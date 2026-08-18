17 tuổi bỏ học, 25 tuổi thành tỷ phú tự thân trẻ nhất châu Âu

Ở tuổi 25, doanh nhân người Anh hiện là tỷ phú tự thân trẻ nhất châu Âu, trở thành trường hợp đáng chú ý trong làn sóng những người sáng lập công nghệ trẻ gây dựng khối tài sản khổng lồ nhờ AI.

Dacombe là người sáng lập hai công ty công nghệ: Olix - startup sản xuất chip AI có trụ sở tại London; và CoMind - công ty công nghệ theo dõi hoạt động não bộ mà anh thành lập năm 2017.

Theo Fortune, Olix là động lực chính giúp tài sản của Dacombe tăng mạnh gần đây. Công ty mới thành lập cách đây 2 năm đã tăng gấp ba lần giá trị kể từ tháng 2.

Đầu tháng này, Olix huy động được 312 triệu USD, nâng mức định giá công ty lên khoảng 3,3 tỷ USD.

Dacombe sở hữu khoảng 30% cổ phần Olix, đồng nghĩa giá trị phần vốn của anh sau vòng gọi vốn mới đã vượt ngưỡng 1 tỷ USD.

Một phần tài sản của Dacombe đến từ cổ phần tại CoMind. Anh sở hữu khoảng 12% công ty, sau khi CoMind huy động 102,5 triệu USD vào tháng 8 năm ngoái. Dacombe hiện vẫn điều hành doanh nghiệp này.

Hai công ty đã giúp tài sản của doanh nhân 25 tuổi tăng vọt trong thời gian ngắn.

Hành trình bước vào lĩnh vực công nghệ của Dacombe bắt đầu từ rất lâu trước khi anh trở thành tỷ phú.

Anh bắt đầu lập trình ứng dụng và xây dựng website khi mới 13 tuổi. Dacombe từng theo học tại trường Ashville College ở Bắc Yorkshire.

Tuy nhiên, Dacombe không nhìn thấy tương lai của mình trong hệ thống giáo dục truyền thống. Năm 17 tuổi, anh bỏ học để tập trung xây dựng CoMind và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Quyết định này sau đó đưa anh đến với Thiel Fellowship - chương trình có tính cạnh tranh cao do doanh nhân tỷ phú Peter Thiel thành lập. Chương trình này trao 250.000 USD cho các doanh nhân trẻ để phát triển công ty thay vì tiếp tục học đại học.

Thiel Fellowship trước đây từng hỗ trợ nhiều doanh nhân mà sau này họ xây dựng các doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la.

“Lợi thế của việc bắt đầu kinh doanh khi còn rất trẻ là sự ngây thơ. Bạn chưa có những ‘vết sẹo’ từ thất bại, vì vậy bạn cứ thử rất nhiều thứ. May mắn là một số trong đó đã thành công”, Dacombe nói với The Sunday Times.

AI tạo ra thế hệ tỷ phú trẻ mới

Thành công của Dacombe đến vào thời điểm AI đang định hình lại ngành công nghệ và tạo ra những khối tài sản khổng lồ cho các nhà sáng lập trẻ.

Dacombe hiện là một trong 11 tỷ phú tự thân dưới 30 tuổi trên toàn thế giới, và là một trong bốn người thuộc nhóm này sống ngoài Mỹ.

Cuộc đua trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới trước đây đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều doanh nhân công nghệ nổi tiếng.

Nhà đồng sáng lập Meta Mark Zuckerberg trở thành tỷ phú ở tuổi 23, trong khi đồng sáng lập Snapchat Evan Spiegel đạt cột mốc này ở tuổi 24.

Gần đây, một số doanh nhân trẻ trong lĩnh vực AI như Alexandr Wang của Scale AI và các nhà sáng lập Mercor, gồm Surya Midha, Brendan Foody và Adarsh Hiremath, cũng gia nhập hàng ngũ tỷ phú.

Những người sáng lập Mercor trở thành tỷ phú sau khi công ty đạt mức định giá 10 tỷ USD năm 2025.