3 viên chè cua 69k chấn động cả miền Tây

18-11-2025 - 20:20 PM | Lifestyle

Người ở miền Tây cũng lần đầu thấy món này.

Miền Tây vốn nổi tiếng với những đặc sản độc lạ, từ những món ăn dân dã miền sông nước cho đến các kiểu chế biến sáng tạo “không nơi nào có”. Nhưng giữa hàng loạt món quen thuộc ấy, một cái tên khiến nhiều người nghe lần đầu đã thấy lạ, khi nhìn giá lại càng bất ngờ hơn: chè cua. Đây là món ăn hiện đang gây sốt khắp mạng xã hội không chỉ ở Cà Mau mà còn ở các tỉnh khác ở miền Tây và được bán ở Ngày hội cua Cà Mau 2025 với giá 69 nghìn đồng cho 3 viên. 

3 viên chè cua 69k chấn động cả miền Tây- Ảnh 1.

Món ăn độc lạ khiến người miền Tây phải xôn xao dạo gần đây. Nguồn: Cà Mau 24H +

Dù được gọi là “chè” nhưng món ăn này lại kết hợp cả vị ngọt lẫn vị mặn. Hình thức của chè gồm những viên bột được vo tròn như chè trôi nước, phần nhân gồm đậu xanh, gạch cua và thịt cua. Tổng thể tạo nên hương vị mặn thanh, béo nhẹ trong khi lớp vỏ bên ngoài được làm từ bột năng, để khi nấu sẽ có độ dai nhẹ.

Đi cùng phần nhân mặn là nước chè ngọt, thường được nấu với đường phèn và gừng. Khi ăn, vị ngọt bên ngoài và vị mặn béo của nhân tạo nên cảm giác khá lạ miệng. Để trang trí, người bán đã cho kèm lá dứa và hoa đậu biếc để tăng thêm phần bắt mắt. Món ăn này đã thật sự làm “chấn động” cả miền Tây, khi chỉ nghe tên thôi là nhiều khách tham quan hội chợ đã không khỏi tò mò muốn thử. 

3 viên chè cua 69k chấn động cả miền Tây- Ảnh 2.
3 viên chè cua 69k chấn động cả miền Tây- Ảnh 3.

Chè cua là những viên được vo tròn như chè trôi nước, phần nhân gồm đậu xanh, gạch cua và thịt cua

Một số người đã mua một phần để trải nghiệm và đưa ra những nhận xét khác nhau về hương vị món ăn. Một số người cho rằng, ăn rất lạ miệng, độc đáo, trong khi một số khác lại nhận xét dù cảm nhận được thớ thịt cua và gạch son nhưng ăn vẫn cảm nhận được một chút tanh. Trái ngược với lời khẳng định của chủ quán rằng: “Nhiều người nghe tên của món ăn này sẽ nghĩ là nó tanh nhưng thực chất là nó không có tanh đâu ạ.” 

3 viên chè cua 69k chấn động cả miền Tây- Ảnh 4.
3 viên chè cua 69k chấn động cả miền Tây- Ảnh 5.

Nhiều thực khách có những nhận xét khác nhau về món ăn này

Bên cạnh sự lạ lùng về hương vị, mức giá cũng trở thành đề tài bàn tán khi món được bán với giá 69 nghìn đồng cho 3 viên. Nhiều người cho rằng giá cao là do nguyên liệu chính là cua, vốn không hề rẻ hoặc vì món được bán trong khuôn khổ hội chợ, nơi chi phí mặt bằng và vận hành thường cao hơn bình thường.

Thực chất, món ăn này được lấy cảm hứng từ món chè heo quay bột lọc nổi tiếng của Huế. Để làm che, của phải là loại nhiều thịt, gạch son đỏ để tạo màu đẹp mắt cho phần nhân. Cua sau khi hấp được gỡ thịt, xào cùng đậu xanh rồi viên thành nhân. Bột năng được nhồi kỹ, để nghỉ và dùng để bọc nhân cua rồi vo thành từng viên tròn để nấu chè. Món ăn độc đáo này cũng đã giúp cho từng nhận được Giải Nhất vua đầu bếp Cua vào năm 2022. 

3 viên chè cua 69k chấn động cả miền Tây- Ảnh 6.
3 viên chè cua 69k chấn động cả miền Tây- Ảnh 7.

Món chè cua được lấy cảm hứng từ món chè heo quay bột lọc nổi tiếng của Huế và từng nhận được Giải Nhất vua đầu bếp Cua vào năm 2022. 

Tuy có nhiều ý kiến khác nhau về hương vị nhưng không thể phủ nhận rằng chè cua là một trong những món ăn độc đáo của miền Tây sông nước. 

Nguồn: Hồ Ngọc Thùy, Quốc Toản 69 Miền Tây

