòi "bản dupe"

Túi mới nhất của Chanel khiến MXH bùng nổ, dân tình khẩn thiết đòi "bản dupe"

21:32 , 11/11/2025
Vai diễn đáng quên của Doãn Quốc Đam

Vai diễn đáng quên của Doãn Quốc Đam

21:23 , 11/11/2025
Cận cảnh đôi giày cưới trị giá hơn 30 triệu của Đỗ Hà: Cách cô dâu thể hiện sự tinh tế với chồng doanh nhân

Cận cảnh đôi giày cưới trị giá hơn 30 triệu của Đỗ Hà: Cách cô dâu thể hiện sự tinh tế với chồng doanh nhân

21:15 , 11/11/2025
Xuân Son nói gì?

Xuân Son nói gì?

21:07 , 11/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên