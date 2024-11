2 thức uống căng tràn collagen giúp bà Becks sở hữu da căng bóng, dáng thon thả tuổi 50

Ở tuổi 50, Victoria Beckham vẫn luôn là biểu tượng sắc đẹp và thời trang nổi tiếng khắp thế giới. Gương mặt của bà dù có những thay đổi theo thời gian, nhưng làn da căng bóng, mịn màng vẫn là điều khiến không ít người phải ngưỡng mộ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Net-A-Porter, bà tiết lộ thói quen uống giấm táo và nước chanh vào mỗi sáng là chìa khoá giúp mình chống lão hoá hiệu quả.

2 thức uống căng tràn collagen giúp bà Becks sở hữu da căng bóng, dáng thon thả là nước giấm táo và nước chanh ấm

1. Nước giấm táo

Victoria Beckham đã duy trì thói quen uống giấm táo mỗi sáng trong nhiều năm, với mục tiêu hỗ trợ sức khỏe đường ruột và thanh lọc cơ thể. Cụ thể, bà chia sẻ rằng "mỗi buổi sáng, điều đầu tiên tôi làm là uống ba thìa giấm táo". Giấm táo chứa axit axetic có tác dụng tăng cường khả năng phân hủy chất béo và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, từ đó giúp duy trì vóc dáng thon gọn.

Giấm táo cũng chứa các enzym tự nhiên và probiotics giúp cân bằng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, cải thiện tiêu hóa, tăng cường miễn dịch. Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy giấm táo còn giúp giảm mức đường huyết và kiểm soát cảm giác thèm ăn, giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Nghiên cứu từ American Journal of Clinical Nutrition nhấn mạnh rằng giấm táo có thể giúp kiểm soát đường huyết sau bữa ăn, đặc biệt ở người mắc bệnh tiểu đường.

Axit axetic trong giấm táo giúp giảm huyết áp, kiểm soát cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch.

Lưu ý:

- Nồng độ: Giấm táo có tính axit mạnh, cần pha loãng 1-2 thìa giấm táo với 200ml nước trước khi uống để tránh gây tổn thương men răng và niêm mạc dạ dày.

- Thời điểm sử dụng: Uống giấm táo trước bữa ăn có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cảm giác thèm ăn, nhưng không nên uống khi đói hoàn toàn để tránh kích thích dạ dày.

- Không nên lạm dụng: Tiêu thụ giấm táo quá mức có thể gây mất cân bằng điện giải, đặc biệt là kali, và ảnh hưởng đến sức khỏe xương.

2. Nước chanh ấm

Sau khi uống giấm táo, bà Becks sẽ bắt đầu ngày mới với một cốc nước ấm và chanh, thức uống giàu vitamin C giúp duy trì sự tươi trẻ của làn da.

Vitamin C là yếu tố quan trọng trong quá trình sản sinh collagen – loại protein cần thiết giúp da săn chắc và mịn màng. Nghiên cứu trên American Journal of Clinical Nutrition nhấn mạnh vai trò của vitamin C trong quá trình sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi của da và làm chậm lão hóa da.

Nước chanh còn có tác dụng thanh lọc gan, giúp loại bỏ độc tố, mang lại làn da sáng mịn.

Ngoài ra, việc uống nước chanh ấm mỗi sáng còn giúp cung cấp nước cho cơ thể sau một đêm dài, kích thích hệ tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân. Theo các chuyên gia, chanh cũng giúp cân bằng pH, giảm viêm và cải thiện hệ miễn dịch.

Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition cho thấy polyphenol từ vỏ chanh có thể giúp cải thiện quá trình chuyển hóa lipid, góp phần ngăn ngừa béo phì và bệnh tim mạch.

Lưu ý khi sử dụng:

- Nước chanh có tính axit, nên pha loãng một nửa quả chanh với 200ml nước ấm để tránh ảnh hưởng đến men răng.

- Uống sau khi ăn sáng: Uống nước chanh khi bụng rỗng có thể gây kích ứng dạ dày. Nên dùng sau khi ăn sáng nhẹ hoặc cùng một chút mật ong để giảm độ axit.

- Không thay thế nước lọc: Nước chanh có thể giúp tăng cường sức khỏe nhưng không thể thay thế hoàn toàn nước lọc trong việc cung cấp nước hằng ngày.