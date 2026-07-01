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Xuất hiện công ty 'lạ', liên tục đề xuất đầu tư cao tốc 36.000 tỷ đồng nối Vành đai 5 Thủ đô và cao tốc 15.000 tỷ ở Hà Giang

| | Doanh nghiệp

Xuất hiện công ty 'lạ', liên tục đề xuất đầu tư cao tốc 36.000 tỷ đồng nối Vành đai 5 Thủ đô và cao tốc 15.000 tỷ ở Hà Giang

Theo đề xuất, dự án có chiều dài khoảng 49 km, đi qua địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, được đầu tư với quy mô 6 làn xe. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 36.000 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Việt Thành vừa có văn bản gửi Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Hồ Chí Minh đoạn từ nút giao IC9 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Đề xuất cho tuyến cao tốc 36.000 tỷ đồng﻿

Theo đề xuất, dự án có chiều dài khoảng 49 km, đi qua địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, được đầu tư với quy mô 6 làn xe. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 36.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp kiến nghị cơ cấu nguồn vốn gồm khoảng 12.000 tỷ đồng theo hợp đồng BOT, khoảng 13.000 tỷ đồng theo hợp đồng BT thông qua quỹ đất đối ứng để thực hiện các dự án khác và khoảng 11.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Tập đoàn Việt Thành đánh giá, đoạn tuyến này giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện tuyến đường Hồ Chí Minh - một trong những trục giao thông chiến lược khu vực Tây Bắc, đồng thời tăng cường kết nối với các tuyến cao tốc như Nội Bài - Lào Cai, Tuyên Quang - Phú Thọ và Việt Trì - Hòa Bình.

Trước đó, vào tháng 5, Việt Thành và đơn vị thành viên là CTCP Bất động sản Vương Cường từng đề xuất xây dựng đường kết nối cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang với xã Nà Hang, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng theo phương thức PPP.﻿

﻿Bên cạnh đó, công ty này đề xuất đầu tư một số dự án du lịch khu vực lòng hồ sinh thái Nà Hang - Lâm Bình như: khu nghỉ dưỡng resort 5 sao, sân golf 36 lỗ, cáp treo ngắm cảnh, khu đô thị sinh thái, trung tâm thương mại, khu bảo tồn và các dự án du lịch trải nghiệm… Tổng diện tích dự kiến khoảng 9.500ha, trong đó có 8.000 ha thuê diện tích rừng, dịch vụ thương mại.

Chân dung Tập đoàn Việt Thành﻿

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, CTCP Tập đoàn Việt Thành được thành lập vào tháng 11/2025, có trụ sở tại đường Võ Chí Công, phường Tây Hồ, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Đỗ Đại Dương.

Vốn điều lệ của công ty là 6.000 tỷ đồng do 3 cổ đông sáng lập bao gồm CTCP Tập đoàn Vương Cường (40% cổ phần), CTCP cảng biển Đạt Phước Vi (30% cổ phần), CTCPđầu tư năng lượng Bamboo Việt Thành (30% cổ phần).

Việt Thành đăng ký ngành nghề kinh doanh chính trong lĩnh vực dịch vụ trung gian bất động sản. Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, doanh nghiệp này chưa ghi nhận dự án quy mô lớn hay các công trình trọng điểm đã triển khai.

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Thu Phương

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