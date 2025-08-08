13 triệu lượt xem, 200 video: Chiến dịch tuyên truyền an toàn mạng ghi dấu ấn

Nhân Ngày An ninh mạng Việt Nam, Google và Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) công bố kết quả bước đầu của chiến dịch tuyên truyền “Phòng chống lừa đảo trực tuyến - An toàn hơn cùng Bộ Công an và Google”, khởi động từ tháng 6 năm nay.

Chỉ sau hơn một tháng triển khai, chiến dịch đã tạo hiệu ứng tích cực khi thu hút gần 200 video từ các nhà sáng tạo nội dung, đạt hơn 13 triệu lượt xem và gần 500.000 lượt tương tác.

Các gương mặt quen thuộc như Tài Xài Tech, Spiderum, ToyStation, Khương Dừa, Color Man, Linh Barbie... đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phòng chống lừa đảo đến hàng triệu người theo dõi.

Ngoài nội dung truyền thông, chiến dịch cũng phát hành Cẩm nang chung tay phòng chống lừa đảo trực tuyến, trình bày toàn diện tình hình lừa đảo online tại Việt Nam, các hình thức phổ biến và cách phòng tránh. Bên cạnh đó, chuỗi 8 video giáo dục với sự tham gia của các chuyên gia từ Google và Bộ Công an đã giúp người dân nhận diện 7 dạng lừa đảo thường gặp, đi kèm các lời khuyên thiết thực.

Theo ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, chiến dịch này là minh chứng cho hiệu quả của cách tiếp cận lấy cộng đồng làm trung tâm, kết hợp giữa công nghệ, truyền thông và giáo dục để bảo vệ người dùng trước các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi.

Về mặt công nghệ, Google tiếp tục củng cố các giải pháp bảo mật. Đến đầu tháng 8, tính năng bảo vệ của Google Play đã ngăn gần 7 triệu lượt cài đặt ứng dụng độc hại trên hơn 1,6 triệu thiết bị Android tại Việt Nam. Khoảng 72% người dùng Android cũng cho biết họ cảm thấy tự tin vào khả năng bảo vệ của thiết bị khỏi phần mềm độc hại.

Song song đó, Google cũng phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam triển khai sáng kiến "Huy hiệu ứng dụng Chính phủ", giúp người dùng dễ dàng nhận diện hơn 110 ứng dụng chính thức, tránh rơi vào bẫy giả mạo. Đây là một phần trong sáng kiến “An toàn hơn cùng Google” – chương trình dài hạn hướng đến các nhóm người dùng đa dạng như trẻ em, người cao tuổi...

Đáng chú ý, Việt Nam hiện là quốc gia đầu tiên hợp tác với Google để đưa ra tính năng đánh dấu “Ứng dụng Chính phủ chính thức” trên Google Play. Điều này cho thấy vai trò tiên phong của Việt Nam trong hợp tác công nghệ về an toàn số.

Chiến dịch "Phòng chống lừa đảo trực tuyến - An toàn hơn cùng Bộ Công an và Google" không chỉ thúc đẩy nhận thức cộng đồng, mà còn củng cố hệ sinh thái số an toàn, lành mạnh và bền vững. Google và Bộ Công an cam kết tiếp tục mở rộng sáng kiến, mang lại cho người dân Việt Nam các công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin tham gia và phát triển trong môi trường số.

Link tải Cẩm nang trực tuyến: Cẩm nang Chung tay phòng, chống lừa đảo Online.pdf

Link xem chuỗi video giáo dục trên kênh YouTube của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an): https://www.youtube.com/shorts/tFOWHy5e9ZE