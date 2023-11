1 loại quả xù xì được xem là “thuốc” hạ đường huyết tự nhiên, cứu tinh của người giảm cân: Rất sẵn ở chợ Việt

Có nguồn gốc từ Indonesia, quả mây Thái có vẻ ngoài xù xì, gai góc. Tuy nhiên, phía trong lớp vỏ không được bắt mắt đó là phần thịt có màu trắng ngà hoặc ngả vàng bọc lấy phần hạt cứng màu nâu nhạt. Loại quả này gây “nghiện” với nhiều người bởi vị chua chua, ngọt ngọt kèm theo hương vị núi rừng đặc biệt.



Không chỉ có vậy, mây Thái còn cung cấp dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất vô cùng dồi dào. Theo tờ Health Benefits Times, trong 100g mây Thái cung cấp 3,9mg sắt; 0,2mg vitamin B2; 8,4mg vitamin C; 12,1g carbohydrate; 38mg canxi; 18mng phốt pho...

Đáng nói, quả mây Thái có chứa nhiều Beta-Carotene, đây là chất chống oxy hóa mạnh và có tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch, đột quỵ và thậm chí cả ung thư. Ngoài ra, loại quả này còn chứa Beta-Carotene gấp 5 lần so với dưa hấu, xoài và gấp 3 lần so với ổi.

Nếu sử dụng loại quả này thường xuyên, bạn sẽ được hưởng một số lợi ích sau:

Tốt cho dạ dày

Mây Thái là một trong những loại trái cây giàu chất dinh dưỡng bao gồm canxi, tannin, saponin, flavonoid và beta-carotene.

Tanin trong loại quả này giúp chống tiêu chảy. Ngoài ra, nó còn điều trị chứng khó tiêu dạ dày. Tốt hơn là sử dụng cả lớp biểu bì của nó để ngăn ngừa táo bón, vì trong lớp biểu bì này có chứa khá nhiều chất xơ.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Phơi khô vỏ mây và sử dụng để pha trà sẽ giúp tái tạo tế bào ở tuyến tuỵ, từ đó kiểm soát được bệnh tiểu đường. Ngoài ra, nó cũng chứa pterostilbene là một chất làm giảm đường huyết.

Do đó, việc sử dụng thường xuyên trái cây này trong chế độ ăn uống của bạn khá có lợi cho việc hạ thấp mức đường huyết.

Một nghiên cứu của được đăng trên Tạp chí Y học Nhiệt đới châu Á Thái Bình Dưỡng cũng cho rằng giấm được chiết xuất từ quả mây sẽ chứa hàm lượng polyphenol cao, có tác dụng trong việc giảm đường trong máu.

Tăng cường sức khoẻ tim mạch

Mây Thái bao gồm lượng kali giúp tim khỏe mạnh. Lượng chất chống oxy hóa và khoáng chất cao giữ cho hệ thống tim mạch hoạt động hiệu quả và giúp điều hòa nước trong cơ thể.

Hỗ trợ giảm cân

Khoa Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng, Đại học Minnesota (Mỹ) đã thực hiện một nghiên cứu cho thấy quả mây Thái có tác dụng tích cực trong việc giảm cân. Bởi vì loại quả này có chứa hàm lượng chất xơ cao, rất lý tưởng để tăng cảm giác no và ngăn ngừa việc ăn vặt quá nhiều. Điều này cũng cải thiện hiệu quả tiêu hóa và loại bỏ các triệu chứng táo bón, đầy hơi và chuột rút.

Tốt cho làn da

Hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy tự nhiên trong quả mây mang đến cho bạn làn da trở nên căng mịn và được trẻ hóa. Đặc biệt, vitamin C sẽ giúp da trở nên tươi sáng và sản sinh collagen giúp da không bị chảy xệ.

Tăng cường sức khoẻ

Hàm lượng dinh dưỡng phong phú của mây Thái bao gồm các vitamin và khoáng chất quan trọng giúp duy trì các chức năng cơ thể thích hợp.

Chất chống oxy hóa giúp chống lại thiệt hại cho các tế bào và mô, ngăn cơ thể khỏi tác hại gây ung thư. Tiêu thụ thường xuyên trái cây này trong chế độ ăn uống của bạn giúp giảm nguy cơ hình thành bệnh trĩ.

Cải thiện thị lực

Quả mây chứa hàm lượng vitamin A và nhóm beta carotene rất cao. Sự kết hợp của hai hợp chất này giúp tăng cường sức khỏe và cải thiện thị lực, giúp đôi mắt luôn sáng khỏe.

3 loại trái cây khác quen thuộc với người Việt cũng giúp kiểm soát đường huyết

Đào

Quả đào rất ngon, nhiều chất xơ, thân thiện với bệnh tiểu đường. Đào giàu vitamin C, vitamin A và kali.

Hợp chất hoạt tính sinh học có trong quả đào cũng có thể chống lại bệnh béo phì và các vấn đề liên quan đến sức khỏe do bệnh tiểu đường gây ra.

Ăn đào thường xuyên cũng có thể giúp giảm viêm, tăng cường sức khỏe miễn dịch và cải thiện tiêu hóa.

Táo

Giàu chất xơ, nhiều chất dinh dưỡng và ít fructose, táo là một loại trái cây tuyệt vời khác mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình.

Cung cấp cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, táo có thể giúp ngăn ngừa táo bón và giúp bạn no lâu hơn.

Chất xơ cũng làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường. Điều đó có nghĩa là đường đi vào máu từ từ và không làm tăng đột biến lượng đường trong máu.

Ổi

Ít calo và giàu chất xơ, ổi có thể được tiêu hóa chậm và hấp thụ từ từ bởi các tế bào. Nó không làm tăng lượng đường trong máu như các loại trái cây khác. Ổi cũng có lượng vitamin C gấp 4 lần so với cam. Bên cạnh đó, ổi cũng có hàm lượng natri thấp và hàm lượng kali cao. Những chất dinh dưỡng này cũng có lợi trong việc tăng cường khả năng miễn dịch và giảm nguy cơ phát triển các bệnh mạn tính, theo Times of India.

Tổng hợp