Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

13 triệu lượt xem, 200 video: Chiến dịch tuyên truyền an toàn mạng ghi dấu ấn

08-08-2025 - 09:09 AM | Kinh tế số

Tính đến 8-2025, tính năng bảo vệ của Google Play đã chặn gần 7 triệu lượt cài đặt các ứng dụng nghi có mã độc trên 1,6 triệu thiết bị Android

Nhân Ngày An ninh mạng Việt Nam, Google và Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) công bố kết quả bước đầu của chiến dịch tuyên truyền “Phòng chống lừa đảo trực tuyến - An toàn hơn cùng Bộ Công an và Google”, khởi động từ tháng 6 năm nay.

13 triệu lượt xem, 200 video: Chiến dịch tuyên truyền an toàn mạng ghi dấu ấn- Ảnh 1.

Chỉ sau hơn một tháng triển khai, chiến dịch đã tạo hiệu ứng tích cực khi thu hút gần 200 video từ các nhà sáng tạo nội dung, đạt hơn 13 triệu lượt xem và gần 500.000 lượt tương tác.

Các gương mặt quen thuộc như Tài Xài Tech, Spiderum, ToyStation, Khương Dừa, Color Man, Linh Barbie... đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phòng chống lừa đảo đến hàng triệu người theo dõi.

Ngoài nội dung truyền thông, chiến dịch cũng phát hành Cẩm nang chung tay phòng chống lừa đảo trực tuyến, trình bày toàn diện tình hình lừa đảo online tại Việt Nam, các hình thức phổ biến và cách phòng tránh. Bên cạnh đó, chuỗi 8 video giáo dục với sự tham gia của các chuyên gia từ Google và Bộ Công an đã giúp người dân nhận diện 7 dạng lừa đảo thường gặp, đi kèm các lời khuyên thiết thực.

Theo ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, chiến dịch này là minh chứng cho hiệu quả của cách tiếp cận lấy cộng đồng làm trung tâm, kết hợp giữa công nghệ, truyền thông và giáo dục để bảo vệ người dùng trước các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi.

Về mặt công nghệ, Google tiếp tục củng cố các giải pháp bảo mật. Đến đầu tháng 8, tính năng bảo vệ của Google Play đã ngăn gần 7 triệu lượt cài đặt ứng dụng độc hại trên hơn 1,6 triệu thiết bị Android tại Việt Nam. Khoảng 72% người dùng Android cũng cho biết họ cảm thấy tự tin vào khả năng bảo vệ của thiết bị khỏi phần mềm độc hại.

Song song đó, Google cũng phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam triển khai sáng kiến "Huy hiệu ứng dụng Chính phủ", giúp người dùng dễ dàng nhận diện hơn 110 ứng dụng chính thức, tránh rơi vào bẫy giả mạo. Đây là một phần trong sáng kiến “An toàn hơn cùng Google” – chương trình dài hạn hướng đến các nhóm người dùng đa dạng như trẻ em, người cao tuổi...

Đáng chú ý, Việt Nam hiện là quốc gia đầu tiên hợp tác với Google để đưa ra tính năng đánh dấu “Ứng dụng Chính phủ chính thức” trên Google Play. Điều này cho thấy vai trò tiên phong của Việt Nam trong hợp tác công nghệ về an toàn số.

Chiến dịch "Phòng chống lừa đảo trực tuyến - An toàn hơn cùng Bộ Công an và Google" không chỉ thúc đẩy nhận thức cộng đồng, mà còn củng cố hệ sinh thái số an toàn, lành mạnh và bền vững. Google và Bộ Công an cam kết tiếp tục mở rộng sáng kiến, mang lại cho người dân Việt Nam các công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin tham gia và phát triển trong môi trường số.

Link tải Cẩm nang trực tuyến: Cẩm nang Chung tay phòng, chống lừa đảo Online.pdf

Link xem chuỗi video giáo dục trên kênh YouTube của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an): https://www.youtube.com/shorts/tFOWHy5e9ZE

Theo Lê Duy

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Instagram "đổi luật": Muốn livestream bắt buộc phải có 2 điều kiện này

Instagram "đổi luật": Muốn livestream bắt buộc phải có 2 điều kiện này Nổi bật

Starlink chưa nộp hồ sơ xin cấp phép triển khai dịch vụ Internet vệ tinh

Starlink chưa nộp hồ sơ xin cấp phép triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Nổi bật

Phá đường dây mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để lừa đảo trên không gian mạng

Phá đường dây mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để lừa đảo trên không gian mạng

08:31 , 08/08/2025
Cảnh giác với một loại tin nhắn: Đừng mở nếu không muốn mất tiền

Cảnh giác với một loại tin nhắn: Đừng mở nếu không muốn mất tiền

07:59 , 08/08/2025
Hacker nước ngoài tấn công điện thoại Android tại Việt Nam

Hacker nước ngoài tấn công điện thoại Android tại Việt Nam

07:21 , 08/08/2025
Vừa chuyển khoản thành công 100 triệu đồng, nam sinh 2000 ở Hà Nội lập tức đến công an trình báo

Vừa chuyển khoản thành công 100 triệu đồng, nam sinh 2000 ở Hà Nội lập tức đến công an trình báo

17:47 , 07/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên