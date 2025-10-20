Theo Công an nhân dân, chiều 19/10, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định tuyển chọn vào CAND, phong cấp bậc hàm cho 8 lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

﻿Tại buổi Lễ, Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tuyển chọn vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân và phong cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ đối với 8 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của MobiFone, gồm:

Đồng chí Tô Mạnh Cường, Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), Tổng Giám đốc;

Đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Thành viên HĐTV;

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Thành viên HĐTV;

Đồng chí Vĩnh Tuấn Bảo, Phó Tổng Giám đốc;

Đồng chí Thiềm Công Nguyên, Phó Tổng Giám đốc;

Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Phó Tổng Giám đốc;

Đồng chí Bùi Sơn Nam, Phó Tổng Giám đốc

Đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MobiFone.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi Lễ.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, sau 8 tháng chuyển từ Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an, trở thành doanh nghiệp trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng, Tổng công ty Viễn thông MobiFone bước đầu đã cho thấy những bước chuyển mình nhất định, từng bước bắt nhịp với hoạt động của lực lượng vũ trang, có đóng góp bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trong CAND, nhất là việc cung cấp các giải pháp, sản phẩm công nghệ, chuyển đổi số.﻿

Giao nhiệm vụ cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu đơn vị cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp hành động, thực hiện bằng được chiến lược phát triển MobiFone, phấn đấu sớm trở thành doanh nghiệp đầu tàu trên lĩnh vực viễn thông, công nghệ, có sức ảnh hưởng không chỉ ở trong nước mà phải vươn tầm khu vực, quốc tế.﻿

Thay mặt các nhân sự chủ chốt được tuyển chọn, phong cấp bậc hàm, Đại tá Tô Mạnh Cường, Tổng Giám đốc MobiFone, khẳng định sẽ tích cực học tập, trau dồi và phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và nỗ lực xây dựng tập thể MobiFone vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MobiFone nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Tô Mạnh Cường, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc MobiFone phát biểu nhận nhiệm vụ.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Viễn thông Mobifone Trương Sơn Lâm đã phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm với phương châm “Đột phá, thần tốc – Dốc sức hoàn thành”, hướng tới mục tiêu hoàn thành vượt các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2025.