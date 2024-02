6 việc làm ngay sau bữa ăn tưởng tốt nhưng đang âm thầm “bòn rút” tuổi thọ, đánh răng cũng trong danh sách

Có một số thói quen tưởng chừng như vô hại, thậm chí được coi là lành mạnh và truyền tai nhau nhưng sự thật lại đang gây hại cho cơ thể bạn. Tiêu biểu như 6 việc nhiều người vẫn làm ngay sau bữa ăn mà không hề hay biết sau đây:

1. Uống nhiều nước

Đúng là uống một chút nước sau khi ăn có thể giúp bạn cảm thấy dễ tiêu hóa hơn, sạch miệng. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều nước và uống ngay sau khi vừa ăn xong thì lại có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa và tăng lượng đường trong máu.

Uống nhiều nước ngay sau bữa ăn gây hại cho sức khỏe nhưng ít người hay biết (Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia, thời điểm lý tưởng để uống nước là 30 phút trước và sau bữa ăn, điều này giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Trong bữa ăn nếu muốn uống nước canh thì nên uống trước khi ăn cơm. Ngoài ra, bạn có thể uống một chút nước trong khi ăn, nhưng tốt nhất là nước ấm để giúp nuốt thức ăn dễ dàng hơn.

2. Ăn trái cây

Dùng trái cây làm đồ tráng miệng, ăn ngay sau bữa ăn là thói quen của rất nhiều gia đình nhưng thực tế nó lại không tốt như mọi người thường nghĩ. Bởi việc ăn trái cây ngay sau khi ăn cơm trong khi chưa tiêu hóa hết thức ăn gây nhiều gánh nặng cho dạ dày. Trong trái cây còn chứa các loại đường, acid, glucose, fructose, tinh bột làm thức ăn càng khó tiêu hơn nữa. Chất plavon trong nhiều loại trái cây còn dễ bị vi khuẩn đường ruột phân hủy thành acid oxalic, về dài lâu gây nên nhiều bệnh nguy hiểm.

Vì vậy, trái cây rất tốt, nhưng tốt nhất là khi bạn ăn chúng sau khoảng 1 - 2 giờ sau bữa cơm no.

3. Nới lỏng thắt lưng, cúc quần

Đây là hành động tự nhiên, ai cũng cho rằng nên làm và vô hại sau mỗi bữa ăn, nhất là khi ăn quá no. Tuy nhiên, hành vi này sẽ làm giảm áp lực trong ổ bụng, làm suy yếu sự hỗ trợ của đường tiêu hóa, tăng hoạt động của cơ quan tiêu hóa và tải trọng lên dạ dày và ruột. Từ đó, gây rối loạn nhu động đường tiêu hóa và ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn, có thể gây ra tắc nghẽn đường ruột. Lâu ngày còn có thể gây ra chứng sa dạ dày, đau dạ dày, rối loạn chức năng đường ruột.

Thay vào đó, hãy nới lỏng thắt lưng, cúc quần trước khi bắt đầu ăn. Nếu ăn xong và thấy khó chịu vì quần hay thắt lưng chật cũng nên cố gắng ngồi nghỉ ngơi 5 - 10 phút, sau đó nới lỏng từ từ theo thời gian.

4. Uống trà

Chúng ta đều biết trà tốt cho sức khỏe, nhưng nếu uống ngay sau khi ăn lại hoàn toàn phản tác dụng. Trong khi thực tế, không chỉ người lớn tuổi mà ngày càng nhiều người trẻ thích dùng trà sau bữa ăn như một kiểu làm sạch khoang miệng, thói quen tốt.

Lý do không nên uống trà ngay sau bữa ăn là bởi trà cản trở quá trình hấp thụ sắt từ thực phẩm, lâu dài sẽ dẫn đến thiếu sắt trong cơ thể. Hàm lượng axit tannic trong trà cũng ảnh hưởng đến việc hấp thụ protein của dạ dày. Theo các chuyên gia, hãy uống trà sau khi ăn no ít nhất là 30 phút và đừng dùng trà pha quá đặc hay nóng trên 60 độ C.

5. Đánh răng

Đánh răng ngay sau khi ăn xong là 1 thói quen tưởng lợi mà vô cùng hại. Theo các bác sĩ nha khoa, sau khi ăn uống, bạn nên đợi ít nhất 30 phút mới được đánh răng. Bởi vì men răng sẽ trở nên yếu và mềm hơn sau khi bạn ăn uống những thực phẩm có nhiều đường, tinh bột, axit… Do đó, nếu bạn đánh răng ngay, thì có thể khiến men răng bị xói mòn, bị tổn thương nghiêm trọng.

Không nên đánh răng ngay sau khi ăn mà nên chờ ít nhất 30 phút (Ảnh minh họa)

Đồng thời, việc đánh răng ngay sau bữa ăn, đặc biệt nếu đánh răng quá mạnh sẽ đẩy chất axit trong thức ăn bạn vừa ăn vào thực quản, làm trầm trọng thêm tình trạng trào ngược axit. Về lâu dài có thể dẫn đến khó chịu ở dạ dày, thậm chí là viêm dạ dày, loét dạ dày và các vấn đề khác.

6. Đi tắm

Không ít người hiểu lầm rằng việc đi tắm ngay sau khi ăn giúp lưu thông máu tốt hơn và đẩy nhanh tiêu hóa. Nhưng thực tế là hành vi này làm cho dòng chảy của máu tăng nhanh đến tay, chân và các bộ phận khác trên cơ thể mà giảm lượng máu chảy đến dạ dày. Điều này sẽ làm cho hệ thống tiêu hóa trở nên yếu ớt và khó thực hiện tốt chức năng của nó.

Do đó, mọi người, đặc biệt là người trung niên, cao tuổi tốt nhất không nên tắm ngay sau bữa ăn. Thời gian lý tưởng để tắm là trước hoặc sau khi ăn 30 phút hoặc lâu hơn nếu bạn ăn quá no.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Family Doctor, QQ