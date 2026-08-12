YouTube thay đổi chính sách kiếm tiền

YouTube vừa công bố loạt thay đổi lớn đối với Chương trình Đối tác YouTube (YouTube Partner Program - YPP), đánh dấu đợt điều chỉnh đáng chú ý đầu tiên kể từ năm 2018. Các thay đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/2/2027, tập trung vào cơ chế chia sẻ doanh thu từ YouTube Shorts, điều kiện tham gia YPP và mở rộng gói đăng ký Premium Lite.

Theo YouTube, những điều chỉnh mới được đưa ra nhằm đảm bảo chương trình tiếp tục hỗ trợ hiệu quả cho các nhà sáng tạo nội dung trong bối cảnh nền kinh tế sáng tạo ngày càng phát triển.

Mở rộng Premium Lite, nhà sáng tạo được chia doanh thu từ người dùng đăng ký

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc YouTube mở rộng gói Premium Lite tới toàn bộ các thị trường đang có YouTube Premium, bao gồm Việt Nam.

(Ảnh: YouTube)

Premium Lite là gói thuê bao cung cấp trải nghiệm xem ít gián đoạn hơn, đồng thời hỗ trợ các tính năng như xem ngoại tuyến và phát trong nền đối với phần lớn nội dung trên nền tảng.

YouTube cho biết doanh thu từ các gói thuê bao sẽ được đưa vào các quỹ phân bổ riêng. Trong đó, 30% doanh thu ròng từ gói Premium và 60% doanh thu ròng từ gói Premium Lite sẽ được dùng để chi trả cho các nhà sáng tạo. Việc phân bổ được tính toán dựa trên thời lượng xem và lượt xem của người đăng ký.

Sau khi phân bổ vào quỹ, các nhà sáng tạo nội dung video dài sẽ nhận 55% doanh thu, trong khi nhà sáng tạo Shorts nhận 45%.

Nền tảng này cũng cho biết người dùng đăng ký Premium thường mang lại mức doanh thu cao hơn so với người xem nội dung có quảng cáo, qua đó giúp gia tăng nguồn thu cho các đối tác sáng tạo.

YouTube Shorts áp dụng ngưỡng 10 triệu lượt xem trong 90 ngày

Bên cạnh Premium Lite, YouTube cũng thay đổi cách thức chia sẻ doanh thu đối với Shorts.

Từ ngày 1/2/2027, các kênh muốn nhận doanh thu quảng cáo và doanh thu từ thuê bao trên Shorts phải đạt tối thiểu 10 triệu lượt xem Shorts hợp lệ trong vòng 90 ngày gần nhất.

(Ảnh: YouTube)

Những kênh chưa đạt ngưỡng này vẫn được duy trì tư cách thành viên YPP và tiếp tục kiếm tiền từ video dài nếu đáp ứng các điều kiện hiện hành. Tính năng chia sẻ doanh thu từ Shorts sẽ tự động được kích hoạt trở lại khi kênh vượt mốc 10 triệu lượt xem.

Theo YouTube, thay đổi này nhằm ghi nhận tốt hơn những nhà sáng tạo có khả năng tạo ra các cuộc thảo luận và thúc đẩy mức độ tương tác trên nền tảng. Công ty cho biết phần lớn các nhà sáng tạo đang có nguồn thu ổn định từ Shorts sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể.

Song song với đó, YouTube cho biết sẽ triển khai thêm nhiều chương trình tạo thu nhập ngoài quảng cáo. Các hình thức mới bao gồm tiền thưởng từ YouTube Shopping, các ưu đãi hợp tác thương hiệu và những chương trình khuyến khích dành cho nhà sáng tạo có khả năng khởi tạo xu hướng mới. Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới.

Tăng mạnh điều kiện tham gia YPP đối với nhà sáng tạo mới

YouTube cũng điều chỉnh ngưỡng tham gia YPP đối với các nhà sáng tạo đăng ký mới.

Cụ thể, từ năm 2027, các kênh muốn tham gia chương trình chia sẻ doanh thu từ quảng cáo và Premium sẽ phải đạt ít nhất 8.000 giờ xem hợp lệ trong vòng 365 ngày gần nhất hoặc 20 triệu lượt xem Shorts hợp lệ trong 90 ngày gần nhất.

Các điều kiện liên quan đến tính năng nhận hỗ trợ từ người hâm mộ và YouTube Shopping hiện vẫn được giữ nguyên.

YouTube nhấn mạnh các thay đổi này chỉ áp dụng với những nhà sáng tạo đăng ký YPP mới sau thời điểm chính sách có hiệu lực. Những kênh đã tham gia chương trình trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

(Ảnh: YouTube)

(Ảnh: YouTube)

Theo nền tảng này, việc điều chỉnh chính sách diễn ra trong bối cảnh YouTube đang ghi nhận hơn 200 tỷ lượt xem Shorts mỗi ngày và hơn 1 tỷ giờ xem trên TV mỗi ngày trên phạm vi toàn cầu. Công ty cho rằng những thay đổi mới sẽ giúp tăng nguồn lực để đầu tư vào các chương trình hỗ trợ nhà sáng tạo, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội kiếm tiền ngoài mô hình quảng cáo truyền thống.