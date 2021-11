3 vùng trên cơ thể phụ nữ càng lớn thì tuổi thọ có thể càng kéo dài, nếu có dù chỉ 1 cũng đáng để ăn mừng

Ngày nay, cuộc sống của chúng ta đã đầy đủ hơn quá khứ, vì thế không có gì lạ khi ngày càng có nhiều người chú ý đến sức khỏe và tuổi thọ của mình hơn. Đặc biệt, với người lớn tuổi thì họ càng chú ý đến cơ thể nhiều hơn, họ bỏ ra một số tiền rất lớn để mua các sản phẩm bồi bổ sức khỏe. Nhưng thực tế, nếu chúng ta hình thành các thói quen ăn uống, sinh hoạt khoa học từ sớm thì sẽ còn đem lại nhiều lợi ích hơn việc sử dụng thực phẩm chức năng.

So với nam giới, phụ nữ thường có tuổi thọ cao hơn, một phần là do sự khác biệt về thể chất, một phần là do chị em thường có ý thức bảo vệ sức khỏe hơn.

Vậy nếu muốn biết một người phụ nữ có sống thọ hay không chúng ta phải nhìn vào điểm nào trên cơ thể? Rất đơn giản, bạn có thể quan sát 3 điểm chung. Nếu phụ nữ có 3 "chỗ đó" càng lớn, thì sẽ càng có tuổi thọ cao.

3 bộ phận càng to thì càng chứng tỏ phụ nữ có tuổi thọ cao

Đặc điểm 1: Khuôn mặt tương đối lớn

Người hiện đại coi mặt nhỏ, thon dài là điều đáng mơ ước, là niềm tự hào. Nhưng phụ nữ có khuôn mặt to đừng vì vậy mà tự ti bởi theo Y học Trung Quốc, người có khuôn mặt to sẽ có đủ thận khí, khí huyết trong cơ thể được thông suốt hơn. Phụ nữ có sức khỏe tốt hơn thì đương nhiên là có thể sống lâu hơn.

Đặc điểm 2: Tai to

Trong cuộc sống, tai to thường được ví là "đôi tai làm quan", nhưng ngoài ra, nó còn là dấu hiệu phản ánh sức khỏe của thận . Mối liên hệ giữa tai và thận rất gần, tai to đồng nghĩa với việc thận khí của chúng ta khỏe hơn và sung mãn hơn. Quá trình trao đổi chất của cơ thể cũng sẽ diễn ra rất bình thường, không những thế còn duy trì nội tiết, duy trì sức khỏe tim mạch, giúp bạn dễ sống lâu hơn.

Đặc điểm 3: Lông mày dài hơn

Lông mày còn được người xưa gọi là "Bảo thọ quan", nghĩa là có mối quan hệ rất gần với vận mệnh. Nếu chịu khó quan sát, chúng ta có thể thấy những người phụ nữ sống thọ thường có lông mày dày và dài. Điều đó cho thấy người đó có thận khí khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, sức khỏe dồi dào… đây đều là những đặc điểm cơ bản để tuổi thọ kéo dài. Đây cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy con người có khả năng sống thọ đã được ghi lại trong sách y học cổ của Trung Hoa.

Bạn làm chuyện này càng sớm, bạn càng có thể kéo dài tuổi thọ

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí học thuật nổi tiếng "Nature Metabolism" đã chỉ ra rằng: Bạn bắt đầu ăn kiêng càng sớm, bạn càng có nhiều tuổi thọ như mong đợi. Nói cách khác: Nếu bạn muốn sống lâu hơn, bạn nên giảm lượng thức ăn của mình càng sớm càng tốt và kiên trì thực hiện.

Các nhà nghiên cứu của thí nghiệm này đã đưa ra kết luận chủ yếu thông qua việc kiểm soát chế độ ăn uống của những con chuột.

Những người thực hiện thí nghiệm đã chia những con chuột mới trưởng thành thành hai nhóm và giảm lượng thức ăn của một nhóm khoảng 40%. Ai cũng nghĩ rằng chúng sẽ chết rất nhanh do thiếu thức ăn, nhưng kết quả là những con chuột bị giảm chế độ ăn uống sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn.

Các nhà nghiên cứu cũng chia những con chuột trong nhóm giảm thức ăn thành hai nhóm: một nhóm nhất quyết giảm lượng thức ăn trong một thời gian dài; nhóm còn lại khôi phục lượng thức ăn bình thường sau một thời gian ngắn, thậm chí còn cho ăn thỏa thích. Nó chỉ ra rằng tuổi thọ của nhóm thứ hai không khác nhiều so với tuổi thọ của nhóm không hạn chế thực phẩm.

Lý do tại sao điều này xảy ra? Các nhà nghiên cứu tin rằng điều này có liên quan đến một "hiệu ứng trí nhớ". Nếu chuột bắt đầu ăn ít hơn khi chúng còn nhỏ, thì hoạt động di truyền của gan sẽ thích nghi càng sớm càng tốt và hình thành một loại "trí nhớ". Bộ nhớ của việc ăn kiêng làm tăng số lượng ty thể. Ty thể cung cấp năng lượng cho tế bào và đóng vai trò quan trọng trong việc trì hoãn quá trình lão hóa. Sự gia tăng của các ti thể sẽ trì hoãn quá trình lão hóa và tăng tuổi thọ.

Qua thí nghiệm trên cũng có thể thấy, việc ăn kiêng càng thực hiện sớm càng tốt. Nhưng không phải là ăn kiêng quá mức mà hãy cố gắng đảm bảo rằng bạn có một chế độ ăn uống hợp lý và tiêu thụ các thực phẩm lành mạnh.