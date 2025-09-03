1 loại rau rừng Việt Nam có nhiều, được ví như "nhân sâm châu Á”: Từng mọc đầy trên đất không ai quan tâm vì mùi vị lạ, nay là kho dinh dưỡng nhiều người mê

Trong tự nhiên có nhiều loài thực vật mọc dại ven đường hay trên núi vốn ít người quan tâm. Nhưng khi công dụng của chúng đối với sức khỏe được biết đến, nhiều loại cây đã trở thành “báu vật” được tìm kiếm. Chồi gừng Myoga, hay còn gọi là gừng Nhật Bản chính là một ví dụ điển hình.

Đây là loại cây thuộc họ Gừng (Zingiberaceae), sống lâu năm, có hình dáng là những chồi non mọc từ cuống hoa dưới lòng đất. Chồi gừng Myoga còn được gọi bằng nhiều tên khác như gừng núi, gừng đồng, gừng hoang dã. Cây được phân bố ở nhiều nước Đông Bắc Á, Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam.

Tại Trung Quốc, Myoga mọc tự nhiên ở vùng nông thôn, sườn núi, đặc biệt là những nơi ẩm ướt, khí hậu mát mẻ và mưa nhiều ở phía nam. Ở Việt Nam, loại rau rừng này có mặt nhiều ở vùng núi Tây Bắc, được đồng bào Mông gọi là “Chí Cống”.

Hương vị đặc trưng, khó lẫn

Điểm đặc biệt của Myoga là mùi vị vừa lạ vừa mạnh. Nhiều người ví loại rau này giống như sầu riêng hay đậu hũ thối. Nghĩa là người yêu thích thì vô cùng say mê, còn ai không hợp thì rất khó ăn. Chính vì mùi vị đặc trưng đó mà trong một thời gian dài, ở Trung Quốc, chồi gừng Myoga không được coi trọng. Chúng mọc nhiều, giá rẻ, ít ai chú ý.

Tuy nhiên, khi những lợi ích dinh dưỡng và dược liệu của Myoga được nghiên cứu, loại rau rừng này nhanh chóng thay đổi vị thế. Tại Nhật Bản, Myoga được đánh giá rất cao, đến mức người dân nơi đây ví nó như một loại “nhân sâm châu Á” vì giá trị đối với sức khỏe.

“Kho dinh dưỡng” cho sắc đẹp và sức khỏe

Một trong những lý do khiến phụ nữ Nhật đặc biệt ưa chuộng chồi gừng Myoga là khả năng làm đẹp da. Loại rau này chứa nhiều axit amin, protein và vitamin C – những thành phần quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng, giữ ẩm, chống lão hóa.

Vitamin C cùng các chất chống oxy hóa trong Myoga còn thúc đẩy sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi của da, làm giảm nếp nhăn và đốm nâu, nhờ vậy mang lại làn da mịn màng, trẻ trung. Đây cũng là lý do Myoga được ví như “thần dược nhan sắc” tự nhiên của người Nhật.

Hỗ trợ giảm cân và tốt cho tim mạch

Không chỉ dừng lại ở công dụng làm đẹp, Myoga còn giúp kiểm soát cân nặng. Trong thành phần loại rau này có nhiều chất xơ, flavonoid và các hợp chất chống oxy hóa. Chúng có tác dụng điều hòa nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời giảm cholesterol và chất béo trong máu.

Ngoài ra, Myoga còn chứa Alpha Pinene – hợp chất tạo nên mùi hương đặc trưng. Chất này có khả năng kích thích tiết mồ hôi, thúc đẩy trao đổi chất, giúp cơ thể tiêu hao năng lượng hiệu quả hơn. Nhờ vậy, ăn Myoga không chỉ ngon miệng mà còn góp phần kiểm soát cân nặng, phòng tránh tích tụ mỡ thừa.

Nhiều lợi ích khác cho sức khỏe

Chồi gừng Myoga còn được đánh giá cao về dược tính. Loại rau này chứa nhiều vitamin, nguyên tố vi lượng và các axit amin cần thiết cho cơ thể. Ăn Myoga thường xuyên giúp dễ tiêu hóa, cải thiện chức năng dạ dày, hạn chế táo bón và bồi bổ sức khỏe.

Đặc biệt, lượng kali dồi dào trong Myoga giúp thúc đẩy đào thải natri, từ đó hỗ trợ hạ huyết áp. Kali cũng cải thiện lưu lượng máu, giảm tình trạng sưng tấy, nhất là khi cơ thể bị tích nước.

Với những công dụng đa dạng, từ dưỡng nhan, hỗ trợ giảm cân, tốt cho tiêu hóa đến điều hòa huyết áp, không khó hiểu khi Myoga được xem như “rau - thuốc” quý.

Nếu như trước đây, Myoga mọc đầy rẫy trên đất, ít ai quan tâm thì nay, khi giá trị của nó được công nhận, loại rau này đã trở thành mặt hàng được chú trọng. Ở Trung Quốc, Myoga đã được đưa vào nuôi trồng có kế hoạch, thậm chí còn được xuất khẩu. Tại Nhật Bản, Myoga từ lâu đã là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực. Loài rau này thường dùng làm topping cho mì, sushi, hoặc chế biến cùng hải sản để tạo hương vị thanh mát, đặc trưng.

Ở Việt Nam, dù chưa phổ biến rộng rãi, Myoga vẫn được đồng bào vùng núi khai thác để làm thực phẩm. Ngày nay, chồi gừng Myoga không chỉ được coi là món ăn lạ miệng mà còn là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Người tiêu dùng có thể cân nhắc đưa loại rau rừng này vào thực đơn hằng ngày, vừa để đổi vị, vừa bổ sung thêm nguồn dưỡng chất quý giá.

(Tổng hợp)